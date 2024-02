Las aulas de infantil y primaria que ya tienen entre 20 y 25 escolares no ofertarán plazas

A las consultas habituales de madres y padres en las jornadas de “puertas abiertas” que ya comenzaron en decenas de centros de infantil y primaria (Ceip) gallegos –el horario, si se trabaja por proyectos, si hay comedor, servicio de madrugadores o extraescolares– se suman este año algunas dudas sobre cómo impactará el nuevo acuerdo de Educación para reducir la ratio de 20 alumnos en el primer curso de acceso al ‘cole’: 4º de Educación Infantil. ¿Y si hay más de 20 solicitudes en el centro, ampliarán las líneas?, plantearon ya algunos progenitores. Lo cierto es que, desgraciadamente, la demografía está jugando en contra y los alumnos de 3 años que acceden a la escuela pública y concertada descienden cada año. Por solo citar dos ejemplos de áreas demográficamente jóvenes: en Vigo el pasado curso solo un centro cubrió por completo las plazas ofrecidas en 4º de Infantil y solo dos de los 24 de Pontevedra tuvieron que baremar –es decir, puntuar con criterios de acceso– por recibir más solicitudes que plazas.

De todos modos, fuentes de Educación confirman que la pasada semana se produjeron “reuniones de carácter técnico con las direcciones de colegios e institutos para abordar las instrucciones del proceso de admisión del curso 2024-25 con la aplicación de las nuevas ratios”.

En suma, las instrucciones dadas a los Ceip públicos y concertados fueron las mismas que a principios de mes el director xeral de Centros de la Consellería de Educación, Jesús Álvarez trataba con representantes de las organizaciones sindicales CCOO, Anpe y UGT-SP Ensino, en la primera reunión de la “Comisión de seguimento do acordo para a Mellora do Sistema Educativo de Galicia”.

Explicación práctica

Es decir, que a la hora de configurar la oferta de plazas, en 4º de Infantil, el ratio máximo es de 20 puestos por unidad, frente a los 25 actuales. Y, también, otra novedad que tiene efectos inmediatos: en las unidades de infantil y primaria en las que ya hay un número de entre 20 y 25 alumnos, no se ofertarán nuevas plazas en el proceso de admisión de alumnado. O, dicho de otro modo, en los demás cursos (5º y 6º de Infantil y de 1º a 6º de Primaria), el próximo curso no se va a ampliar el número de alumnos que tienen en la actualidad, ya que no se van a ofertar plazas vacantes para completar hasta los 25 que marca el ratio vigente. Por ejemplo, si en un aula hay hoy 21 alumnos, el próximo curso seguirá teniendo, como máximo, esos 21 alumnos, y no se cubrirán vacantes hasta completar los 25 como se venía haciendo hasta ahora. Lo mismo ocurrirá para los casos de 22, 23 y 24 alumnos matriculados.

También se indica que, para computar el número de puestos escolares, se contará cómo dos puestos escolares cada alumno con discapacidad reconocida igual o superior al 33% e inferior al 65% o con un grado I de dependencia o con un trastorno grave de conducta y como tres los de los escolares con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o con el nivel II o III de dependencia. Además, en la reunión con los sindicatos, Educación acordó que, en los casos en que no sea posible cumplir con las nuevas ratios por falta de espacio (escuelas unitarias, fundamentalmente), se dotará al centro de un especialista en educación primaria.