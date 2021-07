El Cristo de la Victoria no se apaga

La situación derivada del COVID-19 y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, han obligado a suspender (por segundo año consecutivo) la procesión oficial del Cristo de la Victoria, que se celebraría este domingo. Ya no se podrá observar esa muchedumbre que portaba velas en su camino hasta la Basílica, y que convertían a Vigo en un escenario de cera encendida acompañando al Cristo. Sin embargo, y en la medida de lo posible, los fieles no abandonarán la tradición: se acercarán el domingo a la puerta de la Basílica para depositar sus cirios.

Las tiendas de velas de Vigo, a pleno rendimiento a las puertas del día grande: la ausencia de puestos callejeros por la pandemia multiplica sus ventas en otro año atípico

Esto supone un empujón para las tiendas de velas, que aumentan sus ventas en el Cristo de la Victoria. “En su momento había puestos aquí fuera, y vendíamos menos que ahora. Además, estamos abiertos el domingo durante todo el día, y la gente viene mucho”, explica Jesús Campos Bernárdez, propietario de Abadía de Campos. Esta tienda, que lleva abierta desde el año 1994, es de las únicas que quedan en la ciudad dedicadas a las velas artesanales.

En la actualidad, Abadía de Campos adquiere sus velas y velones de dos cererías principalmente: una en A Coruña, y otra en Andújar, Jaén. “La mercancía de la cerería de Andújar es otro tipo de vela, no de procesión, pero hay gente que busca gran calidad y la lleva igualmente”, explica el propietario vigués. En la misma línea, la cerería San José, que brillaba en la Praza da Constitución, dejó un vacío en Vigo, y Campos la sigue recordando: “Eso ya forma parte de la historia de la ciudad”.

“La última que hubo fue la cerería Velas Fátima, en Sanjurjo Badía” Jesús Campos Bernárdez - Propietario de Abadía de Campos

Y, siguiendo la misma línea, algo que también forma parte de la historia de Vigo es la festividad del Cristo de la Victoria. Y este año, otro atípico, estará marcada por nuevas reglas en cuanto a los aforos en los actos oficiales y la cancelación de la gran procesión. “Nosotros no podemos prever la cantidad de gente que hará la procesión no oficial”, afirman desde la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria. Además, al no salir, “el Cristo se quedará en el altar mayor, por lo que el desprendimiento del sábado –al concluir la novena– tampoco se realizará.”

Y esa gente, esos fieles, recorrerán el camino a la Basílica iluminados por sus velas, que depositarán en su puerta al llegar. “Después de la festividad, viene una empresa, una cerería, para recoger los restos de cera y poder reciclarlos”.

El pregón de Germán Serrano

Este año será el Doctor en Derecho y Juez Decano de Vigo (desde el año 2009), Germán Mª Serrano Espinosa quien leerá el pregón del Cristo de la Victoria. El acto será mañana a las 12:30 en el pazo de Castrelos, media hora antes que en otros años.

“Como vigués de adopción, leer el pregón es un honor, un privilegio que espero saber aprovechar. Y como católico, es una responsabilidad para intentar expresar los valores que, creo, inspiran el Cristo" Germán Serrano - Juez

El juez, nacido en Granada, se ha fijado en el pregón tradicional de la Semana Santa andaluza para elaborar el del Cristo de la Victoria. “Será algo cercano, profundo y sencillo, con guiños a la ciudad de Vigo por supuesto, a Galicia y un poco a mi tierra de origen, Granada”.

El pregón, como alegato por el Cristo de la Victoria, esconde deseos y peticiones de quien lo lee, y no es diferente en su caso: “Le voy a pedir por todos nosotros, porque nos enseñe a mirar a la gente con ternura y con los brazos abiertos, como lo hace él.”

Asimismo, y como este año la procesión oficial y multitudinaria no podrá llevarse a cabo, Serrano no lo duda: “El fin de la procesión es llegar al Cristo, y eso se puede hacer de forma física o de forma espiritual.”