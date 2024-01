Bastos, el valedor gallego de Milei: “Es el primer político que promete ajustes y dolor”

El presidente argentino Javier Milei tiene en Galicia a uno de sus grandes valedores. Se trata del economista y politólogo liberal Miguel Anxo Bastos, quien asegura que no defiende al ultraderecherista, solo comparte cierto ideario y así lo difunde en videos en YouTube, que se están haciendo virales.

Bastos, por ejemplo, no critica su reforma de la industria extractiva y pesquera, que tan perjudicial puede resultar para los intereses gallegos. “No tiene por qué ser malo para las empresas gallegas, que son de las más capitalizadas del mundo; no sé cómo se establecerán finalmente las subastas... ni cómo negociarán, pero se podrán comprar y transferir derechos”, avanza en relación al anuncio del Gobierno argentino de sacar a puja global los derechos de pesca.

“Las empresas gallega pagan muy poco allí de exportación, porque están asentadas, incluso operan con sociedades mixtas”, valora, “y probablemente les duela perder todo lo que tenían invertido”, añade. Habrá que ver, indica el economista, cómo se lleva a la práctica esta medida que –asegura– ya aparecería referenciada en estudios como “Ecología de mercado”, de Anderson Terry y Leal Donald R. “Que aumente los impuestos a la exportación no es una medida muy liberal, que se diga”, objeta no obstante Bastos sobre el plan de Milei.

“Le conozco de antes de saltar a la fama y me gustan las ideas que expone en sus libros, pero no quiero posicionarme sobre la ejecución política de Milei porque ignoro la realidad del país y no sé qué aliados tiene”, avanza. Aún así, Miguel Anxo Bastos ve positiva la “regulación de la economía que está haciendo”. “No me hace tanta gracia que use los poderes de excepción... si lo hiciera aquí Pedro Sánchez, estaríamos protestando”, alega. De todos modos, los decretos que se utilizan para derogar reformas “no los inventó Milei, sino que se pusieron en marcha con Kirchner o con Chávez”, indica. “A ver cuánta gente sale a la calle finalmente”, defiende Bastos consultado sobre las protestas de la sociedad civil y sindicatos en Argentina. “Es lo más extraño que he visto yo en mi vida. Ganó unas elecciones prometiendo bajada de salarios. Él prometió sacrificios, dureza y dolor... y quitar pagas. De momento, no está fallando”, añade.

Autor de frases célebres en redes sociales como “el consumismo es lo más anticapitalista que hay”, Bastos es consultado por FARO, tras compartir con Milei este año la “Cena de la libertad”, donde recibió un premio, y se abre a compartir su visión liberal en una conversación que se desarrolló en gallego. “El capitalista de verdad es austero, ahorra y vive por debajo de sus posibilidades, para luego reinventir”, alega, “no es capitalismo el mundo de las actrices que se bañan en champán”.

Defensor del liberalismo desde el aspecto económico, Bastos se identifica también con ideas como “si tuviera poder, pondría una sola ley: el respeto a la propiedad privada”. Un derecho que, según el teórico gallego, está “muy deteriorado en la actualidad” y conculcado en la vivienda (por ejemplo) por decenas de regulaciones. “Su salario tampoco es suyo, realmente”, apunta, “porque el Estado establece cuánto le quita, cuánto se queda usted...”. Y otras, como “el comercio pacifica a los pueblos y evita las guerras, además de generar buen nivel de vida”

Entre sus paradojas, que los vídeos en Youtube con sus entrevistas y perfiles de Twitter con frases célebres se han viralizado, a pesar de que Bastos asegura que no usa redes sociales (“tengo un Facebook que no uso hace años”). Le enseñamos dos cuentas. “Son fake”, responde. También, insiste en que no busca notoriedad.

Preguntado por la propuesta de Millei de un mercado de órganos humanos, Bastos lo plantea desde un punto de vista filosófico: “Puedes vender tu pelo, tu sangre en algunos países, un óvulo o esperma, ¿y no negociar directamente con los padres y no a través del Estado una adopción?”. “¿Puede ser legal o no?”, se pregunta.

Aterrizando en los asuntos más cercanos, también valora la propuesta lanzada en su día por Yolanda Díaz para que todos los jóvenes cobren al cumplir los 18 años unos 20.000 euros en concepto de herencia universal. No es nada nuevo, asegura Bastos, que cita casos ya conocidos. “Está planteado hace tiempo y funcionó en alguna reserva india de Norteamérica en las que había mucho petróleo. Tenían un fondo y, cuando los jóvenes alcanzaban la mayoría de edad, les daban una suma equivante”, contextualiza el profesor gallego. “No fue una experiencia especialmente buena, porque en cuanto recibían el dinero, lo quemaban en cinco minutos: compraban todos coches o similar; es decir, no contribuía a ayudar a crear una vida”. “No sé si será, primero, muy prudente en España, porque no sé si lo gastarían muy sabiamente y, segundo, ¿de dónde iba el Estado a sacar ese dinero?”, se pregunta el economista.

Entre los asuntos más espinosos, para Bastos, está el de los flujos migratorios. “El Estado no te deja entrar, pero te lleva la mafia y, en vez de cobrarte los 50 euros del ferry, te cobra 3.000, porque se arriesgan a entrar en la cárcel. Legalicen el viaje y se acabó la mafia”, comenta. Algo similar a lo que ocurre en la actualidad con el narcotráfico, no así –matiza– en la época de nuestros bisabuelos. “Si usted busca en Google anuncios de ‘heroína Bayer, la mejor para los niños’, verá cómo se comercializaba en jarabe”, advierte. Aceptamos el reto y la respuesta es sorprendente. Un anuncio de 1912 anuncia el remedio contra la tos para niños, puesto a la venta en 1898 y cuya producción finalizaría pocos años más tarde. “¿Y si le digo que un Papa anunció cocaína a que no se lo cree? Antes no se tomaba esnifada, sino en forma de coca-cola o vino quinado”, alega. “Era un reconstituyente, que se daba con vino...”, prosigue.