“Ahora las agujas ya no nos dan miedo”

“Antes me daban miedo las agujas, pero casi ni me enteré del pinchazo. Pensaba que me iba a doler más”, aseguraba Diego Doncel, que estaba acompañado de su madre María Álvarez. Su caso precisamente es uno de los más singulares. Porque todos los miembros de su familia pasaron el COVID en enero, teniendo que estar confinados durante varias semanas. Así que no necesita dos dosis de la vacuna, con solo una ya se considera que tiene la pauta completa y por tanto podrá empezar el curso escolar el próximo mes ya inmunizado.

“Su madre no lo podía traer por temas médicos, y para esto estamos las abuelas” Breogán y Ángeles - Nieto y abuela

Y los abuelos, una vez más, volvieron a demostrar que juegan un papel cada vez más importante en el cuidado de los más pequeños.