Agentes sociales aplauden la apuesta de Zona Franca por la vivienda asequible: “Es urgente”

Aplauden a Zona Franca, pero le urgen actuar lo más rápido posible. Agentes sociales de la urbe ven un acierto el anuncio del delegado del Estado en el Consorcio, David Regades, de promover vivienda asequible para los trabajadores de las instalaciones de la entidad en la ciudad olívica, donde los precios tanto de alquiler como de venta están por las nubes, a la vez que piden celeridad en la tramitación para que puedan ser una realidad cuanto antes. Añaden que la dificultad de acceso a un hogar es un problema para los empleados, pero la situación es peor para vecinos sin empleo.

“Hace años que Zona Franca podía haber promovido viviendas protegidas para alquiler social en formato torres en el ámbito de Guixar”, destaca el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, que alerta de la necesidad “urgente” de que la administración pública promueva pisos sociales para el conjunto de la población. “Los vigueses quieren y necesitan realidades tangibles en viviendas de protección oficial y menos anuncios de brindis al sol”, sentencia.

Al presidente de la delegación viguesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Manuel Martínez Carazo, le parece “interesante” que se apueste por la vivienda en alquiler, sobre todo, si se combina “con otros usos del ámbito tecnológico y de las empresas punteras en investigación y relacionadas con el tejido industrial de la ciudad y su entorno”, como prometió Regades.

“La vivienda es perfectamente compatible con el ámbito empresarial y económico. Es una oportunidad para regenerar y crear nuevos barrios donde convivan el tejido empresarial, la vivienda, más y mejores espacios verdes para el disfrute de las personas y dotaciones deportivas, sanitarias y educativas. Zona Franca es un agente que entiende que el desarrollo económico tiene que integrar la calidad de vida de las personas y el conocimiento”, abunda.

La portavoz y coordinadora de Amnistía Internacional, Isabel Flores, subraya que “toda iniciativa que contribúa a aumentar o parque de vivenda social e o acceso a un dereito humano básico como a vivenda é benvida”. Apostilla que “o ideal é que os esforzos de Zona Franca nesta materia sexan parte dun plan plurianual para que a vivenda social acade o 15% do parque total, a media noutros países europeos”.

“Como a Xunta, con competencias plenas na materia, xa ten un plan, apoiado polo Ministerio de Vivenda, para duplicar o parque actual e acadar 8.000 vivendas sociais en Galicia en 2028, que sería unha mellora, pero chegaría só ao 7% do parque total, é dicir, a metade do estándar europeo, o desexable é que os concellos afectados, nomeadamente, o de Vigo, e entidades como Zona Franca elaboren conxuntamente un plan con perspectiva de xénero que garanta a non discriminación con obxectivos cuantificables no que participen as entidades sociais especializadas”, reflexiona Flores.

El coordinador del foro socioeducativo Os Ninguéns, Antón Bouzas, cree “fantástico que se lle aporte un parque de vivenda social á poboación traballadora”, puesto que “también o pasa moi mal para pagar o alugueiro”, pero insiste en que se debe “visibilizar” la falta de soluciones habitacionales para las personas en situación de pobreza, que, por carecer de recursos, dejan de pagar la renta mensual y acaban desahuciadas. “Hai que diferenciar entre vivenda social e de promoción pública”, reseña. Anota que “debe haber un parque de vivenda social en réxime de alugueiro repartidas por toda a cidade a través dun consorcio entre o Concello de Vigo e a Xunta directamente para a poboación en situación de pobreza”.

La vivienda a precio asequible, un derecho de todos

Adolfo Telmo, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño, destaca la importancia de alejarse del concepto de parque público en ubicaciones concretas y solamente para gente vulnerable: “Permitiríamos que se especulase en el resto de la ciudad. No estamos a favor de eso. Al margen de las prioridades, acceder a un hogar a precio asequible es un derecho para todas las personas”. Explica que, por ciudades, Vigo encabeza la lista de solicitudes de alquileres sociales -casi 6.000 personas en el registro autonómico-, por tanto, “aunque todo sume”, el plan de Zona Franca “no solucionaría el grave problema de la vivienda”.

vivienda W / Hugo Barreiro

Añade que las viviendas de protección oficial deben ser siempre en régimen de alquiler: “No tiene sentido gastar dinero público en hacer propietarios”. Y deja claro que, en los modelos europeos de vivienda social, como Austria, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Alemania o Reino Unido, la colaboración público-privada se hace con las “housing associations”, proveedores sociales de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado, es decir, “que no hacen negocio.

Suscríbete para seguir leyendo