El Gobierno margina la A-52 de fondos de la UE frente a otras autovías con menos tráfico

“Llegamos tarde”, lamenta el sector

“Llegamos tarde otra vez”, sostiene el secretario general de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), Carlos García Cumplido, recordando el retraso en la inclusión de Galicia en el Corredor Atlántico de mercancías ferroviarias. Considera que ya es demasiado tarde para que Europa cambie su propuesta sobre la categoría de las autovías gallegas dado que Bruselas emplea muchos años en elaborar sus documentos y, a su juicio, resulta “complicado” que luego dé marcha atrás, especialmente cuando se encuentra al final de la tramitación de cualquier plan.

García Cumplido entiende que las dos autovías de conexión con Madrid se queden fuera de la red básica europea, dado que de lo contrario se “distorsionaría” el propio concepto, pero desde luego no considera lógico que no se le permitan acceder a fondos europeos, en igualdad de condiciones, que el resto de las vías de prioritarias. “El problema es que no están incluidas en esos recursos”, lamenta el secretario general de Fegatramer, que señala tanto a la Xunta como al Gobierno central por no tratar de influir en el diseño del mapa de la RTE-T.

¿Qué ha fallado? “Es responsabilidad de Galicia entera, del mundo empresarial y de los poderes políticos”, sostiene el presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo), Ramón Alonso, quien contrapone la presión que hacen en el Levante, donde las patronales de las distintas comunidades autónomas, con sus firmas más significativas al frente, se unen a la clase política para defender sus intereses. “Pero en Galicia no hay nada de eso”, lamenta, poniendo el foco también que se da prioridad a la A-8 cuando la mayoría de las mercancías por carretera usan la A-52 y la A-6.

“Además, es una cuestión de justicia y coherencia, ya que fuera del noroeste, todas las comunidades cuentan en la red básica de autovías con, al menos, dos conexiones: una con Madrid y otra con Europa por la costa. En el Noroeste solo tenemos la conexión por la autovía A-8”, censura el gerente del Clúster de la Función Logística de Galicia, Iago Domínguez.

“Necesitamos estar en los corredores para tener acceso a diferentes fondos, especialmente en lo relativo a las áreas de aparcamiento seguro, además de otras actuaciones para nuevas fuentes de energía en el transporte”, añade.