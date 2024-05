El TSXG consulta a la justicia europea si declara fijos a más de 400 empleados públicos

La excesiva temporalidad en el sector público ha provocado una cascada de demandas ante los juzgados por parte de empleados temporales que exigen que se reconozca su vínculo laboral con las administraciones. Solo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tramita casi 800 procedimientos, de los cuales 400 reclaman la fijeza. Sin embargo, ahora estos últimos recursos quedarán en suspenso porque el TSXG ha decidido recurrir al Tribunal de Justicia de la UE para preguntarle si considera que “el abuso de contratos temporales en la administración pública española vulnera la normativa europea y si, en ese caso, eso supone que los trabajadores afectados pasan a fijos a todos sus efectos” y, sin necesidad, de pasar por una oposición.

Esto afectará al menos a 400 empleados públicos temporales, pero podrían ser más porque algunas demandas incluyen a varios trabajadores. Además esta decisión posiblemente sea imitada por los juzgados de lo social que tramitan también reclamaciones en materia de empleo público. “Estamos hablando de miles de casos”, apunta el abogado vigués Fabián Valero, especializado en empleo público.

Y aunque la justicia europea ya se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la excesiva temporalidad de las administraciones públicas españolas y es probable que vuelva a fallar en el mismo sentido, el hecho de que el TSXG plantee una cuestión prejudicial supondrá “dejar en el limbo a miles de trabajadores que se van a quedar sin sentencia y sin justicia”, según Fabián Valero.

Sus demandas quedan en suspenso, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE emita su dictamen. Y a partir de ahí se retomará el procedimiento. “Podría demorarse hasta tres años”, lamenta el abogado.

Trabajadora del Consorcio

Todo parte de un recurso presentado por una trabajadora del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar contra la Xunta para que le reconozcan su condición de indefinida fija.

El Tribunal Supremo planteó también en marzo una consulta ante la justicia europea por las “dudas” suscitadas debido a que la doctrina de la UE exige hacer fijos a los temporales pero el ordenamiento jurídico español obliga a que el acceso a un empleo público se haga siempre a través de un proceso selectivo.

El TSXG comparte estas dudas y, por eso, decidió suspender la demanda de esta trabajadora del Consorcio de Igualdade e Benestar a la espera de una respuesta por parte del tribunal europeo. Y esto se hace extrapolable a un total de 400 recursos de los 784 que tramitan sobre empleo público. Se continúa con la tramitación del resto porque en su demanda no pedían ser declarados fijos sino “indefinidos no fijos” y el alto tribunal gallego considera que en estos casos no se discute la “fijeza”.

Un “indefinido no fijo” es un empleado público que ocupa de forma interina una plaza pero no la tiene en propiedad, de manera que cuando ese puesto se adjudica en una oposición pierde su trabajo, aunque, eso sí, se le reconocerá una indemnización.

Muchas reclamaciones en el juzgado por parte de empleados temporales de las administraciones se saldaron obligando a declararlos “indefinidos no fijos”. Sin embargo, recientemente una sentencia europea carga contra esta fórmula y abre la puerta a la fijeza de estos trabajadores.

El TSXG, sin embargo, no se cuestiona los “indefinidos no fijos” y solo suspende los recursos de los demandantes que reclaman directamente la “fijeza”.

Seguridad jurídica

Aunque la letrada de la Xunta alegó en contra de la suspensión del recurso presentado por la trabajadora del Consorcio, el alto tribunal gallego alega que debe paralizarse el procedimiento hasta que la justicia europea emita su dictamen ya que “podría llegarse al dictado de resoluciones contradictorias sobre la misma materia”. Esgrime además que no suspender estas demandas sería “contrario al principio de seguridad jurídica”. El fallo del tribunal europeo será vinculante.

La consulta al tribunal europeo se hizo ya en junio de 2023 y ahora se adopta la decisión de paralizar los procedimientos en trámite. En esa cuestión el TSXG pregunta al tribunal de la UE si considera que “la legislación nacional española contiene medidas suficientemente disuasorias contra las administraciones públicas por el uso de sucesivas contrataciones temporales”. Si es así, plantea si debe considerarse al trabajador como indefinido no fijo o como “fijo plenamente”. En caso de que haya que reconocer la fijeza cuestiona al tribunal europeo si esto debe hacerse incluso si se considera contrario a la normativa española que establece que el acceso al empleo público solamente puede producirse después de que el candidato supere un proceso selectivo.

Fabián Valero, que dirige el despacho de abogados Zeres, en Vigo, advierte del “caos” que va a provocar que “se acumulen miles y miles de asuntos sin resolver en los juzgados” mientras la justicia europea no responda.

“Hay muchos trabajadores que se van a quedar tirados”, denuncia. Y advierte incluso de que en este periodo de suspensión puede darse el caso de un empleado que pierda su plaza porque ha sido adjudicada a través de un proceso selectivo. “En esa situación, solo le quedará presentar una demanda de despido y tampoco se va a resolver hasta que el tribunal europeo emita su fallo”, lamenta.

