Por segundo año consecutivo, Vigo se queda sin uno de los eventos más importantes de su calendario religioso. La procesión del Cristo de la Victoria 2021 no saldrá este año de la Colegiata. Esta decisión, tomada en consenso por la Cofradía, por el alcalde de la ciudad y por las autoridades eclesiásticas, viene motivada por las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios de COVID-19. No es la primera vez que se suspende un evento de esta magnitud en la ciudad desde que estalló la crisis sanitaria en marzo de 2020. Desde entonces no han tenido lugar las procesiones de Semana Santa, entre las que destaca La Borriquita, ni tampoco la cabalgata de Reyes, que este año tuvo que celebrarse de manera estática.

Por otro lado, desde la Cofradía ya han puesto en marcha la cuenta atrás para el resto de actos, que comenzarán el próximo viernes 30 de julio con la imposición de medallas a los nuevos cofrades. Un día después, en el Pazo de Castrelos leerá el pregón el doctor en Derecho y juez decano de Vigo Germán Serrano Espinosa. La celebración del novenario tendrá lugar adecuándose a las medidas higiénico sanitarias requeridas. Es por esta razón que el aforo en la Concatedral estará limitado. Para facilitar el seguimiento de los cultos a todos aquellos que no puedan acceder al templo, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria, con la colaboración del Concello de Vigo, retransmitirá en streaming (retrasmisión en directo vía internet).