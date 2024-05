Más de 1.700 médicos trabajan en Galicia con más de 70 años en la sanidad privada

“Nunca dejas de ser médico, hasta que te mueres”, explica uno de los facultativos en activo que mejor ilustra una vocación que no entiende de edad: el doctor Miguel Ángel Piñón Cimadevila cumplió precisamente ayer 77 años y sigue abriendo su consulta en Pontevedra. El que fue jefe del servicio de Cirugía del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) hasta 2013 asegura que le hubiera gustado proseguir en el sistema público –cuando se jubiló “de forma forzosa”, entonces al cumplir los 65 años–.

“El trabajo en mi servicio era muy satisfactorio y claro que me hubiera gustado continuar, como a muchos de mis compañeros médicos”, asegura. Ahora, en su propia consulta que sigue abierta “para pacientes tradicionales, para no abandonarlos”, continúa su actividad, aunque ya no opera. “Fue un derroche de experiencia habernos jubilado a aquella generación a los 65 años; un derroche que ya se pagó y se sigue pagando”, destaca. En su opinión, al no aceptar las prórrogas que en aquel momento solicitaron muchos doctores interesados en proseguir su actividad en el Sergas, se les privó de la continuidad de la labor docente que también realizaban.

“Es cierto que los tiempos son distintos y los jóvenes médicos están mucho más presionados hoy en día”, reconoce al tener también dos hijos doctores, aunque de diferentes especialidades, y dos nueras también del gremio. Para Piñón, lo ideal sería que la edad de jubilación para los galenos fuera voluntaria y pudiera extenderse hasta los 72 años. “Pero que puedan solicitar jubilarse los que lo deseen desde los 65 años”, aclara. Aún hoy, Miguel Ángel trabaja en la Escola de Enfermería de Pontevedra –ya había sido profesor de la misma desde su fundación, en el año 1974–.