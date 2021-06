“La pandemia en el Xeral habría sido caótica”

El Álvaro Cunqueiro cumple la próxima semana seis años abierto a los pacientes, al tiempo que sale poco a poco de una pandemia que ha destacado sus fortalezas. El gerente del Área habla de sus retos futuros y sus problemas actuales.

El complejo ha demostrado su capacidad en la pandemia con acciones pioneras en España Leer más Un hospital que mete la cabeza entre los referentes nacionales y aspira a crecer más

–¿Qué cree que habría pasado si la pandemia hubiera llegado antes del Álvaro Cunqueiro o de que estuviera asentado?

–No me lo puedo ni imaginar. Con el Xeral hubiera sido más problemática, por no decir caótica. No nos habría dado la capacidad de gestión del Cunqueiro. La gestión de la pandemia en el área ha sido excepcional desde el principio, con el gerente Julio García. Se actuó rápido y muy bien.

Son 373.998 de las 513.770 practicadas por el Chuvi en toda la pandemia Leer más El 73% de las pruebas PCR individuales del área se realizaron a través de los autoCOVID

–En cuanto a la pandemia y la asistencia. ¿Podemos relajarnos?

–Relajarnos, mientras haya casos, es difícil. Estamos desescalando porque hay niveles muy buenos, con todos los concellos en el medio-bajo. Pero siempre teniendo en cuenta que, aunque pocos, sigue habiendo casos. Lo bueno es que vacunamos a un ritmo alto y el beneficio es evidente.

FICHA PERSONAL Puente inició su carrera como médico de Admisión en Tui. Fue director del Cristal-Piñor, gerente en Monforte y director de centros del Chuvi, entre otros. Es gerente en Vigo desde septiembre

–De la reorganización a la que obligó el COVID, ¿qué quedará?

–Desde luego, muchas cosas, como los circuitos en Urgencias. Ya hay un nuevo plan funcional que los reorganiza por si vuelve a haber una circunstancia similar. Hay muchísimas cosas que van a quedar. La capacidad de adaptación de las distintas unidades está más que demostrada. El personal ha trabajado de una forma generosa, poniendo toda la carne en el asador. Y no olvidemos de que Primaria ha hecho un papelón con la gestión de todos los positivos asintomáticos. Estoy muy orgulloso de esta área.

–Una vez pleno rendimiento, ¿Por dónde va a crecer el HAC?

–El Cunqueiro es y será cada vez más un referente a nivel nacional. Tiene 6 años y todos los indicadores lo demuestran. La Sanidad nunca para. Además de unidades como Rehabilitación Cardíaca o los espacios de HADO, hay una actuación importantísima que es la hospitalización infantojuvenil de Psiquiatría, dentro del Plan de Saúde Mental. También pusimos en marcha en Tui la unidad de salud mental y, en dos años, otra para Ponteareas. Vamos a inaugurar en breve el hospital de día de psiquiatría infantil. Tenemos un macro hospital que nos permite seguir creciendo.

–¿Cuál es el objetivo de la reestructuración de Urgencias?

–Hacerlas más funcionales. Reordenar mejor los recursos con la experiencia de estos meses, para prestar una asistencia mucho más sectorizada, por áreas y más eficiente.

–Otro de los proyectos es el hospital de día de Neumología y Medicina Interna. ¿Qué va a permitir?

–Va a evitar el ingreso de muchos pacientes por ciertos tipos de tratamientos o controles y crónicos que se descompense podrán ser valorados sin necesidad de ir a Urgencias. También da más juego a Primaria.

–¿Y cuándo se podrán poner en marcha estas dos actuaciones?

–Están enviados a servicios centrales los planes funcionales. Hay que autorizarlos y gestionar los concursos. Se iniciarán este año. Otras obras menores se ejecutarán en breve.

–Jefes de servicio del Chuvi apuntan que es el momento de reclamar referencias [técnicas en exclusiva], ese reparto en el que Vigo se quedó atrás a nivel gallego. ¿Cómo lo ve?

–Son profesionales muy implicados y les gusta que su área esté en la vanguardia. Estamos abiertos siempre a que cualquier referencia que sea propuesta, nacional o autonómica. Asistencia Sanitaria, Dirección Xeral y la Gerencia del Sergas son los que autorizan. Yo, desde luego, las apoyaré.

“Veintiocho días menos de demora quirúrgica es una cifra muy representativa de lo que ha supuesto la reestructuración del área”

–En julio se publican resultados del primer semestre de las listas de espera. ¿Qué vamos a encontrar?

–Los resultados van a ser buenos, incluso comparado con el 2019. Llevamos unos meses haciendo mucha actividad. Es evidente ya la mejora. Con 5 quirófanos más mejoró mucho la capacidad. En 2015, cuando abrió, se tardaba 94 días de media y, el 31 de diciembre de 2020, la demora es de 66 días. Son 28 días menos, un descenso del 30%. Son cifras muy representativas de lo que ha supuesto en el área esta reestructuración.

–¿Cuál es el objetivo ahora?

–El principal es mantener que los pacientes que no pueden esperar no esperen y, en todo aquello que es programable, que no superemos los 6 meses. Lo vamos a conseguir.

–Ahora tienen un pequeño escollo para ello: cirujanos renuncian a hacer horas extra por las tardes en protesta por las tarifas. ¿Van a dar algún paso en este conflicto?

–Hablamos con los jefes de servicio diciendo que ahora mismo no es el momento. Los presupuestos de este año están cerrados. Creo que se ha entendido. Cuando acabe el verano, es preciso empezar a negociar nuevas tarifas de cara al año que viene.

–Otra de las obras que se hará, pero por parte de la concesionaria, es la reforma del suelo de la cocina solo 6 años después de abrirse. Todo apunta a que la calidad de los materiales no era la mejor. ¿Les preocupa?

–No me atrevería a decir eso. Las cocinas son estructuras que tienen gran carga de trabajo, con equipos muy pesados, mucha humedad… Es lógico que sean de lo que más se resienta. Se ha cambiado en las zonas donde no afectaba a la actividad y ahora se ha llegado a la de elaboración. Se ha creado un grupo de trabajo, el viernes, para ver qué fórmulas dentro de nuestra comunidad nos permiten hacer ese cambio. Si no, la cocina puede funcionar reparando ciertas zonas con más de alteración.

–Dijo “dentro de la comunidad”. ¿No va a venir la comida de Aragón?

–No, no, no. Llegado el caso, se usarán recursos de nuestra comunidad.

“Cuando haya más vacunados, se podrá cambiar el acceso a centros de salud”

–La falta de personal de Enfermería es uno de los grandes problemas. ¿Cómo solucionarlo?

–Hay que conjugar muchos factores. La programación de la asistencia, que es muy compleja, y el derecho de la gente a descansar. Además, la vacunación, que es la prioridad número uno, también consume recursos . Tenemos 500 enfermeras contratadas para sustitución de titulares y refuerzos. Al igual que otros años, hemos hecho una resolución con medidas excepcionales. Esperamos que afecte lo menos posible a los permisos. El personal responde bien. Está haciendo un esfuerzo importantísimo.

–Uno de los grandes problemas es la sobrecarga de Primaria. ¿Qué medidas concretas van a implantar para solucionarlo?

–Hay muchas líneas de trabajo. Estamos con el desarrollo de una agenda de calidad. Se van a poner en marcha en Cangas, y después en López Mora y en Teis, probablemente. Es un piloto. Tiene entre 32 y 40 huecos, donde cada médico, según su cupo y el tipo de paciente, puede organizarlos. Es un poco de autogestión. También trabajamos en programas de atención de la demanda sin cita. Tenemos dificultades para cubrir ausencias. Desde el día 8 se están incorporando facultativos que aprobaron la OPE. Algunos piden excedencias, pero esperamos completar lo máximo posible las necesidades del área y mejorar la situación actual.

Médicos de Primaria piden a los sindicatos que demanden al Sergas por la sobrecarga Leer más

–¿Cuando se podrá pedir citas presenciales a demanda?

–La situación epidemiológica llegará un momento que nos haga cambiar el nivel de restricciones de acceso a los centros. Cuando esté un porcentaje mayor vacunado, se podrá ir cambiando. No puedo decir un plazo.