El Foro La Toja-Vínculo Atlántico arrancó ayer su quinta edición de la mano, de nuevo, del rey Felipe VI, encargado de presidir el acto de inauguración. Este espacio de debate, que se celebra en la Illa de A Toxa (O Grove), coincide en esta ocasión con las sesiones plenarias en el Congreso para elegir presidente del Gobierno, que tras la primera investidura fallida del miércoles, hoy afronta el segundo intento. En su intervención, el monarca no hizo alusión directa alguna al momento político español, pero sí apeló a tener confianza en las democracias, a recuperar el optimismo para avanzar hacia sociedades más libres y prósperas y a recurrir al conocimiento riguroso en vez de fiarse del relato.

Las crisis y los cambios del orden mundial siempre se han producido a lo largo de la historia y a pesar de los temores que puede despertar el enfrentarse a lo desconocido, dijo el rey, eso no es algo que no se haya experimentado ya en el pasado. En esta línea expuso que también es cierto que no hay ninguna situación ni ningún problema que no se pueda afrontar, en su momento, como una oportunidad, como bien dictan las lecciones de la historia. Por ello, añadió, se debe aprender del pasado para afrontar el futuro y las incertidumbres ante lo que será el nuevo orden que sustituya al viejo no es más que el estado natural de la humanidad.

Las crisis se producen siempre y además de forma periódica “y esta vez tampoco está siendo diferente”, comentó. “Creo que los que estamos aquí hemos vivido varias crisis y evoluciones o cambios de orden mundial. Lo que creo es que su corta duración o su ritmo de cambio es lo más novedoso y lo que más nos cuesta asimilar. La adaptación continua es una ardua tarea y por ello necesitamos ámbitos amplios de acuerdo, de concentración y de certeza en lo permanente, en los valores, virtudes y capacidades intemporales, en la apuesta por una humanidad más humanizada”, arengó.

“Recuperar y potenciar el optimismo y la confianza en nuestras fuerzas y en nosotros mismos, en las democracias, en los valores, en la ciencia, en la tecnología o en los datos es un primer paso necesario para avanzar hacia sociedades más libres, más integradas y más prósperas”, sostuvo Felipe VI.

A esta receta añadió el monarca la recomendación de actuar con “sosiego” a la hora de reflexionar y de tener la “voluntad” de comprender los distintos puntos de vista, además de contar con “un buen diagnóstico de lo que se quiere solucionar”. A su juicio, las soluciones de los problemas llegarán cuando, “en lugar de pensar con relatos, se utilicen los datos, el conocimiento riguroso”.

A su llegada al recinto donde hasta el sábado se celebra el Foro La Toja fue recibido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop; el presidente del grupo Hotusa, Amancio López Seijas; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices; o los expresidentes Mariano Rajoy y Sebastián Piñera (Chile), entre otros. También estaban los conselleiros de Facenda, de Educación y de Economía, además de empresarios, embajadores y patrocinadores de las jornadas.

El rey inició su intervención con unas palabras en gallego, tras lo que defendió el papel del Foro, que este año cumple su quinto aniversario; un lugar “único para hablar, escuchar y comprender mejor las claves” del momento actual. Felipe VI dedicó parte de su discurso a recordar y homenajear a Josep Piqué, impulsor de este debate y su presidente hasta su fallecimiento, en abril.

“El Foro La Toja era su espacio, al que se consagró desde su inicio. Lo concibió como un lugar de encuentro y debate, amable y distendido, con vocación internacional, desde el que contribuir a la conformación de un mundo multilateral; a la consolidación de las sociedades abiertas que se han ido desarrollando a ambos lados del Atlántico; y al refuerzo del papel de España en el mundo”, señaló.

El monarca aprovechó también para felicitar a la Asociación de Mujeres Afganas en España, que ha sido premiada este año con el galardón Josep Piqué-Foro La Toja por su determinación para recuperar su derecho a aprender y por no aceptar injustas discriminaciones.

El resto de la intervención del jefe del Estado se centró en algunos de los retos que se debatirán este fin de semana en el Foro, como la globalización, la Inteligencia Artificial, la nueva geopolítica mundial y el papel de España en el mundo.

Todo esto, defendió, debe afrontarse desde el optimismo, y no desde el pesimismo “en el que muchos insisten”. “Un mundo en el que los problemas parecen insolubles y los riesgos sobredimensionados y vencidos hacia el lado del fracaso. Pero no es lo que nos muestra la historia”, ilustró.

El rey concluyó su intervención reivindicando la relación entre España y Europa con Iberoamérica. “Los países de ese gran espacio no solo son parte de nuestra cultura e historia, sino de nuestro futuro”, indicó. “No puede haber soluciones a problemas globales como la desigualdad, la erosión de la democracia o la lucha contra el deterioro medioambiental o las consecuencias del cambio climático sin contar con ellos”, reivindicó.

La presentación del Foro corrió a cargo de Amancio López, quien señaló a la monarquía como un “refugio” contra la polarización.

El premio Josep Piqué-Foro La Toja fue para las mujeres afganas, que lo recogió la presidenta de la Asociación de Mujeres Afganas de España (AMAE), Sunita Nasir. “La migración forzada es una tragedia humana difícil de vivir e imposible de explicar”, se arrancó en su discurso. “Nos vemos forzadas a dejar familia, hogar, trabajo y país, lo que provoca un profundo sentimiento de tristeza, ansiedad y frustración al darnos cuenta que esta trágica experiencia ha cambiado nuestras vidas”, declaró. A ello se suma, añadió, las múltiples dificultades para la integración, lo que repercute en el bienestar y en la salud de los refugiados. “Es la segunda vez que tenido que huir de mi país por los talibanes”, relató.