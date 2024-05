La Xunta paga al menos 8 millones para conciertos y festivales en Galicia, más del 80% en la provincia de A Coruña

Galicia acogerá de nuevo este año decenas de festivales y conciertos esparcidos por las cuatro provincias gallegas. Consolidados, nuevos, de gran y pequeño formato, de pago, gratuitos... Un enorme abanico de actuaciones y estilos musicales que —en muchos casos— solo podrían salir adelante con apoyo económico público de Concellos, Diputaciones o Xunta de Galicia. Y precisamente es el gobierno gallego el que más fondos destina en concepto de promoción turística. Solo en lo que va de año (entre licitado y adjudicados) van ya en torno a 8 millones de euros. Pero la balanza —al menos por el momento— se inclina con diferencia hacia una de las cuatro provincias gallegas.

En los cinco primeros meses de año la Axencia de Turismo de Galicia ha adjudicado fondos públicos en concepto de "patrocinio publicitario para la promoción de turismo de Galicia" que rondan los 8 millones distribuidos entre más de una decena de festivales o conciertos. La gran mayoría (más del 80%) se celebrarán en la provincia de A Coruña, con Santiago de Compostela a la cabeza. Buena parte de todos estos contratos se han adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.

De los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia para este año, el más cuantioso es el del Gozo Festival: 3.388.000 euros a la empresa Sweet Nocturna. Este festival nació en 2023 con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia (el año pasado recibió 1,8 millones de euros). Aunque varios de sus conciertos se celebran fuera de la capital gallega, es Santiago la que acoge las principales citas:

Santiago (Monte do Gozo) : Ed Sheeran, Bomba Estereo, Milky Chance, Mon Laferte, Angelina Mango, Fillas de Cassandra (6 de julio); BBF con Armin Van Buuren, Claptone, Fedde Legrand, Hardwell, Koro Lova, Marshmello, Timmy Trumpet, Brian Cross, Dj Nano, Gonçalo, Groove Amigos y Joyse (13 de julio). También incluye el concierto de The Warning celebrado el pasado mes de abril en la Sala Capitol.

: Ed Sheeran, Bomba Estereo, Milky Chance, Mon Laferte, Angelina Mango, Fillas de Cassandra (6 de julio); BBF con Armin Van Buuren, Claptone, Fedde Legrand, Hardwell, Koro Lova, Marshmello, Timmy Trumpet, Brian Cross, Dj Nano, Gonçalo, Groove Amigos y Joyse (13 de julio). También incluye el concierto de The Warning celebrado el pasado mes de abril en la Sala Capitol. A Coruña (Coliseum): Queens of the Stone Age (18 de junio) y Maná (27 de junio).

(Coliseum): (18 de junio) y (27 de junio). Vigo (Auditorio Mar de Vigo): Loreena McKennit (10 de julio).

La segunda partida más cuantiosa de la Axencia de Turismo de Galicia también se va para la provincia de A Coruña. En este caso, íntegramente para el festival O Son do Camiño: 2.904.000 euros adjudicados a Old Navy y Esmerarte UTE. El festival se celebra en esta edición entre el 30 de mayo y el 1 de junio y contará conciertos de Green Day, J Balvin, Pet Shop Boys, Myke Towers o Thirty Seconds to Mars, entre otros muchos.

Resurrection Fest

Asistentes al Resurrection Fest. / Resurrection Fest

En lo que va de año, el tercer contrato más cuantioso de patrocinio publicitario sellado por la Axencia de Turismo de Galicia es el destinado a promocionar el Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), con un importe de 484.000 euros a Old Navy Port Producciones SL. En Lugo también ha adjudicado al menos otros 28.000 euros para el Vendaval Fest.

Pontevedra

En la provincia de Pontevedra, por el momento, el contrato más cuantioso de la Axencia de Turismo de Galicia se ha rubricado con el Festival PortAmérica: 325.000 euros (Esmerarte Industrias Creativas SL).

Asistentes a un concierto en una de las pasadas ediciones del festival Portamérica de Portas. / FdV

La Xunta también ha adjudicado ya 145.000 euros para otro festival en la provincia de Pontevedra, el Atlantic Fest de Vilagarcía (New Live Promociones Culturales).

Ourense

En Ourense la Xunta de Galicia ha licitado recientemente el apoyo en concepto de patrocinio publicitario para el Ouren Sound Fest que se celebrará a finales de ese mes: 40.000 euros.

Otros conciertos y festivales

Según se recoge en el portal de contratación de la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico también destina fondos para otros festivales y conciertos que se celebran este año como:

Festival Mar Aberto - Concertos na fin da terra: 260.00 euros (varias localizaciones en 2023).

260.00 euros (varias localizaciones en 2023). Festival da Luz de Boimorto (A Coruña) : 180.290 euros.

: 180.290 euros. Festival PortAmérica Latitudes México: 135.000 euros.

135.000 euros. Juan Luis Guerra y Gilberto Santa Rosa (A Coruña): 102.850 euros.

102.850 euros. Rozalén (A Coruña): 36.300 euros.

36.300 euros. Xira Entreterras (Vigo y Narón): 35.090 euros.

35.090 euros. Khione Electronics (La Pinilla): 24.200 euros.

