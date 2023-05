Más de 6.770 docentes solicitan cambiar de plaza y uno de cada tres lo consigue

Casi 2.500 docentes gallegos cambiarán de instituto o de colegio en el que ejercen el próximo curso, a partir del 1 de septiembre, cuando sea efectiva la toma de posesión de su nuevo puesto. La Consellería de Educación ya ha resuelto el concurso de traslados de todas las etapas educativas y han resultado adjudicatarios de nuevas plazas un total de 1.370 profesores de secundaria y 1.089 maestros de primaria, lo que supone alrededor de un 36 por ciento de candidatos que habían presentado una solicitud para cambiar de destino.

La Xunta, que promueve este proceso de movilidad en aras de aportar “más estabilidad” al profesorado en el desarrollo de su trabajo, llegó a contabilizar en total 6.769 solicitudes, y eso una vez excluidas las renuncias. La mayor demanda se concentra entre los profesores de secundaria, con 3.495 anotados, frente a los 3.274 de primaria.

No obstante, tal y como apuntan desde el departamento dirigido por Román Rodríguez, hay que tener en cuenta que en muchos casos la participación en el proceso no es voluntaria. Estarían obligados, por ejemplo, los profesores que aprobaron recientemente la oposición y que todavía carecen de destino definitivo. En el supuesto de obligatoriedad estarían medio millar de solicitantes del concurso de traslados de maestros y 1.730 candidatos del concurso de secundaria. Esas cifras implican que una de cada tres solicitudes tiene carácter forzoso. El concurso de traslados no solo permite a los docentes cambiar su destino, sino que también sirve para que un funcionario de carrera pueda obtener su primer destino definitivo.

Uno de cada cinco profesores concursa

Si se tienen en cuenta todas las peticiones registradas de participación, aspiraron a una nueva plaza, por la razón que sea, el 22 por ciento de todos los docentes del sistema público gallego, que rondan los 31.700 según datos a julio de 2022 de la Consellería de Facenda. No obstante, no todos logran su objetivo: los institutos y colegios afrontarán la vuelta al cole con menos de un 8 por ciento de renovación de media en sus plantillas. Las solicitudes que no reciben luz verde se adjudican por concurso de adjudicación de destinos provisional, informan desde la Consellería.

La normativa contempla que un año se convoque concurso autonómico y al siguiente, estatal. En este segundo caso, los participantes pueden cambiar de comunidad, como, de hecho, ocurrirá esta vez para más de 170 educadores. En concreto, la Consellería de Educación indica que harán las maletas para irse de Galicia una veintena de maestros, a los que se sumarían 35 profesores de secundaria, pero serán más numerosos quienes han obtenido un destino en la comunidad gallega: 31 y 86, respectivamente.

Las vacantes iniciales disponibles para el concurso eran 640 para los maestros y 1.020 para secundaria, pero al final la adjudicación afecta a 2.459 profesionales porque también se incluyen las vacantes que generan aquellos a los que se les acepta el traslado. Las plazas en juego en el concurso las conforman las jubilaciones producidas a lo largo del curso actual y también las plazas de nueva creación o que están ocupadas interinamente.

Envejecimiento de la plantilla

Galicia es una de las comunidades con la plantilla de profesorado más envejecida. Un 8,3 por ciento de los docentes que ejercen en la pública han cumplido al menos los 60 años, una situación similar a la de Murcia, pero superada por el País Vasco (9,3 por ciento), con datos facilitados por el Ministerio de Educación relativos al curso 2021-22. Con 60 o más años se referencian para Galicia durante ese curso 2.634 docentes. De ellos, 390 tenían 65 o más.

Los sindicatos educativos valoran los concursos de traslados porque implican, tal y como ha defendido también la Administración autonómica, una mayor estabilidad para la plantilla. No solo se ahorran los desplazamientos aquellos docentes que residen en un lugar distinto al del colegio o instituto en el que ejercen, sino que se asume un mayor compromiso del profesorado en el centro educativo en el que va a permanecer una larga temporada y no solo de paso hasta que surja una vacante más codiciable.

La Administración autonómica resaltaba el pasado mes de diciembre precisamente que su aspiración era mantener a Galicia como comunidad con menos profesorado interino y, por consiguiente,” con más estabilidad en la docencia pública”. Para alcanzar ese objetivo, desde la Consellería de Educación alegaban la convocatoria de cerca de 4.000 plazas en los dos años previos.

Ofertas públicas de empleo

De ellas, un total de 2.628 se corresponderían con las ofertas públicas de empleo de 2021 y 2022, señalaban, realizadas el pasado verano, mientras 1.156 se asociaron al concurso de méritos, que se prevé resolver a lo largo de este año, y otras 125 plazas de concurso-oposición se corresponden con la estabilización de vacantes ocupadas de forma temporal por lo menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Estas se celebrarán este verano conforme al sistema transitorio de exámenes marcado por el Gobierno central para lograr una interinidad docente a nivel estatal del 8%. La Xunta recalca, no obstante, que Galicia ya se sitúa en esa marca y prevé rebajarla al 6 por ciento.