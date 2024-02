La Eurocámara amonesta a Bauzá por acoso psicológico a un asesor parlamentario

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles una amonestación a José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos y expresidente del Govern balea, por un caso de acoso psicológico a un asesor parlamentario que le denunció ante la institución.

"He decidido imponer una sanción como resultado de su comportamiento hacia un asesor que constituye un caso de acoso psicológico", ha anunciado la 'popular' maltesa al inicio de la sesión parlamentaria en Estrasburgo.

Sanción leve

En concreto, Metsola ha aplicado una amonestación contra el que fuera presidente de Baleares. Se trata de la sanción más leve y no conlleva suspensión de empleo y sueldo o pérdida de dietas. El propio Bauzá ha decidido no recurrir la medida, tal y como ha confirmado la presidenta de la Eurocámara.

El paso de la presidenta del Parlamento Europeo llega tras constatarse el acoso del parlamentario 'naranja', ya que como ha recordado ella misma, el reglamento de la institución prevé que solo podrá adoptarse una decisión motivada una vez establecida la existencia de un acoso de conformidad con el procedimiento administrativo interno aplicable al acoso y a su prevención.

Comentarios inapropiados y órdenes contradictorias

La sanción se basa en algunos comentarios inapropiados y órdenes contradictorias del eurodiputado a su entonces asesor, ha podido saber Europa Press, si bien el Comité Consultivo del Código de Conducta no ha podido demostrar todas las quejas del denunciante por lo que acuerda un reproche público que no tiene aparejada una sanción económica o parlamentaria.

Respecto a la decisión de no apelar el fallo del Comité Consultivo, fuentes parlamentarias aseguran que el eurodiputado solo podía recurrir la sanción, que no tiene implicaciones prácticas, y no se puede reabrir el proceso.

Comité Consultivo del Código de Conducta

El Comité Consultivo del Código de Conducta del Parlamento Europeo analizaba desde hacía meses la denuncia contra el eurodiputado de Ciudadanos por acoso laboral a uno de sus asesores parlamentarios. Este órgano estudia las quejas por acoso psicológico y sexual y es el encargado de prevenir estos episodios en la institución europea.

El Comité trabaja en régimen de confidencialidad y, una vez concluida la investigación, remite su dictamen y las posibles sanciones al presidente del Parlamento Europeo. Al no haber apelado la decisión, la sanción contra Bauzá es firme.