Renace el espiritu de "Tetiñas Free" tras los episodios de los nudistas de Vilaxoán

El episodio protagonizado esta semana por un hombre y una mujer, ambos de Vigo, en una playa de Vilagarcía de Arousa reabre el debate sobre la permisibilidad o no del nudismo en los arenales del país. Si bien estos bañistas durmieron esa noche en el calabozo, no fue por lucir sus cuerpos sin ropa sobre la arena, como confirman fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, alrededor de las seis de la tarde, cuando agentes de Policía Local, atendiendo una llamada vecinal, se personaban en la playa de Ponteán (Vilaxoán). Allí se encontraron con una pareja desnuda en pleno enfrentamiento verbal con otros dos bañistas y acompañados de cinco perros, “uno de los cuales mostraba una actitud agresiva”, reza el informe posterior.

Estos nudistas vigueses, de 30 y 33 años, se negaron a atender al requerimiento inicial de identificación, una circunstancia que desembocó en un altercado con insultos, intento de fuga y agresiones. "La mujer mordió a uno de los agentes", señaló a FARO un compañero del agredido.

El escrito sobre las diligencias policiales recoge que la detención se produjo por un delito de agresión a la autoridad, y la intervención inicial, por las quejas de otros bañistas ante la presencia de los perros. En este sentido, la Ordenanza de Uso, Seguridade, e Conservación das Praias Municipais, aprobada en 2104 por el Concello arousano, no hace referencia en ninguno de sus puntos al nudismo, pero sí especifica la prohibición de acudir con canes a los arenales en los meses de verano. "No obstante, hay gente más o menos tolerante con este tema. Pero, en este caso, eran cinco perros los que estaban causando molestias", apuntan desde las dependencias de la Policía.

Segundo caso en 24 horas

"Tengo entendido que practicar nudismo en cualquier playa no está penalizado en España", comenta este agente para aclarar que ese no fue, en ningún caso, el motivo de la intervención policial. Precisamente, al día siguiente de estos hechos, hubo una queja similar en otra de las playas del Concello. Fue en O Castelete, donde sí está permitida la presencia de perros. Hasta allí acudieron tres personas que decidieron disfrutar del arenal en cueros, junto a sus mascotas.

"Atendimos un aviso de que había gente desnuda en la playa, pero en este caso no ocurrió nada, porque no está prohibido, así que esas personas pudieron quedarse allí sin problema", afirman desde la Policía Local de Vilagarcía. No obstante, testigos del momento, como así contó FARO ese día, declararon que al lugar acudió una primera patrulla, a la que posteriormente se unirían otras dos, y despúes de que los agentes hablaran con los nudistas, éstos recogieron sus cosas y se marcharon.

De haber ocurrido así, las autoridades municipales no tendrían potestad para "invitar" a estos bañistas desnudos a que dejen de estarlo, o a que se marchen del lugar. Así lo asegura el abogado vigués Carlos Borrás, que si bien reconoce que "la problemática con la primera pareja viene derivada del conflicto posterior, es decir: la negativa a identificarse y la agresión a los agentes de la autoridad, esto no tiene nada que ver con el nudismo". El letrado señala que la ley introduce un término que delimita claramente la legalidad o no de ese desnudo. "Desde mi punto de vista, no se podría sancionar a menos que hubiese algún tipo de exhibicionismo, pues el nudismo en sí no es sancionable", asegura Borrás, aludiendo a lo ocurrido en 1989, cuando el Congreso de los Diputados eliminó el artículo 431 del Código Penal, el delito de escándalo público, de cara a suprimir las consideraciones de índole moral, que eran inconstitucionales. Desde entonces, la Ley Orgánica 5/1988 permite el nudismo en todas las playas españolas y pasa a ser legal en cualquier espacio público.

De ahí que el colectivo naturista reivindique el término de "playas tradicionalmente nudistas", para referirse a las que históricamente sus adeptos han elegido para realizar esta práctica. Entienden que si en España está permitida en todo su litoral, no debería haber esa diferenciación entre playas nudistas y playas textiles.

¿Cuándo es sancionable el nudismo?

Como apuntaba Carlos Borrás, la intención de una persona a la hora de despojarse de su vestimenta delimita el delito del que no lo es. La ley es muy clara en este punto y se acompaña con una definición de lo que puede considerarse exhibicionismo: "Actos lúbricos o de exhibición obscena ante menores o deficientes mentales". Son actos sexuales en público, los cuales se pueden realizar con o sin ropa". Pero tomar el sol desnudo no pretende provocar sexualmente a terceros.

"Ninguna normativa municipal, puede ir en contra de una ley estatal"

Sin embargo, algunos ayuntamientos como el de Cádiz, que ha prohibido el nudismo en sus playas urbanas, pretenden imponer sus ordenanzas municipales en esta materia, sobre la ley que regula esta práctica, con sanciones económicas tipificadas. No es el caso de Vigo que, no obstante, advierte en el bando referido a sus arenales que "se permite el nudismo integral, pero delimitado a los arenales que, de manera tradicional, recogen esta práctica, y limitándose, exclusivamente, a la superficie de la arena". En este punto el abogado vigués es contundente: "Ninguna normativa municipal, puede ir en contra de una ley estatal, con independencia de que se reserven unos arenales específicos para la práctica del nudismo, por una razón de "comodidad”, pero insisto en que los ayuntamientos no pueden sancionar por el mero hecho de hacer nudismo".

El Concello de Vigo no multa esta práctica, pero deja claro en su Ordenanza que "se permite el nudismo integral, pero delimitado a los arenales que, de manera tradicional, recogen esta práctica, y limitándose, exclusivamente, a la superficie de la arena"

En las disposiciones sancionadoras del documento vigués, no está tipificada esta prohibición, es decir, no hay multa económica por desnudarse en cualquier playa olívica, aunque el texto de la Ordenanza choque con los pronunciamientos del Tribunal Europeo y el Defensor del Pueblo, que han insistido en varias ocasiones que el nudismo es legal en España y que solo se puede regular a través de ley orgánica. En este sentido, la Federación Española de Naturismo señala que toda ordenanza de playas que hable de la vestimenta, para que sea legal, ha de dejar claro que todas las playas pueden disfrutarse también sin ropa, un extremo que no se da en la normativa viguesa.

"Creen que si no destinan específicamente alguna o algunas playas para el nudismo, los nudistas que acuden a esos lugares de tradición pueden ser multados. A partir de esta falsa creencia plantean una ordenanza en la que se señala una playa como nudista y se prohíbe en el resto. La mayoría de estos ayuntamientos rectifican cuando se les explica que la desnudez no está prohibida en ningún espacio publico, y menos en las playas", afirma este colectivo.

Galicia cuenta con cerca de medio centenar de playas tradicionalmente naturistas, que en Vigo son A Fontaíña (más conocida como La Sirenita), O Fortiñón (Saiáns), playa de O Baluarte (Breadouro) y Figueiras, aunque esta última, mas conocida como la playa de los Alemanes, está en Cíes, que, al igual que en el resto de la Illas Atlánticas, siguen el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUX).

Malestar de los naturistas gallegos

Lo ocurrido el pasado lunes en la playa de Ponteán está causando cierto malestar entre el colectivo naturista de Galicia, comunidad que en su día lideró la batalla contra una prohibición ya desterrada de las costas españolas desde hace décadas. A raíz del episodio de Vilagarcía, una de las playas nudistas de Vigo apareció estos días con varias pintadas reivindicativas con estas palabras escritas en las rocas: "Respeto", y "Textil No" .

El colectivo naturista ve como, con la llegada de turistas, incluso las playas tradicionalmente estipuladas para esta práctica están registrando una bajada considerable en la cuota de nudistas. Precisamente, hace unas tres semanas, desde la asociación Naturigal, creada en 2020 para la promoción del naturismo y el nudismo en Galicia, se promovió una visita lúdica-reivindicativa en la playa nudista de Figueiras en Cies, tras comprobar a través de testimonios de asociados y asiduos de la zona de Vigo que allí esta práctica está siendo "casi anecdótica".

O pasado 17 de Xullo gozamos dunha fermosa e reinvindicativa xornada naturista na praia de Filgueiras, tamén coñecida como do Alemáns nas paradisiacas Illas Cíes. Moitas grazas a todas as persoas que se achegaron! Non vos perdades as vindeira actividades! #NaturiGal 🏔☀️🧴 pic.twitter.com/c5cfnLL6C7 — NaturiGal (@NaturiGal) 27 de julio de 2022

La "moral pública" de la dictadura frenó su aparición

La historia del naturismo en España empieza a principios del siglo XX vinculado a corrientes anarquistas. Pero tras la Guerra Civil y la dictadura, el nudismo no encontró lugar en ningún rincón del país. La "moral pública" era la herramienta por la que se articulaban las normas de "decencia" de una forma legal.

La Circular de 6 de julio de 1957 del Ministerio de Gobernación prohibía no solo "cualquier manifestación de desnudismo e incorrección en el mismo aspecto que pugne con la honestidad y el buen gusto tradicionales de los españoles", sino que extendía ese límite al "uso de prendas de baño que resulten indecorosas, como las llamadas de dos piezas para las mujeres y slips para los hombres. Aquellas deberán llevar el pecho y la espalda cubiertos, y éstos, pantalones de deporte".

Pero Franco murió, y a España llegó la democracia y la Constitución del 78. No obstante, el cambio para permitir esta práctica aún tardaría una década en imponerse, ya que en los años 80 se mantenía vigente el delito de escándalo público en el Código Penal, y tuvieron que pasar un par de lustros para que el nudismo dejara de estar perseguido por la ley.

Amenazas de castración en Baroña

“Aquí los vecinos de Baroña nos encontramos decididos a agredir el cuerpo de la multitud que esté desnuda. ¡Con gasolina o con lo que sea!. Porque si una mujer va por ahí enseñando todo lo que tiene… ¿qué le va a enseñar después a su marido?”.

Vecina de Baroña a TVE, en 1983: “Si una mujer va por ahí enseñando todo lo que tiene… ¿qué le va a enseñar después a su marido?”

Estas declaraciones fueron realizadas en 1983 ante las cámaras de TVE por una vecina de esta parroquia de Porto do Son, tras el revuelo que provocó la presencia reivindicativa de un grupo de nudistas que hasta recibieron serias amenazas de castración: "Levaban tixeiras de podar para nos cortar as piroliñas", declaraba años después uno de los integrantes del colectivo en el reportaje que elaboró la cadena pública.

Ese verano, varios bañistas disfrutaban de la playa de Baroña como llegaron al mundo, con la intención de “luchar para cambiar y cambiar para gossar. ¡Viva el coirismo!”. El profesor de la Facultad de Económicas de la USC, Miguel Cancio fue el fundador y portavoz de la Coordinadora Nudista Ecológico Radical (CNER) que nació para poder practicar de forma libre y respetuosa el naturismo, y también para denunciar el exceso urbanístico llevado a cabo en las costas gallegas. Uno de sus caballos de batalla fue el búnker de Baroña. Allí la detención de 14 bañistas nudistas por escándalo público y un enfrentamiento con algunos vecinos exaltados desató un movimiento naturista llamado 'Tetiñas Free', que reivindicó el nudismo tras los incidentes del verano del 83.

Palos en la playa de Barra

Los de Baroña ese verano no eran los primeros desnudos gallegos, y tampoco la primera vez que hubo detenciones en Galicia. Ya en 1975, varios nudistas habían sido primero detenidos, retenidos, presos, liberados y posteriormente multados por disfrutar desnudos de la playa canguesa de Barra. Precisamente, ese arenal sería de nuevo protagonista un año después del episodio de Baroña, que acabó con el desalojo de los nudistas de O Morrazo por parte de unos vecinos de la parroquia de Viñó, en 1984. Casi todos los medios señalaron al párroco de O Hío, Andrés Carril, como el instigador de la protesta vecinal -el mismo papel protagonista que encarnó Don Samuel, el cura de San Pedro de Baroña- al encabezar el grupo de lugareños que, armados con palos, habían insultado y amenazado a los nudistas que acampaban allí, mientras gritaban "¡que hable el cura!".

No llegaría la sangre al río (o al mar) gracias a la intervención de la Guardia Civil que logró evitar enfrentamientos físicos. Por su parte, la Policía Local, a las órdenes del alcalde socialista, Lois Pena, procedió a desalojar parte de las tiendas de campaña. La operación de desalojo, que continuaría al día siguiente bajo la atenta mirada de los vecinos, se basó, según el concejal municipal, en las denuncias de los vecinos. Sin embargo, los nudistas, en su mayoría jóvenes, alegaron que no habían infringido ninguna ley y pidieron que les mostraran una orden judicial que justificara esa acción, exclusivamente por prejuicios morales, según ellos.

La lucha de los nudistas gallegos traspasó fronteras, y las historias de persecuciones y palos fueron sonadas por todo el territorio español. De hecho, en diciembre de 1983 seis nudistas fueron condenados en la Audiencia Provincial de Pontevedra por el delito de tomar el sol sin atuendo, alguno a un mes de arresto mayor, inhabilitación especial de seis meses y multa de 20.000 pesetas. Los enfrentamientos fueron de tal calado que se llegó a cursar una invitación a Amnistía Internacional, miembros del Tribunal de La Haya, Estrasburgo y otros organismos defensores de los Derechos Humanos para que acudiesen a la zona en calidad de observadores.

Crecidos por su popularidad continuaron su cruzada en favor del despelote, con cartas al presidente del Gobierno, por aquel entonces el socialista Felipe González, a los obispos y también al rey (ahora el emérito). Así, este movimiento social denominado "Tetiñas y Piroliñas Free" (nombre completo) sentaría finalmente las bases de la despenalización del nudismo en España.

PLAYAS TRADICIONALMENTE NUDISTAS DE GALICIA