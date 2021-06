Un hospital que mete la cabeza entre los referentes nacionales y aspira a crecer más

En nueve días se cumplen seis años desde que el primer paciente cruzó la puerta del Álvaro Cunqueiro (HAC). No solo se estrenaba un hospital que debía resolver los déficits estructurales, sino que se reordenaba de una forma más racional todos los recursos de la atención especializada del área. Los difíciles inicios se van quedando en el olvido con el paso del tiempo y con las evidentes mejorías que ha proporcionado la la nueva estructura y la dotación tecnológica de vanguardia que ha traído con ella.

El complejo ha demostrado su capacidad en la pandemia con acciones pioneras en España | Recortadas las listas de espera y con la mayor dotación en tecnología, jefes de servicio piden más técnicas en exclusiva para el Chuvi en Galicia

Los jefes de servicio consultados para este balance por el sexto aniversario coinciden en que ha cumplido las expectativas y ha supuesto un punto de inflexión para sus servicios. El único que no muestra una satisfacción completa es el de Medicina Interna y es que su departamento es de los pocos que siguen dividos en dos hospitales, “generando problemas de gestión”.

De hecho, la unificación organizativa y física de los distintos servicios, antes atomizados entre el Xeral y el Meixoeiro, es una de las grandes ventajas a las que apunta la mayoría. Cuanto más grande es un servicio más se puede especializar y más eficiente es su actividad.

Con esto, más quirófanos y mejor tecnología, el Chuvi se ha sacado de encima los límites para aumentar la actividad y bajar las listas de espera, que se han recortado hasta ponerse por debajo de la media gallega en el último balance –aunque está afectado por la pandemia y habrá que esperar a ver si se consolida–.

El COVID está siendo un reto para todo el sistema sanitario. Pero en el Área de Vigo ha servido también para demostrar la consolidación del nuevo complejo y la capacidad para asumir retos desde la innovación. Destacan que Vigo “ha sido pionero en muchas cosas en España con la pandemia: en los circuitos, en el AutoCOVID, en Microbiología, en un comité clínico en el que estamos al mismo nivel Interna, Neumología, Laboratorio, Urgencias y Preventiva para tomar decisiones rápidas...”

Son 373.998 de las 513.770 practicadas por el Chuvi en toda la pandemia Leer más El 73% de las pruebas PCR individuales del área se realizaron a través de los autoCOVID

Teniendo la capacidad, la tecnología –aunque advierten que es “fundamental” seguir incorporando lo último que salga– y los profesionales preparados, consideran que ya no hay motivo para salir tan mal parados en el reparto autonómico de las técnica que se realizan en exclusiva. Son las llamadas “referencias” pruebas o tratamientos muy especializado o novedosos que se practican en un solo hospital de toda Galcia, entre otras cosas, para que tenga una mayor experiencia. Los servicios abogan por incorporar nuevas técnicas y pelear por este reconocimiento, que conlleva más pacientes, dinero y tecnología.

No solo quieren crecer en eso. Tienen planes para avanzar y certificar la calidad y la seguridad. Apuestan por avanzar en la investigación –sobre todo, en la traslacional– y también en la docencia.

LAS PREGUNTAS  1 ¿Se han cumplido sus expectativas con respecto a su servicio y el Chuvi con la apertura del Álvaro Cunqueiro? 2 -¿Qué planes tienen a corto y largo plazo? 3 -¿Qué le falta al HAC para estar entre los principales hospitales de referencia en España? ¿O ya lo está?

“Tiene un gran potencial para ser uno de los mejores a nivel nacional” Dolores Vila Fernández - Jefa del servicio de medicina intensiva

¿Se han cumplido sus expectativas con respecto a su servicio y el Chuvi con la apertura del Álvaro Cunqueiro?

La apertura del Hospital Alvaro Cunqueiro supuso un gran reto para el Servicio de Medicina Intensiva (SMI) pues se iniciaba el proceso de fusión de los dos Servicios existentes en el área sanitaria y esto fue una tarea no exenta de problemas ya que además de que no solo los perfiles de pacientes atendidos eran diferentes (politraumatismos Xeral y Coronarios en el Meixoeiro, por ejemplo) sino también la cultura entre los profesionales.

Poco a poco se fue articulando un único Servicio con identidad y cultura propia, donde se atienden todos los pacientes críticos del área sanitaria de Vigo y a los de fuera del área para los que somos referencia (Orense y Pontevedra).

Si hubo un momento donde el SMI mostro toda su fortaleza fue durante la pandemia COVID donde quedo muy patente no solo el nivel técnico y profesional de todos y cada uno de los profesionales que allí trabajamos sino su actitud ante un gravísimo problema con una evolución desconocida y con un final incierto. Disposición, colaboración, esfuerzo, trabajo lo que les ha colocado en el lugar que se merecen.

-¿Qué planes tienen a corto y largo plazo?

Tras lo vivido, queremos tener un SMI potente y comprometido, con cultura de innovación donde la «idea» se transforme en «valor» y donde el uso de nuevas tecnologías nos permita avanzar en la mejora y calidad asistencial.

Implantar la inteligencia artificial que nos permita hacer un uso inteligente de la tecnología y mejorar no solo la asistencia sino la seguridad del paciente.

Optimizar los proyectos iniciados tanto intraUCI como con las otros SMI de la CCAA

Continuar con el compromiso con la Humanización de la asistencia progresando en otras líneas tales como la movilización precoz de los pacientes.

-¿Qué le falta al HAC para estar entre los principales hospitales de referencia en España? ¿O ya lo está?

El Hospital AC tiene un gran potencial para ser uno de los mejores a nivel nacional ya que además de unas magníficas instalaciones y equipamiento, hay unos excelentes profesionales, comprometidos con la sanidad y la sociedad, que trabajan incansablemente en su proyección.

Es un orgullo y satisfacción para los que vivimos en esta ciudad, tener un hospital como el HAC.

“Vigo ha sido pionero en España en muchas cosas con el COVID” Ángel Pichel Loureiro - Jefe del Servicio de Urgencias

1

Claramente, las expectativas en Urgencias no solo las cumplió, sino que las ha superado gracias a la estructura de la que disponemos, con 5.000 metros cuadrados, donde partíamos de casi 3.000, casi duplicamos. No solo por el aumento del espacio destinado a la atención de pacientes, sino por la estructura en sí que tiene el servicio. La posibilidad de tener tres puertas independientes y dos zonas de boxes independientes nos ha permitido durante la pandemia dividir el servicio en dos. Es el único de Galicia que ha podido. Con dos circuitos totalmente independientes, dando una seguridad durante la pandemia. Es un punto fuerte que tiene el HAC que no tienen otros hospitales. De esta forma teníamos una puerta destinada a circuito respiratorio y otra destinada a contingencia común o no respiratorio. También tenemos un punto fuerte que es la zona de críticos, con una relación directa del quirófano de urgencias con el helipuerto y con REA. Es una zona de críticos aislada del servicio que evita las interrupciones y permite trabajar de una forma independiente y más controlada. Un puno fuerte que tiene es que somos el primer hospital de tercer nivel de Galicia que hemos implantado el protocolo IMV (Incidente de Múltiples Víctimas), en parte surgió por los incidentes de ferrocarril de Porriño y luego el Marisquiño y tenemos implantado un plan que gracias a la estructura del servicio y poder disponer de gran volumen de recursos humanos permitió dividir el servicio en dos y tratar el IMV de forma adecuado. Un total de 320 personas trabajan en Urgencias del Cunqueiro de Vigo, gracias a la unión de dos servicios de urgencias. La unión hace la fuerza y hacen mejor trabajo en equipo.

2.

Gracias a la estructura física con la que cuenta y al personal que trabaja en el servicio, tenemos mucha flexibilidad para usar distintas zonas para la atención de consulta o bxes, que son pacientes que necesitan más recursos. Nuestro plan es, a corto plazo, la unificación de dos zonas (COTO y consultas) en una zona única para una mejor gestión de recursos humanos y de espacios. Estamos también queriendo madurar el servicio y no solo dedicarnos a la atención del pacientes, sino acreditarnos en calidad y seguridad. Estamos valorando todos los indicadores para ser un servicio acreditado por calidad y donde se trabaje con seguridad. También tenemos trabajos con otros servicios de forma transversal para hacer protocolos para mejorar el ingreso directo desde el servicio de urgencias minimizando el tiempo de espera de los pacientes y trabajando con servicios de laboratorio o radiología para mejorar el funcionamiento y respuesta de pruebas.

3.

Considero que, en estos momentos, el Servicio de Urgencias del HAC ya está entre los mejores hospitales de Galicia y de España. Está claro que son las Urgencias más grandes de Galicia, con más personal y más carga asistencial. Tenemos que seguir trabajando en calidad, seguridad e investigación. Hace falta hacer más investigaciones en estudios multicéntricos, estamos en ello. También seguir fomentando la formación. Algo muy importante es que el Ministerio de Sanidad apruebe la especialidad de Urgencias y entonces mejoraremos como servicio al formar a nuestro propio personal. Le falta conseguir reconocimiento. Vigo ha sido pionero en muchas cosas en España con la pandemia. Fuimos pioneros en los circuitos, fuimos pioneros en el AutoCOVID, en el servici de Microbiología, en un comité clínico en el que estamos al mismo nivel interna, neumología, laboratorio, urgencias y preventiva para tomar decisiones rápidas y todos nuestros pacientes tuvieron una atención ejemplar. Está claro que en la pandemia fuimos referencia y otros hospitales nos tuvieron que traer pacientes. En Urgencias tenemos que seguir trabajando en cuanto a reconocimiento con acciones de calidad, seguridad e investigación.

“El servicio tiene la menor demora de Galicia gracias al Cunqueiro” Cesáreo Conde Alonso - Jefe del servicio de Neurocirugía

1.

Sí. Desde el punto de vista material, el hospital ha permitido una renovación tecnológica del servicio importante. Tenemos una dotación tecnológica de primera línea que no teníamos en el Xeral. Está dotado ahora como uno de los mejores de neurocirugía del país. No tenemos nada que enviadiar a nadie y estamos muy por encima de otros servicios en dotación. Somos la envidia de muchos servicios que vienen a hacer cursos. Desde el punto de vista de actividad, también. Mantenemos un número de cirugías que pasa de mil, pandemias a parte y hemos conseguido disminuir la lista de espera y, posiblemente, este mes de junio consigamos alcanzar la cifra de 120 días de demora máxima y de 55 de media, que está lejísimos de lo que podíamos conseguir con las dotaciones del viejo Xeral. Entonces éramos el servicio que tenía los peores indicadores de Galicia porque no teníamos posibilidades de desarrollo y hoy somos el que tiene las mejores cifras. Y eso es porque nos lo ha permitido el nuevo hospital. Hemos mejorado muchísimo

2.

Seguir mejorando. Neurocirugía no se detiene. Incorporaremos nuevos progresos, nuevas técnicas, el área llegó tarde a muchas referencias a nivel gallego. Ahora tiene alguna y el futuro queremos desarrollar nuevas técnicas y conseguir otras.

3.

Hemos mejorado una barbaridad, pero eso no se consigue de un día para otro. El prestigio se tarda en ganar años y se pierde en días. Pero vemos que cada vez quieren venir más residentes y especialistas para rotar. Llevamos un retraso histórico de décadas frente a, por ejemplo, el CHUAC. Pero ya no es el hospital de segunda fila de Vigo. Es equiparable a Santiago y A Coruña que son nuestros competidores y espejos.

“Hay que acabar de potenciar la investigación a través del instituto” Andrés Íñiguez Romo - Jefe del Servicio de Cardiología

-¿Se han cumplido sus expectativas con respecto a su servicio y el Chuvi con la apertura del Álvaro Cunqueiro?

Sin duda que haber sido parte de inaugurar un nuevo hospital y trabajar en él ha sido una experiencia muy positiva. Por múltiples razones, entre ellas, en el ámbito general por disponer de mayores espacios, mejores dotaciones tecnológicas, diseño adecuado de circulaciones de pacientes. Esto, ha sido especialmente beneficioso en cardiología, y lo enlazo con lo de las expectativas, pues nos ha permitido racionalizar y poder ofrecer una hospitalización tanto de crónicos como de agudos muy importante, una oferta de consultas muy completa con tele-consulta con atención primaria, consultas de alta resolución y consultas monográficas o específicas por patologías. A la vez que hemos podido ofrecer una cartera de servicios de pruebas no invasivas y de diagnóstico por imagen con tecnologías de vanguardia. Como ejemplo la creada hace mas de seis meses de imagen cardiovascular avanzada que integra Resonancia Magnética y TAC cardiovascular, además de la ecocardiografía de última generación. O por ejemplo también la creación de la Unidad de Prevención y Rehabilitación cardiológica, a punto de ampliar su espacio físico y dotaciones de medios para poder atender a la gran demanda de este servicio.

En el ámbito invasivo, la creación del espacio común para la actividad de las unidades de cardiología intervencionista (con dos salas de intervencionismo) y de electrofisiología y arritmias (con otras dos salas), en las que se realizan la vanguardia de los mas nuevos y recientes procedimientos y posibilidades de diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo de patologías tanto coronarias como estructurales o arritmológicas.

O algo de lo que estoy muy orgulloso de haber creado, como es la unidad de investigación cardiovascular, en la que trabajan cardiólogos, monitores, enfermeras, gestores de datos, y que nos ha permitido no solo obtener recursos para mejorar nuestro servicio, sino participar en decenas de estudios científicos nacionales, propios o multicéntricos internacionales con aumento de la visibilidad de nuestro servicio, del Hospital y del impacto científico del trabajo de nuestros profesionales.

Sin embargo y aun reconociendo todos estos logros, para mi lo mas importante es que nos ha permitido unificar el servicio de cardiología, antes dividido entre los dos hospitales (Xeral y Meixoeiro) y construir un servicio común, en el que resaltaría la gran profesionalidad y valor de todo el personal facultativo y no facultativo y su compromiso por ofrecer su trabajo y conocimientos para el mayor beneficio de los pacientes.

-¿Qué planes tienen a corto y largo plazo?

Mi principal preocupación en la dirección del Servicio de cardiología ha sido la de efectuar una integración de los profesionales en un núcleo de trabajo común, a la vez que conseguir una dotación tecnológica actual que nos ayudase a llevar a cabo nuestro trabajo diario.

En el momento actual creo hemos consolidado un nivel de actividad y de resultados que nos coloca a la vanguardia de los mejores hospitales y servicios de cardiología de España, pero creo que esto representa solo un primer paso.

A partir de ahora nuestros objetivos se deben enfocar a conseguir la mayor calidad asistencial y eficiencia en nuestras actuaciones, y en este sentido hay dos proyectos que debemos llevar a cabo. Uno, es movernos hacia la consecución de mejores resultados en salud. Es decir, conseguir que nuestras actuaciones redunden en aportar mas años de vida y mayor calidad de vida de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, y a la vez, poder ofrecer una mayor calidad asistencial. Esto lo vamos a hacer mediante dos proyectos: uno, a punto de iniciarse, de mejora de la gestión de procesos asistenciales. Y otro, a través de crear un área cardiovascular, o del corazón, que integre en un funcionamiento unificado a todos los profesionales que atienden estas patologías, y que actúen con la mayor eficiencia sobre la base de lo anteriormente mencionado de mejora de gestión de procesos.

-¿Qué le falta al HAC para estar entre los principales hospitales de referencia en España? ¿O ya lo está?

Desde el punto de vista del servicio de cardiología, creo que el Hospital ya está entre los principales hospitales de referencia de España, por todo lo que acabo de mencionar, pero es cierto que aun deberemos conseguir mas para que el Servicio de Cardiología y el Hospital en su conjunto aporten mas valor añadido.

Para esto, por una parte, a nivel de servicio falta algo muy relevante en el manejo de los pacientes, y es la creación de una unidad de cuidados críticos cardiovasculares en la que se integren diferentes perfiles profesionales (cardiólogos, cirujanos, intensivistas, anestesistas) y así poder ofrecer una verdadera asistencial integrada de los diferentes procesos cardiovasculares.

Y desde el punto de vista global del hospital, creo que es imprescindible una apuesta verdadera en dos sentidos; uno, acabar de potenciar la investigación a través del instituto de investigación, y otro, dotar de verdad en recursos y personas a un departamento de calidad que nos ayude en la mejora de nuestras actuaciones.

“En muchas cosas ya es referente, como prueba el trabajo en pandemia” José Manuel Olivares Díez - Jefe de servicio de Salud Mental

-¿Se han cumplido sus expectativas con respecto a su servicio y el Chuvi con la apertura del Álvaro Cunqueiro?

No cabe duda de que la apertura del Hospital Alvaro Cunqueiro ha sido una pieza clave en la necesaria transformación que se está llevando a cabo en la Sanidad Pública en Vigo. El crecimiento de nuestro Servicio y la progresiva integración con el resto de los Servicios, tanto a nivel hospitalario como en Atención Primaria, es un hecho incontestable, aunque aun falta para que pueda desarrollarse todo nuestro potencial.

-¿Qué planes tienen a corto y largo plazo?

El objetivo global es crecer lo necesario para poder atender las necesidades en Salud Mental de la población que atendemos, que son muchas y necesitan de un esfuerzo aún muy importante de mejora para hacerlo adecuadamente. Los planes a corto plazo pasan en primer lugar, por reforzar con más profesionales los dispositivos de que ya disponemos (incrementando los profesionales que atienden los Centros de Salud Mental ya en funcionamiento, el programa de prevención del suicidio, los programas de enlace con Primaria, las plazas de rehabilitación, los equipos de atención a domicilio y en el área sociosanitaria). En segundo lugar, creando nuevos dispositivos y programas, algunos en muy breve plazo, como por ejemplo el Hospital de Día Y la Unidad de Hospitalización Infanto Juvenil, el Centro de Salud Mental de Ponteareas o la Unidad de Primeros Episodios Psicóticos, y en tercer lugar, y no menos importante, en la integración de las Unidades de Conductas Adictivas y en la cooperación estrecha con los Servicios Sociales, Educación, y con las Asociaciones de familiares y personas con Enfermedad Mental. Se que es un programa muy ambicioso pero estoy seguro de que entre todos lo conseguiremos.

-¿Qué le falta al HAC para estar entre los principales hospitales de referencia en España? ¿O ya lo está?

En muchos aspectos concretos el Hospital Alvaro Cunqueiro ya es un referente en toda España, y buena prueba de ello es el excelente trabajo que se ha realizado aquí durante las peores fases de la pandemia. Lo que aún falta se conseguirá con el entusiasmo y la implicación de todos, y con el apoyo institucional que merece la ciudad más grande y más dinámica de Galicia.

“En muchos temas es puntero, pero está limitado en trasplantes” Martín Rubianes González - Jefe de servicio de Medicina interna

1.

“Las expectativas se cumplieron a medias ya que la división del servicio en dos hospitales [el Álvaro Cunqueiro y el Meixoeiro] genera problemas de gestión”, señala en jefe del Servicio de Medicina Interna.

2.

El doctor Rubianes González detalla que los planes futuros se “concentran en consolidar las secciones existentes” para que permitan “una atención al paciente con mayor calidad”. También están entre sus retos “afrontar los cambios que ha generado la pandemia. Asimismo, entiende que desde su departamento deben “ayudar en lo posible a Atencion Primaria en tiempos muy difíciles para los especialistas” de los centros de salud del área viguesa con la sobrecarga que padecen desde hace años y que se ha visto agravada con la pandemia.

3.

“En muchos temas, es un hospital puntero de España”, opina, pero destaca que “está limitado en algunos transplantes fundamentales para la medicina actual”.

“Tenemos capacidad, tecnología y personal para más referencias” José Manuel Encisa de Sá - Jefe de servicio de cirugía vascular y angiología

1.

Pues claro. Si echo la vista atrás y veo cómo estábamos en el Xeral, me parece que han pasado muchos más que seis años. El cambio es de la noche al día en todo: en infraestructuras personal, recursos humanos, en los espacios, las habitaciones, aire acondicionado… las prestaciones en general. La pandemia en el Xeral hubiera sido horrible. En mi servicio hemos mejorado en locales de consulta espaciosos, camillas hidráulicas que dan facilidades con pacientes con problemas en las piernas, amputados y gente mayor. ¿Qué hay cosas que hay que mejorar? Pues seguro que sí, como la señalización. Es gigante y los pacientes se siguen perdiendo.

2.

La idea es recuperar el tiempo perdido. Hemos sufrido un parón y hay que dar respuesta a toda esa gente que, aunque seguimos viendo pacientes, otros se han quedado atrás. Nos hemos localizado muchísimo en la patología más grave e igual la más benigna son los que han sufrido algo más las demoras. En nuestro caso hemos mejorado mucho los tiempos de respuesta, las demoras de consulta, de quirófanos, pero se pueden mejorar incluso más. Se ha abierto una herramienta gracias a esto, la consulta telefónica, que bien usada, tiene su cabida dentro de la asistencia. El paciente que no tenga que venir a ver el resultado de una prueba, por ejemplo. Gracias a esto, hemos implementado la consulta de alta resolución y se les hace la prueba y la consulta el mismo día y disminuyes la frecuentación al hospital. Viene presencialmente lo que necesite venir, pero lo menos posible. Todavía podemos mejorar algo más. A largo plazo la idea es estabilizar los recursos humanos. Viene una OPE con la que se puede estructurar todos los servicios. Y a medio y largo plazo, incorporar todas las innovaciones tecnológicas que haya. Creo que tenemos que estar ahí en la línea de salida de primeros. Es fundamental.

3.

Creo que sí ya es un hospital de referencia en algunos servicios, pero creo que tenemos que darnos más a conocer y deberíamos ser centro de referencia dentro del Sergas para diversas patologías. La mayoría están en Santiago y A Coruña y aquí tenemos capacidad, tecnología y personal preparado para ser centro de referencia en muchas cosas que no somos. Tenemos capacidad, habilidad, recursos y tecnología para ello. Hay que mejorar el tema docente. Recibimos muchos alumnos de Medicina, estamos empezando a recibir a los de Ingeniería Biomédica, tenemos que darle una entidad realmente universitaria que ahora mismo no tenemos. Una entidad con figuras universitarias de profesores titulares y catedrático. Ser realmente parte de la Universidad de Vigo y de Santiago.

“Con la robótica completamos la oferta de las técnicas más avanzad” Raquel Sánchez Santos - Jefa de servicio de cirugía general

1-¿Se han cumplido sus expectativas con respecto a su servicio y el Chuvi con la apertura del Álvaro Cunqueiro?

- Sí se han cumplido. La dotación de quirófanos, de salas de consultas y de salas de hospitalización se han incrementado respecto a lo que se disponía previamente en los dos hospitales y ahora se ajusta mejor para la población que tenemos que atender de nuestra área sanitaria; esto nos ha permitido ir reduciendo progresivamente el tiempo que esperan los pacientes a ser operados; es cierto que todavía tenemos margen de mejora y estamos trabajando para poder reducirlas más, especialmente en el área de cirugía bariátrica. Es un hospital moderno bien dotado en el que se pueden ofrecer las técnicas más actualizadas para la patología quirúrgica de nuestra especialidad

2-¿Qué planes tienen a corto y largo plazo?

A corto plazo estamos recuperando la demora que ha causado la pandemia COVID en la que se tuvieron que reducir los quirófanos al tener que ocupar los recursos del hospital por los pacientes afectados por COVID. Pero hemos conseguido avanzar mucho en los meses de marzo a junio y se han reducido en gran medida las demoras causadas por la pandemia.

A medio y largo plazo desarrollaremos el programa de cirugía robótica y continuaremos incorporando más técnicas de cirugía mínimamente invasiva para ofrecer a nuestros pacientes cirugías cada vez menos dolorosas, más seguras y con mejores resultados.

3-¿Qué le falta al HAC para estar entre los principales hospitales de referencia en España? ¿O ya lo está?

En nuestra especialidad podemos decir que el HAC está al nivel de los principales hospitales de referencia de España y con la cirugía robótica completaremos la oferta de las técnicas más avanzadas de cirugia general y digestiva.

“Necesitamos apoyo de Sanidade para ser referencia en procesos” Roberto Casal Moro - Jefe de servicio de Cirugía ortopédica y Traumatología

A. ¿Se han cumplido sus expectativas con la apertura del Álvaro Cunqueiro?

En la mayoría de los aspectos, sí:

1º. Hemos unificado en un gran servicio a los antiguos servicios de los hospitales Xeral y Meixoeiro. Todos hemos aprendido mucho de nuestros compañeros del otro hospital de origen y ahora trabajamos juntos aprovechando las aportaciones de cada profesional.

2º. Se han consolidado unidades especializadas en las distintas patologías: rodilla y pie, cadera y pelvis, columna, miembro superior, ortopedia infantil, tumores. Esto ha sido posible por el mayor número de profesionales y mayor volumen de patología atendida en cada proceso.

3º. Seguimos reduciendo de las demoras de la lista de espera quirúrgica, incluso a pesar de la pandemia, esperamos cerrar este semestre con una mejoría de nuestros resultados.

4º. Hemos ​progresado en el tratamiento multidisciplinar de determinados procesos:

. Incorporación de ortogeriatras a nuestro equipo de trabajo para tratar las frecuentes fracturas de cadera.

. Colaboración con internistas especializados en infecciones para el siempre complejo tratamiento de las infecciones osteoarticulares.

. Comité interdisciplinar de sarcomas, donde se aborda el diagnóstico y tratamiento de estos tumores conjuntamente entre cirujanos, oncólogos, patólogos, radiólogos y radioterapeutas. ​

5º. En docencia e investigación estamos colaborando con las universidades e incrementando el número de publicaciones científicas:

. Tenemos acreditación para formar hasta 3 MIR cada año.

. Colaboramos con la Universidad de Santiago en la formación de los futuros médicos y con la Universidad de Vigo en las prácticas de Ingeniería Biomédica.

. Este mes la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología nos publica dos trabajos, uno recoge la mejoría de resultados en el tratamiento de más de 600 fracturas de cadera durante dos años y otro analiza más de 1000 fracturas de muñeca. Próximamente publicaremos otros tres estudios sobre revisiones de distintos procesos clínicos.

B. ¿Qué planes tiene a corto plazo?

1º. Seguir reduciendo los tiempos de espera tanto para cirugía como para consulta hasta los niveles de las mejores áreas sanitarias de España.

2º. Mejorar los canales de comunicación con Asistencia Primaria en beneficio de nuestros pacientes y para conseguir una más eficiente derivación de los procesos del Aparato Locomotor a las distintas unidades. Para esto necesitamos coordinarnos con otros servicios como Rehabilitación y Reumatología.

3º. Incorporar las nuevas tecnologías a nuestro quehacer diario:

. La robótica, que junto con la navegación -que ya estamos utilizando- revolucionará muchas técnicas quirúrgicas.

. La realidad virtual, muy útil para que los nuevos cirujanos adquieran habilidades en técnicas endoscópicas o percutáneas.

. La impresión 3D para planificación quirúrgica o para diseño de implantes a medida.

4º. Incrementar la colaboración con la Universidad de Vigo con proyectos conjuntos de I+D.

C. ¿Qué le falta al HAC para estar entre los principales hospitales de referencia de España? ¿o ya lo está?

Creo que en muchos aspectos ya lo estamos, tanto por cantidad como por calidad de asistencia.

Necesitamos dar más visibilidad a lo que hacemos y, sobre todo, conseguir un mayor apoyo de la Administración, para ser referencia en determinados procedimientos en los que ya tenemos la suficiente masa crítica de conocimiento y de volumen de patología para conseguirlo. ​

“La gran prueba de idoneidad fue la perfecta adaptación a las restricciones” Eva García Fontán - Jefa del Servicio de Cirugía Torácica

¿Se han cumplido sus expectativas con respecto a su servicio y el CHUVI con la apertura del Álvaro Cunqueiro?

El traslado a un hospital moderno y con sus características arquitectónicas ha resuelto muchas de nuestras necesidades en diferentes áreas del Servicio.

Por un lado la ubicación geográfica de nuestro servicio es óptima ya que está muy próxima a la Unidad de Reanimación y al área quirúrgica, lo que es de vital importancia en el manejo de nuestros pacientes.

Además el traslado representó una oportunidad fundamental para el desarrollo de una consulta propia de enfermería, pues se le asignó una sala contigua a la consulta médica. Una gran mayoría de los enfermos remitidos a nuestra consulta presentan algún tipo de patología oncológica, siendo la más frecuente el cáncer de pulmón. En el curso de su proceso, el paciente no sólo va a ver afectado su cuerpo por la enfermedad o por los efectos secundarios de los tratamientos, sino también por los demás componentes que integran su todo como persona: familiar, laboral, intelectual, afectivo y sus relaciones interpersonales. Considerando estos aspectos relativos a nuestros pacientes y el progresivo incremento de las necesidades de apoyo e información a pacientes y familiares, la Consulta de Enfermería de Cirugía Torácica constituyó una excelente oportunidad para ofrecer una verdadera asistencia integral a estos pacientes.

Las dimensiones del centro nos han permitido además asumir el incremento de la demanda asistencial que ha ido aumentando progresivamente desde el año 2015, ya que el elevado número de quirófanos existente permite una relativa flexibilidad para aumentar el número de jornadas quirúrgicas en momentos de aumento de la demanda y puntualmente tras períodos de disminución de actividad habitual.

Durante estos años además, el servicio ha consolidado su perfil quirúrgico centrado sobre todo en la Oncología Torácica con un abordaje mínimamente invasivo. Así, en el año 2015 el 65 % de toda la patología quirúrgica torácica y el 55% de todas las resecciones pulmonares mayores se realizaron mediante un abordaje mínimamente invasivo. En el último año estos porcentajes alcanzaban el 91 y 82% respectivamente. La madurez ya de este programa de Cirugía mínimamente invasiva nos ha permitido implantar con éxito una guía de recuperación rápida en cirugía de resección pulmonar en colaboración con el Servicio de Anestesiología y la Unidad de Fisioterapia Respiratoria con el fin de minimizar la agresión quirúrgica en el paciente.

Además, en el pasado año se ha reforzado la plantilla con un nuevo Médico Adjunto lo cual ha permitido diversificar más la actividad asistencial permitiendo además el desarrollo de la labor docente e investigadora.

La gran prueba de la idoneidad del centro fue su perfecta adaptación a las restricciones vividas durante los peores momentos de la pandemia que permitieron que nuestro servicio mantuviese su nivel de actividad en todos los aspectos.

Es por todos estos motivos y muchos más que la repuesta a la primera pregunta es rotundamente sí.

¿Qué planes tienen a corto y a largo plazo?

En la actualidad estamos tremendamente ilusionados e impacientes con la llegada de los robots quirúrgicos. Va a ayudar mucho a mejorar la destreza de los cirujanos y facilitará la realización de cirugías más complejas por un abordaje mínimamente invasivo. Otra ventaja de la plataforma robótica elegida es que posee una doble consola lo que se será fundamental en las labores de docencia.

¿Qué le falta al HAC para estar entre los principales hospitales de referencia? ¿O ya lo está?

Yo creo que ya lo está tanto desde el punto de vista asistencial como docente e investigador. Contamos con servicios clínicos referentes a nivel nacional, tras la incorporación de las plataformas robóticas la dotación tecnológica es fantástica y a nivel docente está a un alto nivel tanto en la docencia pregrado (Medicina e Ingeniería Biomédica) como en postgrado.

“Hay que apostar definitivamente por la investigación traslacional” Ana Concheiro Guisán - Jefe del servicio de Pediatría

-¿Se han cumplido sus expectativas con respecto a su servicio y el Chuvi con la apertura del Álvaro Cunqueiro?

La apertura del HAC, con sus nuevos espacios y la dotación tecnológica que le ha acompañado, ha supuesto un punto de inflexión para la atención pediátrica especializada en nuestra área, especialmente en lo que se refiere a los cuidados críticos y a la atención de los recién nacidos, con proyectos largo tiempo anhelados, como el banco de leche materna, entre otras muchos.

-¿Qué planes tienen a corto y largo plazo? Los planes de nuestro Servicio pasan por seguir actualizando y ampliando nuestra cartera de servicios y por lo tanto la oferta asistencial para los niños/as gallegos en la proximidad de su entorno . Teniendo en cuenta el peso del HAC como referente pediátrico en Galicia, por la dimensión de la población que atiende y la alta calidad de sus profesionales. Nuestra perspectiva a corto y largo plazo es poder ofrecer a nuestros niños y niñas una atención integral, accesible, sinérgica con la Atención Primaria pero, a la vez, altamente especializada.

-¿Qué le falta al HAC para estar entre los principales hospitales de referencia en España? ¿O ya lo está?

Claramente ya lo está en lo que implica a la atención dispensada a los pacientes y a su compromiso con la docencia y la formación de nuevos profesionales, el HAC lo que tiene que hacer ahora es lo de la mujer del Cesar...y posicionarse en los rankings de competencia, no por una cuestión de egolatría, sino para poner en su justo valor el trabajo de sus grandes profesionales. Y apostar definitivamente por la investigación traslacional y multidisciplinar.

“El hospital actualmente funciona a velocidad de crucero ” Joaquín casal Rubio - Jefe del servico de Oncología

¿Se han cumplido sus expectativas con respecto a su servicio y el Chuvi con la apertura del Álvaro Cunqueiro?

Como servicio se juntó al mismo tiempo la unificación de las dos secciones existentes en el Xeral y Meixoeiro con la apertura del nuevo hospital. La unificación como servicio fue posible gracias a la colaboración y entusiasmo con el que lo afrontamos, pues era un reto, de todas las personas implicadas incluidas el personal no médico (Enfermería, auxiliares, celadores).

Conllevó un gran esfuerzo de unificación de criterios, protocolización de las patologías, puesta en común e idea de equipo, trabajo multidisciplinar en todos los comités (un total de 15, siendo el área sanitaria del Sergas con número mayor), etc.

Se ha consolidado el apartado docente tanto de formación de especialistas como de los alumnos de medicina y hemos puesto en marcha el área de investigación, con multitud de ensayos clínicos para nuestros pacientes, la contratación de dos coordinadores de los mismos y el desarrollo, dentro del área del Cáncer del Instituto de Investigación del área sur de Galicia, de la Unidad de Oncología Molecular Traslacional, en la cual contamos ya con una Beca Miguel Servet y una especialista en Bioinformática.

En cuanto a la puesta en marcha del hospital, hay que recordar que hubo multitud de problemas y conflictos que, poco a poco, se han ido resolviendo y el hospital actualmente funciona a velocidad de crucero y lo que ha permitido la pandemia.

¿Qué planes tienen a corto y largo plazo?

A corto plazo: jerarquización del servicio, pues no contamos con ninguna jefatura de sección; iniciar la cobertura asistencial presencial en el Hospital Meixoeiro, esperemos que a partir de setiembre y poner en marcha el plan de calidad del servicio que cumpla con todos los estándares requeridos de un servicio del siglo XXI.

A largo plazo o medio: sin duda potenciar el área de Investigación con mas personal y proyectos concretos, además de la puesta en marcha de un laboratorio de Oncología traslacional, con la necesidad de disponer de un Secuenciador de NGS.

Nos gustaría que la Unidad multidisciplinar de sarcomas, conformada alrededor del excelente trabajo desarrollado a lo largo de estos años por el Comité de Sarcomas, en el cual participamos activamente, sea una realidad además de referente para el área sur gallega.

¿Qué le falta al HAC para estar entre los principales hospitales de referencia en España? ¿O ya lo está?

Lo de referente nacional son palabras mayores, pero debería ser por lo menos un hospital de referencia a nivel gallego, pero nos pesa la menor población asignada, pues en población adulta apenas llegamos a 370 x habitantes. No sería así para la población pediátrica.

Pero además, a determinadas especialidades referentes del complexo, han visto como se reasignaba población para otras áreas sanitarias (CHUS), lo que limita su desarrollo.