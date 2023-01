El estado de la A-52 llega de urgencia al Congreso tras el último accidente mortal

El mal estado de la autovía A-52 en Galicia, y particularmente entre A Cañiza y Vigo, llega al Congreso de los Diputados. Las incesantes denuncias de los conductores sobre las deficiencias de esta vía de alta capacidad que la OCU sitúa entre las peor valoradas de España o el reciente accidente mortal ocurrido la semana pasada, han motivado varias iniciativas de urgencia para tratar de que el Gobierno del Estado tome medidas.

El Bloque Nacionalista Gallego, a través de su diputado Néstor Rego, acaba de registrar varias peticiones ante la falta de mantenimiento en la A-52. La formación nacionalista asegura que el trágico accidente que tuvo lugar la semana pasada a la altura de Salvaterra do Miño "evidenció el estado de abandono" de esta vía por parte del Gobierno del Estado. "El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debe actuar de manera inmediata ante las numerosos deficiencias que presenta la carretera", urgen desde el BNG.

Las quejas de los usuarios de la Autovía Rías Baixas son constantes. Tanto por los baches, como por los kilómetros de vía sin protecciones o con vallas deterioradas e incluso por la evidente falta de mantenimiento que se puede ver en algunos arcenes, principalmente en el tramo de la provincia de Pontevedra, pero también en Ourense. Pese a todas estas carencias, el gobierno marginó a la A-52 de fondos europeos frente a otras autovías con menos tráfico como, por ejemplo, la del Cantábrico.

Intervención urgente

“O mal estado dos valos de protección en moitos puntos sinalados con conos, a deterioración do firme ou os desprendementos son algúns dos principais problemas que necesitan atención urxente na A-52, sobre todo no tramo entre a cidade de Vigo e A Cañiza” subraya el diputado del BNG. Por ello, en su iniciativa de urgencia reclama, entre otras cosas, que el Ministerio “estableza un calendario para a intervención urxente nesta vía co obxectivo de corrixir e reparar todas as deficiencias que presenta”.

De hecho, en el mismo punto en el que ocurrió el accidente mortal la semana pasada se produjeron otros siniestros que habían derrumbado la medianera de hormigón que volvió a construirse nada más ocurrir el tráfico accidente en el que falleció el abogado vigués Juan Blanco y que dejó otros tres heridos de gravedad: su mujer y su hija de 13 meses siguen en el centro mientras que el joven que provocó el accidente se encuentra en la UCI.

El BNG reclama también explicaciones el estado de la medianera cuando ocurrió este último accidente: "Queremos coñecer os motivos do retraso polos que o servizo de mantemento da vía tardou quince días en colocar un reforzo provisional” añade Rego.

“É urxente que o Goberno do Estado, nomeadamente o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, destine todos os seus esforzos na reparación desta vía. Unha infraestrutura que centos de persoas usuarias empregan de maneira diaria e en que, na actualidade, enfróntanse a situacións perigosas para a condución”, concluye la formación nacionalista.