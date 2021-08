El portal de empleo de Vialia Estación de Vigo ha recibido en sus primeros meses de funcionamiento más de 250.000 visitas y 17.500 currículums para 375 puestos de trabajo.

Se trata del balance de los primeros diez meses en funcionamiento del portal, que echó a andar en octubre de 2020 para poner en común a los candidatos con las empresas que operarán en el centro comercial.

"La idea de lanzar este portal surgió a partir de la petición de los ciudadanos que lo demandaban. Desde el principio, las personas siempre han estado en el centro del proyecto, de ahí que siempre tengamos presentes sus necesidades y expectativas", ha explicado el director de Marketing, Innovación y RSC de Nhood España, Daniel Lorenzo.

Así las cosas, cadenas y tiendas como Alcampo, Mango, Primark, La Pepita, C&A, The Body Shop, New Blanco, Verdecora, KFC, New Yorker, Juguettos, Bombon Boss, Padthaiwok o Denim & Friends son algunas de las empresas que han utilizado el portal para la búsqueda de personal.

A falta de un mes y medio para la apertura del centro, los centros continúan en el proceso de selección para sus plantillas. Con todo, según explica el centro comercial, el portal continuará en funcionamiento para, de este modo, cubrir las necesidades de personal durante campañas como las rebajas o Navidad.