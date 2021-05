Los maestros de la EMAO

Si hoy iniciamos esta sección con la primicia de quiénes son los elegidos para el Día das Artes Galicia 2022, ¿qué mejor que acompañarla con esta foto que reúne a gran parte de los maestros de la Escola de Artes e Oficios de Vigo, aunque la maldita mascarilla impida reconocer sus caras? La imagen pertenece a la inauguración el mes pasado de la exposición “Proxectos 2019” en ese centro de García Barbón 5, que os invitamos visitar (19 a 21 h.) porque reúne los trabajos de excelencia del alumnado que termina sus estudios en las distintas especialidades de esta escuela, emblemática, señera, radicalmente vinculada a la historia de Vigo y a sus clases populares. En concreto podréis admirar trabajos de cerámica artística, orfebrería, talla y escultura en madera, pintura, dibujo artístico, construcción artesanal de instrumentos musicales, diseño y encaje de palillos y artesanía en cuero. ¿Qué más podréis pedir por menos?

Laxeiro o Bar Boo, posibles premios das Artes Galicia 2022 de la Real Academia

No voy a decir que lo supe por las cartas de un tarotista o que me lo desveló una “bruxa” ante su bola de cristal. Tampoco que fue “avecilla” porque ese ser alado y soplón trabaja exclusivamente para nuestro cronista político Javier Sánchez de Dios. Digamos que por escucha detectivesca puedo afirmar que dos personas vinculadas a Vigo, Laxeiro y Xosé Bar Boo, forman parte del trío finalista, junto a la coruñesa María Casares, del cual la Real Academia Galega de Belas Artes elegirá el mes que viene el protagonista al que se dedicará el Día de las Artes de Galicia 2022. Los tres han sido elegidos en abril y propuestos en mayo entre las candidaturas presentadas. No tiene aún este premio la solera del Día das Letras Galegas, que fue instituido hace 58 años, ya que nació en 2015, pero sin duda que lo logrará porque se echaba de menos un premio que contribuyera a la exaltación, divulgación y promoción de la creación en Galicia. No sé si será el pintor Laxeiro el elegido o el arquitecto Bar Boo pero alguna de estas figuras radicalmente vinculadas a Vigo, o quizás la Casares, será el séptimo homenajeado tras el Maestro Mateo, Castelao, Maruja Mallo, Alejandro de la Sota, Luis Seoane y Domingo de Andrade al que se hará honor el próximo año. Amén, así sea.

Los itinerarios de Montenegro

¿ Y qué os parece visitar en la galería Montenegro (Marqués de Valladares, 37) la exposición Itinerarios, que ofrece una extensa panorámica a partir de los fondos de la galería, constituidos básicamente por arte español desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad? Bien está recordaros que desde que en 1987 Víctor Rodeiro Montenegro la fundó en Marqués de Valladares 37, tenéis en esta céntrica dirección a esa galería Montenegro que, si en sus comienzos estuvo orientada hacia artistas gallegos del período comprendido entre los años 1850 y 1980, siendo el objetivo primordial el de contribuir a la divulgación del arte gallego (José Frau, Arturo Souto, Sotomayor, Luis Seoane, Antón Lamazares, Manuel Pesqueira, Manuel Colmeiro, Antonio Fernández, Sotomayor, Laxeiro, Arturo Souto...), tiene una apuesta actual mucho más ambiciosa centrándose en pintura y escultura española de los siglos XX y XXI. Esta exposición es una muestra de ello: André Alfaro, Clavé, Gordillo, Granell, Laxeiro, Valdés, Colmeiro, Saura, Tapies... ¿Para qué decir más?