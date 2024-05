Calvo exige al Gobierno que “se tome en serio” las infraestructuras de Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, instó ayer al Ministerio de Transportes a que se “tome en serio” las infraestructuras de Galicia, relacionando que la comunidad sea gobernada por el PP con un trato desfavorable.

“Que los gallegos voten una opción distinta al Gobierno que hay en el Estado no es suficiente causa para que deje abandonada a Galicia. Hay que tomar en serio las infraestructuras de Galicia. No pedimos más que nadie, pero no vamos a permitir que se nos tenga abandonados como estamos abandonados a día de hoy”, denunció Calvo en la Radio Galega, según informa Europa Press.

Censuró el retraso en finalizar la obra en el viaducto de O Castro, así como el estado de conservación de la autovía A-6.

En relación con los trenes Avril, Diego Calvo volvió a demandar al Ministerio “información directa”, ya que todas las noticias que tiene la Xunta son a través de los medios de comunicación. En este sentido, reclamó una reunión para que Transportes “explique las frecuencias” o cuántos trenes va a haber en circulación.

También ha pedido explicaciones por los trenes Avlo y demandó que mientras no lleguen a Galicia “compensen” a la comunidad. “