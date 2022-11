29·11·2022 11:54

Recomendación

"El salto de velocidad en la curva de Angrois se vio y se pudo hacer una recomendación a Adif para instalar una baliza, pero no se hizo porque en casos anteriores se hizo la misma recomendación y no se aceptó", asegura Lanchares, haciendo referencia al accidente en 2008 en Medina del Campo, cuando descarriló un tren por exceso de velocidad. Entonces Renfe propuso instalar una baliza pero la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no se consideró necesario instalar la baliza por lo que a partir de ahí a Renfe le quedó claro el criterio sobre los saltos bruscos de velocidad.