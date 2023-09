El Gobierno gallego lanzará con efecto inmediato una nueva edición del llamado bono turístico con el que pretende dinamizar el turismo interno durante la temporada baja. La iniciativa contará con un fondo de un millón de euros. Así lo anunció este jueves tras el Consello de la Xunta su presidente, Alfonso Rueda: “Se trata de una experiencia de éxito en las otras ediciones y por eso repetimos”.

El Ejecutivo espera alcanzar la cifra de unos 10.000 bonos, de 100 euros cada uno, con los que se financiará hasta un 40% de los gastos en alojamiento en los establecimientos adheridos al programa, mientras que los usuarios tendrán que aportar el otro 60% del coste del producto o servicio que requieran.

Rueda expresó su confianza en que con esta tarjeta “muchos gallegos puedan hacer turismo” por Galicia hasta final de año, para mantener así la tendencia iniciada hace unos años de recuperación del turismo interior en la comunidad. Destacó también la “excelente temporada turística” de verano que termina ahora y se mostró convencido de que también se mantendrán las “magníficas” cifras del turismo exterior, sobre todo por el atractivo del Camino de Santiago.

Cambios

Las ayudas, que se podrán solicitar de inmediato y se tendrán que gastar desde mediados de octubre hasta el 25 de diciembre, serán como máximo de 100 euros por bono. La Xunta espera movilizar hasta tres millones en el mercado del turismo interno.

Con respecto a las anteriores ediciones, en este caso hay cambios a raíz del funcionamiento de las experiencias previas. Así, ahora no habrá la tarjeta de copago con diferentes cantidades como se hizo en el pasado –de 250, 375 y 500 euros–, sino que solo será una única ayuda de 100 euros por persona y el descuento se realizará mediante la descarga del bono en la página web que se habilitará para tal efecto, que contará un código QR.

Durante su comparecencia tras el Consello, el presidente gallego defendió otro de los bonos anunciados por la Xunta, en concreto el deportivo de 120 euros para alumnos federados de entre 6 y 16 años que se pondrá en marcha el año que viene, que fue criticado por la oposición ya que se concederá sin tener en cuenta el nivel de renta de las familias.

Rueda aseguró que el anuncio que hizo el lunes de este bono ha tenido una “magnífica acogida” por parte tanto de las familias como de las entidades deportivas por lo que considera que es una medida con la que la Xunta “acierta”. Además, justificó que se trata de una “cuestión diferente” a la de la gratuidad de los libros de texto, que ha descartado implantar pese a la petición de los grupos de BNG y PSdeG, y que “son sistemas compatibles y no contradictorios” con la actual ayuda al material escolar.

Decreto de dependencia

En su reunión de este jueves, el Consello aprobó el decreto con el que se simplifican los trámites para solicitar el reconocimiento de personas dependientes, ya que serán requeridos dos documentos –un informe médico y un informe social– en lugar de los doce actuales.

Esta nueva normativa, que fue anunciada para el pasado mes de abril, tiene como objetivo aliviar la carga administrativa de las personas que quieren acceder al sistema de atención a la dependencia, según explica la Xunta en una nota de prensa, y mejorar el acceso a los servicios y las prestaciones económicas correspondientes. Aparte de reducir el papeleo, se fusionará la resolución de grado con la del Plan Individualizado de Atención (PIA) para que haya que hacer un solo trámite desde el inicio del proceso hasta que se obtiene la ayuda.

El PIA será más completo y duradero para que no se tengan que tramitar revisiones en el caso de cambiar de servicio. Por eso, se propone que se incluyan opciones alternativas y, en el caso de que el solicitante no pueda recibir el servicio preferido, podrá escoger entre otras opciones.

Por otra parte, Rueda apostó por seguir “gobernando” en los próximos meses y no adelantar las elecciones autonómicas, que corresponden en 2024, a este año, aunque no ha descartado totalmente esta posibilidad ante la que no dice “que sí o que no”. “Si digo que sí o que no, se pueden sacar conclusiones en uno u otro sentido, la mejor conclusión es que estamos gobernando”, respondió al ser preguntado si garantiza que no habrá elecciones autonómicas este año.