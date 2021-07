Laxeiro, en 10+1 obras maestras

Escribir sobre Laxeiro, veintinco años después de su muerte, supone acariciar la tentación de dedicar más líneas al personaje que a su legado artístico, pero eso es algo que hemos intentado evitar en estas páginas con una pequeña muestra de 10+1 obras maestras que, si bien no recoge la inmensidad, ni toda la importancia, de su obra, servirá de introducción a quienes todavía no la han calibrado lo suficientemente y se han quedado con el riquísimo, y muy divertido, anecdotario vital de aquel habitual tertuliano de las cafeterías viguesas Goya y Derby, del animador de la taberna Eligio, del buen compañero de andanzas gastronómicas y vinateras (del que podrían atestiguar Álvaro Cunqueiro o José María Castroviejo en sus periplos por los furanchos del Morrazo) o del hombre generoso que simulaba no dar importancia alguna a sus cuadros aunque sabía de su calidad.