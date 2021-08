El alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió ayer a criticar el sistema de vacunación implantado en el área sanitaria de Vigo, con un único punto de administración de dosis en el Ifevi, y tildó de “mentiroso” al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, por aducir cuestiones técnicas para mantener el Instituto Ferial de Vigo como el único centro de vacunación. Así, puso como ejemplo otras regiones, como la zona norte de Portugal, donde hay puntos para ponerse la inyección en municipios como Valença, Vila Nova de Cerveira, Monçao, Camiña o Melgaço. Y en la ciudad de Oporto, recordó, “hay más de diez” lugares a los que los vecinos pueden acudir para recibir su dosis. “Ya está bien de maltratar a la gente de Vigo”, afirmó Caballero, que pidió que también se administren dosis en otros municipios como Cangas, Tui o Ponteareas. “La Xunta obliga a las 570.000 personas del área sanitaria a ir al Ifevi, y todo eso produce una enorme saturación: nos aíslan el aeropuerto y se producen colas indebidas para los ciudadanos”, afirmó.

Por otro lado, el alcalde olívico también se refirió a la situación de la Atención Primaria viguesa, que denuncia que está “prácticamente inoperativa” porque la administración autonómica “no es quien de dotar de personal las necesidades de los centros de salud, los profesionales están exhaustos y tenemos una enorme crisis en la Atención Primaria de la ciudad”.

Además, Abel Caballero también cuestionó las medidas restrictivas que la Xunta ha establecido en el sector hostelero para controlar la pandemia, y advirtió que las decisiones “contra la hostelería” no contribuyen “a disminuir los contagios”, ya que afirma que la mayoría de las infecciones se producen mayoritariamente en otros ámbitos. El alcalde concretamente aludió a las reuniones privados, los botellones y los encuentros en los que no se utiliza la mascarilla. “No es bueno echarle la culpa a quien no la tiene, porque eso produce penuria económica”, valoró el regidor vigués.