Atrapar el acoso en sus propias redes

Los números que relacionan uso y abuso de internet preocupan a los expertos. No solo caen atrapados en sus redes los mayores, sino también niños y adolescentes, según muestran estudios como los coordinados en Galicia por el profesor Antonio Rial Boubeta en la Universidade de Santiago. La última macroencuesta que dirigió, promovida por Unicef, pone igualmente cifras a uno de los efectos colaterales no deseados de la web: el ciberacoso. Aunque en general los afectados por estas conductas serían la mitad que los que son víctimas presenciales de ataques, alrededor de 11.000 en Galicia, con el ciberacoso la amenaza es constante: internet no entiende de día o de noche y el patio del centro educativo se amplifica al campo sin fronteras de las redes sociales.

El estudio realizado por Unicef entre más de 3.000 adolescentes estudiantes de ESO gallegos muestra cómo el maltrato virtual reproduce más o menos el modelo presencial. Son los insultos, el hablar mal del afectado o la difusión de rumores en torno a la figura de la víctima las agresiones más repetidas, pero otros comportamientos salpican a un número significativo de estudiantes: unos 1.500 aseguran que han colgado vídeos o imágenes comprometidas suyas en internet y una cifra superior refiere que han “retocado” fotografías propias que había colgado mientras unos 4.300 refieren haber sufrido amenazas. Los hay, y también son varios cientos, los que declaran que han pirateado su cuenta o que los han suplantado. Peroel daño también se produce al revés. Un “like” puede ser de capital importancia para un adolescente, advierte Antonio Rial Boubeta, quien carga contra el acoso en general y la exclusión en particular,. Entre ese tipo de víctimas se encuentran los marginados de las redes sociales: más de 4.600 se quejan de que lo han apartado o ignorado en alguno de esos puntos de encuentro virtuales tan relevantes para su colectivo. Recomendaciones del Observatorio de la Convivencia Escolar Precisamente a esas redes sociales sugiere prestar atención el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar para detectar indicios de ciberacoso. Lo recoge así, entre otras, en el documento de “Recomendaciones para trabajar la Ciberconvivencia en los centros educativos” al que dio luz verde esta semana el órgano consultivo del Ministerio de Educación con la discrepancia de sindicatos y familias, según informó CC OO, que reclama una “decidida inversión” para “garantizar un clima positivo” en colegios e institutos. Las recomendaciones, no obstante, salieron adelante y reflejan que puede “ser interesante” la detección proactiva por parte los docentes de situaciones de riesgo para la ciberconvivencia a través de la “monitorización de comentarios y actividad del alumnado en las plataformas educativas” o con “el seguimiento de hashtags y menciones relacionadas con el centro” en sus redes sociales “preferidas”. Del mismo modo, les aconsejan estar pendientes “incluso en momentos de recreo”, en particular el alumnado con riesgo de vulnerabilidad. Al respecto, se anima a poner en marcha programas de patios “seguros”, proponiendo entornos lúdicos inclusivos, “que a la vez promuevan formas de ocio y comunicación personales, sin necesidad de pantallas”. Coordinador de bienestar No es el único documento visado esta semana por el Observatorio, a pesar de todos los peros sindicales. En el mismo foro se autorizó también la guía sobre la figura del coordinador de bienestar, elaborada por María Ángeles Espinosa, de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con las comunidades. Expertos en infancia, como Unicef Galicia, reclaman que el rol de este cargo sea relevante en la prevención y detección del acoso y que no sea una figura “decorativa”, para lo cual urgen a dotarla de medios, igual que CC OO. En dicha guía, además de desgranar qué debe hacer un coordinador, se evalúa la dotación de las comunidades en los ámbitos de convivencia y bienestar. Galicia, por ejemplo, dispone de planes de convivencia e informes sobre su evolución, un Observatorio específico e promueve iniciativas de mediación entre iguales entre su alumnado. El informe la considera una comunidad que se orienta a la “participación activa” de los estudiantes, pero donde también se trabaja en convivencia positiva, prevención o educación emocional.