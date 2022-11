El ciclo “Educación século XXI” que celebra Afundación contó esta semana con Antonio Rial Boubeta, encargado nada menos que de analizar y dar ideas sobre cómo educar en este escenario de desarrollo tecnológico, que brinda increíbles oportunidades pero está pasando un serio peaje a nivel emocional y de salud a los adolescentes, y de convivencia a las familias.

–¿Hasta qué punto es importante que las familias sepan educar en un escenario tecnológico?

–El ciclo se llama “Educación século XXI” y realmente uno de los grandes retos, de los grandes desafío que debemos acometer, es educar en el uso saludable y responsable de las TRIC.

–¿Por qué se ha rebautizado así a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)?

–Porque es un término obsoleto, desde hace 10 diez años se propone ese otro, Tecnologías de las Relaciones, la Información y la Comunicación, porque lo importante de un móvil no es que te permita acceder a información y comunicarte, sino que modula la madera de relacionarte en el mundo y con el mundo. Si por ejemplo atendemos a las redes sociales fíjese que están modulando el tipo de relaciones que tienen los chavales. Y no solo ellos, se está diciendo que las relaciones se están volviendo cada vez más líquidas, más tóxicas incluso. Estamos marcándole a nuestros hijos como objetivo en la vida ser felices, y el modelo de felicidad, digamos el listón aspiracional, viene marcado por las redes sociales. El impacto que está teniendo todo lo que rodea a las TRIC en el mundo de un individuo es hoy brutal.

–El pasado año realizó un estudio en colaboración con UNICEF -España sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia ¿qué concluye la investigación?

–Analizamos a 50.000 adolescentes, alumnos de ESO de toda España, y realmente aquellos niños, porque son casi niños, la mayoría entre 12 y 16 años, cuando hacen un uso frecuente, intensivo y sin supervisión de la tecnología realmente su bienestar emocional es peor. Las tasas de depresión son mayores, el acoso escolar es mayor y la convivencia familiar peor. La alimentación, la higiene del sueño etc, también son peores. Realmente hay un peaje, se vuelve en su contra, por lo tanto si queremos que nuestros hijos sean individuos medianamente sanos, felices, y medianamente buenas personas, debemos educarlos en el uso de las TRIC.

–Hay un significativo porcentaje de niños adictos.

–Hoy hay evidencia científica de que el impacto de la tecnología en el desarrollo personal y emocional de un individuo es enorme, y generalmente es negativo porque no se está gestionando bien. Ese pasarse de frenada tiene un impacto negativo en la adolescencia, una etapa trascendental, crítica y vulnerable de la vida, donde se instaura su identidad y todo el soporte emocional y los hábitos que nos van a acompañar, y a la que hay que prestar atención…. Y sí, estamos hablando de nuevas formas de adicción, hablamos del uso de internet y las redes sociales, que no se reconoce como una adicción propiamente dicha, sino que se recomienda hablar de uso problemático o compulsivo. Estamos hablando del trastorno por uso de videojuegos, porque desde el 1 de enero de 2022 la OMS reconoce esa nueva forma de adicción sin sustancia. Y después está el tema del juego y las apuestas, que mudó muchísimo, la evolución que sufrió fruto del desembarco voraz del juego on line y las apuestas deportivas.

–¿Cómo es hoy el perfil de ludópata?

–Hoy es gente muchísimo más joven, con nivel de estudios y el tema está mucho más globalizado. Todo el tema de la adicción ligada a las TRIC ha supuesto una eclosión, que además dadas las cifras implica un gran problema de salud pública. Estamos hablando de que el 25% de los chavales hace un uso compulsivo y problemático de internet, que no está reconocido como adicción pero está ahí, como antesala, en lista de espera porque aún no hay evidencia clínica para equipararla a las otras adicciones pero casi. Significa que más de medio millón de adolescentes hacen ese uso compulsivo. Y si vamos al dato de los videojuegos, hablamos de un 7%, que también son muchos miles. Y en el caso del juego, apuestas, póquer etc on line, hablamos del 3,4%. Si suma verá que son cientos de miles de chavales con una nueva tipología de adicciones que además son silentes. No es como una adicción a la heroína o al cannabis, con signos físicos más visibles, aquí no, son más silentes y más aceptadas socialmente.

–Asegura que también repercute en su salud…

–A nivel de salud en general. Los chavales que tienen estos problemas sus hábitos de alimentación son peores, los de sueño igual, la somatización es peor… Y a nivel emocional ni le cuento, las tasas de depresión infanto-juvenil son tres o cuatro veces mayores en estos chavales con problemas de adicciones. Y eso se traduce en el hogar: en uno de cada cuatro hay discusiones fuertes todas las semanas por el tema del móvil, internet, las redes sociales… En el mío también. Y luego está todo el tema de seguridad, de conductas de riesgo on line, nuevas formas de delito, contacto con desconocidos, ciberacoso… Es todo un problema.

–¿Qué debemos hacer?

–Preocuparnos a lo mejor un poco menos y ocuparnos un poco más. Creo que donde hay más margen de maniobra es en las grandes instituciones, la primera las familias, y segundo el sistema educativo, los educadores que tienen algún tipo de responsabilidad en el día a día de nuestros chavales. También a las corporaciones locales, porque al final si me pregunta qué se debe hacer vemos que la prevención algunos expertos la contemplamos como una gran pirámide, un triángulo. En la parte de arriba están los chavales, y justamente estamos fiando la mayor parte del esfuerzo preventivo en tratar de ver qué tienen en la cabeza e ir a los centros a darles charlas. Voy yo, los psicólogos, los pedagogos, los orientadores, guardias civiles, policías… Y al final tienen un batiburrillo con mensajes a veces poco coherentes o actualizados, y con el límite de unas 6 o 7 sesiones anuales. ¿Pretende que con 6 sesiones de 45 minutos yo vacune a sus hijos para todos estos problemas tan trascendentales? Eso es un error.

–¿Cómo actuar en casa?

–Las familias debemos hacer algo más. Tenemos que retardar la edad a la que llega el primer móvil a la vida de nuestros hijos, 24 horas 7 días a la semana, una ventana al mundo desde los 10 años de media, porque muchísimos con 8 ya lo tienen. Debemos retardarlo, debemos de prepararlo y después supervisarlo, acompañarlo. No es te doy el móvil y ya, que es justamente el eslogan de la campaña que lanzará en días UNICEF. El móvil, cuanto más tarde mejor, y a partir de él establecer una serie de normas de higiene digital. No se tiene que llevar todos los días a clase, no se duerme con él en la habitación (en este caso los problemas se multiplican por 10) y hay que reforzar el esfuerzo de comunicación, trabajar la empatía, la asertividad, los valores. Y eso justamente lo estamos dejando de hacer y si yo dejo de apretar el acelerador en educar en valores, obligaciones, responsabilidades y respeto, en un mundo tecnológico, con esas dificultades y riesgos, es como prender fuego a una lata de gasolina.

–Y después están las instituciones.

–Son la base de esa pirámide de la prevención. Y creo que estamos ejerciendo una enorme irresponsabilidad social corporativa en el tema de las tecnologías. Estamos siendo claramente irresponsables, porque hay datos que nos lo están diciendo: ¿Cómo puede ser que el 20% de los adolescentes de Galicia, menores de edad, hayan apostado alguna vez? ¿Cómo puede ser que el principal lugar donde apuestan sea el bar de la esquina, presencialmente, no on line? ¿Cómo puede ser que el 40% de los adolescentes están jugando a videojuegos para mayores de edad con violencia explícita que están en el top ten de ventas? ¿Cómo podemos ser tan irresponsables?