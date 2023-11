Los compromisos con el BNG: condonar parte de la deuda y tren de cercanías

En la ronda de negociaciones con los demás partidos para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE también ha llegado a un acuerdo con el BNG, del que este viernes se han conocido los detalles. Sin llegar a ser tan concretos como con los catalanes, los socialistas se comprometieron con los nacionalistas gallegos a condonar parte de la deuda que Galicia –la Xunta– tiene con el Estado; implantar antes de que acabe la legislatura un servicio ferroviario de cercanías; elevar hasta el 75% la bonificación en el peaje de la AP-9 y extenderla también a la AP-53; crear cinco juzgados de violencia de género; traspasar las competencias pendientes a la comunidad o acelerar la construcción de la salida sur ferroviaria de Vigo.

Con las comunidades autónomas del PP –y alguna del PSOE también– soliviantadas por la condonación a Cataluña de 15.000 millones de la deuda adquirida con el Estado a través de los distintivos mecanismos de financiación, el PSOE también incluyó una cláusula similar en su acuerdo con el Bloque, aunque no se puso ninguna cifra encima de la mesa. En el caso catalán, esos 15.000 millones representan el 20% del dinero que el Estado le transfirió con el Fondo de Liquidez Financiera (FLA), pero Galicia no acudió a esta herramienta, sino que por su mejor situación financiera no tenía problemas para endeudarse en el mercado durante los años más duros de la crisis.

Con el objeto, por tanto, de que Galicia no resulte discriminada, se recoge que recibirá la misma compensación que las demás comunidades, aunque por otras vías. “En caso de condonaciones totales o parciales de deuda adquiridas por comunidades autónomas adheridas al FLA, se establecen medidas compensatorias análogas para Galicia en el marco de las compensaciones a aquellas autonomías que no usaron el FLA”, se pactó.

Tren de cercanías

El acuerdo –que este viernes no estaba cerrado “a falta de algunos flecos”– incluye la implantación de un servicio de tren de cercanías en Galicia antes de que acabe la legislatura, en el caso de que Pedro Sánchez resulte investido. Se trata de una vieja demanda gallega. Lo primero que se hará será un estudio de las necesidades con el objetivo de que en 2027 –final teórico de la actual legislatura– pueda funcionar un tren de cercanías entre Vigo y Pontevedra y entre A Coruña y Ferrol.

En el caso de Cataluña ya funcionaba este servicio y lo que acordó el PSOE fue traspasarlo directamente a la Generalitat.

También en materia ferroviaria, el PSOE se comprometió con el BNG a impulsar el Corredor Atlántico y a acelerar la conexión con Oporto por AVE y, en consecuencia, a agilizar la construcción de la salida sur ferroviaria de Vigo, actuaciones todas ellas que ya están en marcha, si bien a un ritmo pausado. Además, se renovará el material rodante ferroviario empleado en el puerto de Vigo.

Con respecto a los peajes, el BNG había anunciado el jueves que se iban a rebajar. Hoy, Ana Pontón, Néstor Rego y Carme da Silva dieron los detalles. La bonificación podrá llegar al 75% para usuarios frecuentes y recurrentes. Actualmente, en la AP-9 el viaje de vuelta es gratuito si se hace antes de 24 horas, pero los descuentos se ampliarán de dos maneras y son acumulables. Para los que sigan haciendo ida y vuelta a diario desde los mismos puntos de entrada y salida y se alcancen los 20 viajes al mes, el descuento será del 75% –ahora es el 50% porque la vuelta sale gratis, siempre que use telepago–.

Y por otro lado, los usuarios frecuentes de la AP-9, independientemente de donde inicien el viaje o lo concluyan, también tendrán un 50% de bonificación. Estos mismos descuentos se implantarán también en la AP-53 (Santiago-Dozón).

Se aplicarán al transporte profesional de camiones, pero la forma de implantación es distinta, ya que en este caso no está requerido el telepeaje y se emplea con tickets simples.

El acuerdo incluye crear cinco nuevos juzgados de violencia de género, también una vieja reivindicación de Galicia, de los que tres (en Santiago, Lugo y Ourense) ya se incluirán en los presupuestos del Estado para 2024 y transferir a Galicia las competencias pendientes para incrementar su autogobierno, de forma que esté al mismo nivel que las otras nacionalidades históricas (Cataluña y País Vasco).

Ana Pontón: “Es un orgullo poder mejorar la vida de los gallegos” La ejecutiva del BNG dio ayer el visto bueno al principio de acuerdo con el PSOE para votar a favor de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Tras la reunión, la portavoz nacional, Ana Pontón, expresó su satisfacción. “Es un orgullo para mí poder decir que gracias al BNG vamos a mejorar la vida de miles de gallegos”, destacó. Reivindicó también que su partido sea capaz de “impulsar” la “agenda gallega” en Madrid y situar a Galicia en los debates. “El BNG está haciendo el trabajo que Rueda no hace, espero que por lo menos no ponga palos en las ruedas ni boicotee”, declaró Ana Pontón, quien enfatizó que se trata de un acuerdo que “le da valor a Galicia” y que demuestra la “importancia” de tener una “fuerza política con manos libres para poder defender los intereses de los gallegos, sin dependencia de Madrid”.