La Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Facultades de Medicina Españolas celebra esta semana en Santiago su 84ª Asamblea General con la intención de poner sobre la mesa los aspectos más relevantes que afectan a la formación de los futuros profesionales de la Medicina. El déficit de profesionales en ciertas especialidades, los criterios de acreditación de profesorado, la actualización de los estudios de género o el número de facultades de Medicina son algunas de las cuestiones que se abordarán en las sesiones de trabajo.

El acto de inauguración contó con la asistencia de los conselleiros de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez y de Sanidade, Julio García Comesaña; de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; del presidente de la Conferencia, Pablo Lara Muñoz, y del decano de la Facultade de Medicina e Odontoloxía de la USC, Julián Álvarez Escudero.

Sanmartín destacó la importacia que tiene la universidad en la ciudad y especialmente la relevancia de los estudios de Medicina. Para ello mencionó a Jimena y Elisa Ferández de la Vega como las primeras dos mujeres pioneras en medicina en Galicia, así como a Ramón Baltar, “relevante para la medicina en Santiago” y la trayectoria de Ángel Carracedo. La alcaldesa manifestó que siendo el grado en Medicina el de mayor demanda no puede suceder que “los graduados se vayan fuera para buscar buenas condiciones laborales”.

Sobre esa última afirmación, el conselleiro de Sanidade aseguró que “nuestro problema no es que nuestros médicos se formen y se marchen” ya que está pasando que se ofertan plazas en propiedad por concurso de méritos a los especialistas que terminan “y no los conseguimos”. En referencia al déficit de profesionales, el conselleiro incidió en que “no es déficit de titulados sino de especialistas y especialidades muy concretas, algo que no es responsabilidad de las facultades sino del sistema de formación sanitaria especializada gestionada por el Ministerio de Sanidad”. A los decanos y decanas presentes en el acto les pidió ayuda para conseguir que los titulados apuesten por plazas en medicina de familia cuando vayan a escoger la especialidad.