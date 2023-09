Es sabido que Alberto Núñez Feijóo, en su mudanza a Génova, se llevó a buena parte de la guardia pretoriana que tenía en Galicia. Uno de sus miembros destacados es Miguel Tellado, el látigo de la oposición desde el PPdeG cuando el de Os Peares presidía la Xunta. En su traslado a Madrid, como vicesecretario de Organización y ahora también como diputado en el Congreso, ha mantenido el clásico papel de 'poli malo', siempre presto al combate —no precisamente de esgrima— con los adversarios.

Como uno de esos centrales de antaño que bordeaba el reglamento en cada acción, hoy parece haber traspasado la línea roja. O eso al menos piensan en el PSOE y en el ámbito de la izquierda. Tellado justificó los insultos sufridos por el parlamentario socialista Óscar Puente cuando se subía a un AVE para dirigirse a la segunda votación de la investidura fallida de Feijóo.

Esta mañana el exalcalde de Valladolid, que en la primera jornada del debate ejerció un rol similar al de Tellado en el PP, sufrió los improperios de otro viajero, que trataba de impedirle que se sentase en su asiento. Finalmente, el interventor tuvo que llamar a la Policía Nacional. El hombre fue detenido en otras ocasiones por acciones violentas; de hecho, hace 15 días agredió a dos agentes.

"Son matones de patio de colegio. El nivel de chulería y agresividad de este PSOE es intolerable. Ya no pueden salir a la calle. Por eso Sánchez viaja en Falcón", escribió Tellado en su cuenta de X (antes Twitter). Numerosos dirigentes socialistas reaccionaron de inmediato pidiendo la dimisión del parlamentario. "Justificar la violencia e intimidación es inadmisible en política y democracia", replicó el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán.

Son matones de patio de colegio. El nivel de chulería y agresividad de este PSOE es intolerable.



Ya no pueden salir a la calle. Por eso Sánchez viaja en Falcón.https://t.co/AJE4WQw4Pr — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 29, 2023

Se tomó unas horas Tellado para pensar su respuesta. Y no, no tiene intención alguna de rectificar ni de dejar su recién estrenada acta. "Óscar Puente no ha sido víctima de una agresión. Vemos en el vídeo como Puente no sabe encajar la crítica de un ciudadano sobre el apoyo del PSOE a la amnistía", esgrimió en una segunda publicación.

Oscar Puente no ha sido víctima de una agresión. Vemos en el vídeo como Puente no sabe encajar la crítica de un ciudadano sobre el apoyo del PSOE a la amnistía. Y provoca un retraso de 20 minutos en un transporte público, exigiendo de malas formas que la policía lo baje del tren… — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 29, 2023

El dirigente del PP acusó al exalcalde de Valladolid de provocar "un retraso de 20 minutos en un transporte público", exigiendo además "de malas formas" que la Policía baje del tren a la persona que le increpó en el tren. "¿Abuso de poder?, se preguntó.

Tellado insistió en que su crítica va "contra el matonismo" del PSOE, "retratada en la violencia verbal" de Puente y "física", en referencia al concejal socialista de Madrid, Daniel Viondi, que tocó la cara del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un pleno, motivo por el que después dimitió. "Todo lo demás es una tergiversación del equipo de opinión sincronizada del PSOE", afirmó.

El propio Puente reaccionó después en redes sociales a la argumentación de Tellado con otra entrada a la canilla. "No solo no dimite. Exhibe su miseria moral y su limitación intelectual en toda su dimensión", escribió.