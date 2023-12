Vigo, el municipio gallego que más aulas escolares perdió en los últimos dos años

La caída de la natalidad no es una realidad que pilla de sorpresa a los centros educativos. En los últimos años cuesta llenar las plazas del nivel de Educación Infantil, y esto empieza a repercutir también en las etapas superiores, especialmente en el primer ciclo de Educación Primaria. Tanto es así, que este menor volumen de alumnado también se traduce en el cierre de unidades, ya que no es necesario mantener abiertas dos cuando, pese a la insistencia de la comunidad educativa de bajar las ratios por aula, pueden encajar todos en una misma clase. Así se desprende de los datos del IGE (Instituto Galego de Estatística) relativos al número de unidades activas en los últimos años en los municipios de la comunidad.

En el caso de Vigo, con respecto a los dos últimos años, perdió 68 unidades, la cifra más alta de todos los municipios gallegos. A este respecto hay que tener en cuenta que en 2021, fecha de referencia, la Consellería realizó numerosos desdobles de aulas a razón del COVID. Esta particularidad se dio no solo en Vigo, sino también en el resto de ciudades y localidades gallegas, por lo que la cifra de aulas cerradas se ha reducido en todas ellas. Según el IGE, a Vigo le siguen Pontevedra, con 62 aulas perdidas, Santiago de Compostela con 41 y Lugo con 36.

Es más, fijándonos en esta misma estadística pero atendiendo a los datos prepandemia, es decir a los relativos al 2020, es la ciudad del Lérez la que suma mayor número de unidades cerradas, con 16, frente a las 13 de Vigo en comparación con este 2023, lo que la situaría como el segundo municipio gallego con mayor pérdida de aulas.

Nacimientos

La situación no tiene miras de mejorar, o al menos no a corto plazo. Y es que los datos avanzados ayer por FARO sobre los nacimientos este año en la principal maternidad de Galicia no son nada alentadores en la maternidad más grande de Galicia, la del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

Menos de 3.000 bebés

Hasta el pasado domingo, habían nacido 2.756 bebés, lo que hará que por primera vez no se alcancen los 3.000 alumbramientos. Faltan 244 para alcanzar este umbral, pero todo apunta a que no lo logrará porque tendrían que nacer unos doce niños al día, en un año en el que esta media se ha quedado en ocho. Tras desplomarse el número de recién nacidos en un 24% en una década –entre los 4.178 de 2012 y los 3.162 de 2022–, la caída no frena y parece que volverá a marcar un nuevo hito, pero en negativo.

La del Hospital Álvaro Cunqueiro es la maternidad de referencia para 26 municipios del sur de la provincia de Pontevedra, los que componen el Área Sanitaria de Vigo. La mitad de ellos tienen una tasa bruta de natalidad –el número de nacimientos por cada mil habitantes– por encima de la media gallega, que ha caído algo más de dos puntos en una década hasta los 5,49 alumbramientos por millar de empadronados, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), de 2021.

Plazas de infantil

Tanto es así, que este presente curso dejó casi 1.300 plazas del primer curso de Educación Infantil sin cubrir. Como dato positivo, desde Educación se señaló este pasado mes de septiembre que , los centros saldrán bien parados a pesar de esta situación al mantenerse los mismos docentes que el pasado curso y mejorar las ratios por alumnos. Además, señala, que colegios de Vigo y comarca, contarán con más unidades nuevas de educación especial para favorecer la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) o de apoyo educativo (NEAE) que tanta falta hacen en los colegios públicos.

88 profesores menos en los centros

Pese a que el número de docentes en las aulas no se resentirá en el presente curso, lo cierto es que las jubilaciones sí obligará a la Consellería a mover las listas de sustituciones para cubrir estas bajas durante el año antes de que tenga lugar el concurso general de traslados y salgan dichas vacantes a disposición de los docentes interesados. Concretamente, y según los datos que manejan los sindicatos educativos, serán un total de 88 docentes de colegios e institutos de la ciudad los que dejarán los centros este año por jubilación, 53 en ESO y 35 en Educación Primaria.

Para este próximo año, el concurso general de traslados prevé cubrir un total de 179 puestos docentes. El grueso de plazas que no cuentan con un titular definitivo se concentran en los institutos, con un total de 69 vacantes para múltiples especialidades con los profesores de Inglés a la cabeza con 14 vacantes. En cuanto a Educación Primaria, suman un total de 44. El puesto de profesor de Primaria –lo que se conoce como el tutor, que imparte a los escolares las materias troncales– es el cuerpo de Maestros con más vacantes, un total de 16.