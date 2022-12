13·12·2022 14:16

Asegura que la decisión de prescindir del ISA en la curva de Angrois la tomó su jefatura y que no se informó previamente a Cortabitarte ni se le pidió opinión. No se hizo ISA, indica, porque no se trataba de una obra nueva y que en ningún momento se dejó de circular con trenes por ese tramo.