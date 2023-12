La inspección del Sergas obliga cada día a 35 gallegos de baja a reincorporarse al trabajo

Las bajas laborales van en aumento, pero no todas están justificadas. Los inspectores del Sergas se encargan de revisar estos procesos de incapacidad temporal para garantizar que no haya fraudes o abusos y que las ausencias del trabajo no sean más que las estrictamente necesarias. El pasado año se revisaron un total de 75.379 permisos y detectaron que en el 17 por ciento de los casos estas bajas no eran procedentes. Como consecuencia de estas actuaciones forzaron así el alta de 12.950 trabajadores, lo que supone una media de 35 al día.

Los inspectores persiguen posibles fraudes o irregularidades en la concesión de los permisos por incapacidad temporal, fruto de la picaresca de algunos trabajadores que fingen estar enfermos o alargan más de lo debido las bajas. Pero no siempre hay mala intención. En otros casos, lo que ocurre es que hay una discrepancia con el criterio del médico que firma la baja. Los inspectores pueden no estar de acuerdo con el diagnóstico o bien con la duración del permiso. El refuerzo de la Inspección dispara un 75% las sanciones por fraude laboral en Galicia De hecho, los facultativos tienen que ajustar el proceso de incapacidad laboral a los tiempos medios establecidos por la Seguridad Social para cada baja. Así, por ejemplo, para una gripe la duración establecida como referencia es de 7 días, para los casos graves de depresión se sitúa en 120 días o para un lumbago con ciática, 30 días. Las unidades de inspección y control de salud laboral de la Consellería de Sanidade son las encargadas en Galicia de vigilar las bajas de los trabajadores gallegos y pueden intervenir de oficio o bien a petición de las mutuas o de las propias empresas. Suelen poner la lupa especialmente sobre aquellos trabajadores con bajas recurrentes o demasiado prolongadas. En 2022 se incrementaron los controles sobre los procesos de incapacidad temporal. Se revisaron 75.379 permisos, casi 4.000 más que el año anterior. Dentro de su labor de vigilancia los inspectores del Sergas revisan los expedientes para comprobar que no hay irregularidades y, en caso de duda, pueden solicitar documentación adicional. El pasado año, por ejemplo, se reclamaron 26.441 informes a Atención Primaria y hospitales. Además pueden solicitar entrevistas con los médicos que firmaron las bajas. Así, el pasado año realizaron 442 entrevistas y revisaron conjuntamente con el facultativo de Primaria 7.653 permisos de baja laboral, según los datos de Sanidade. Inspección pone a trabajar al 23% de los gallegos con una baja laboral Dentro de estas inspecciones también se pone el foco en el trabajador, así los inspectores pueden llegar a personarse por sorpresa en su domicilio para comprobar su situación o bien citarlos para valorar su estado. El pasado año se citó a 8.198 gallegos para revisar su baja. Como consecuencia de estos controles se dio el alta a 12.950 trabajadores con permiso de incapacidad temporal. Se trata, en todo caso, de una cifra inferior a la de empleados obligados a volver al trabajo que hubo en 2021 cuando la cifra se elevó a 15.956, lo que es señal de que hubo menos bajas injustificadas. El inspector del Sergas tiene siempre la última palabra y puede dictar el alta incluso en contra del criterio del médico. El permiso de incapacidad temporal puede ser revocado directamente por el inspector o bien puede ser el propio médico de Atención Primaria el que firme el alta a instancias del funcionario de la Consellería de Sanidade. El gasto en permisos por enfermedad crece Las bajas laborales por enfermedad aumentaron el pasado año un 30 por ciento y en 2023 la tendencia sigue al alza. Esto está provocando un gasto cada vez mayor por parte de la Seguridad Social. En 2022 el desembolso en los procesos de incapacidad temporal se elevó un 13 por ciento hasta los 290 millones de euros en Galicia. En 2022, según los datos del Gobierno, se registraron casi 100.000 bajas de trabajadores gallegos, con una prevalencia por cada mil trabajadores protegidos de 61,15. Estas cifras superan a las registradas el año anterior con 76.014 procesos de incapacidad temporal y una tasa del 59,48 por ciento. Y la tendencia durante este año 2023 parece mantenerse, pues a fecha del mes de agosto la prevalencia por 1.000 trabajadores se sitúa en 64,78. Con estos datos Galicia se sitúa como la segunda comunidad con más bajas laborales. Sin embargo, se ha acortado la duración de estos permisos. Si el pasado año rondaban los 75 días, ahora se prolongan solo 60. El incremento de bajas laborales no se está dando solo en Galicia, sino en todo el territorio nacional. Los expertos lo justifican en el atasco de las listas de espera y en que ahora hay más gente trabajando. A esto se suma que el absentismo baja cuando el trabajador tiene un contrato temporal pues teme perder su puesto de trabajo, pero ahora, tras la reforma laboral, han crecido los contratos indefinidos y ese temor a cogerse una baja ha disminuido.