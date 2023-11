El rey Felipe VI ha abierto la XV legislatura con un discurso en el que ha reclamado a las instituciones que trabajen por una "España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos". El Monarca ha incicido, como hace habitualmente, en el valor de la Constitución como una ley fundamental inspiradora y que hay que "respetar" y "cumplir", ha afirmado, "para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y Democrático de Derecho".

El discurso de Felipe VI se esperaba con mucho interés entre los diputados y senadores. Nadie puede olvidar en estos momentos, en los que el Gobierno central impulsa una amnistía a los dirigentes del 'procés', la intervención que el Rey hizo el 3 de octubre de 2017, 48 horas después del referéndum ilegal. Aquel día, el Monarca pidió al Estado que asegurara el "orden constitucional" ante la "deslealtad inadmisible" de Carles Puigdemont, uno de los políticos que se pueden ver beneficiados por la medida de gracia. El jefe del Estado no ha mencionado la palabra "amnistía" en ningún momento de su intervención.

Las cargas de Ferraz

La referencia a las "divisiones y enfrentamientos" de Felipe VI llega días después de que, durante más de dos semanas, haya habido choques entre los manifestantes y la policía frente a la sede del PSOE, en la calle de Ferraz. Los convocantes eran Vox y otros grupos de ultraderecha. El Rey también ha remarcado que la Carta Magna establece "la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político", esta última característica especialmente importante en un momento en el que Vox pide la ilegalización de partidos como ERC y Junts.

Con todos los diputados y sendores en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, Felipe VI les ha pedido que busquen "siempre el bien común de todos los españoles", para que los ciudadanos sientan que la "confianza" que les han otorgado se vea retornada.

El Monarca ha felicitado a Pedro Sánchez "por su elección como presidente" y ha agradecido "la colaboración de los grupos políticos" que fueron a las consultas con él en la Zarzuela. No lo hicieron ERC, Bildu, Junts y BNG. De hecho, esta mañana de jueves, la formación vasca, la gallega y los republicanos han hecho público un comunicado titulado "No tenemos Rey" y se han ausentado de la sesión solemne. Tampoco han acudido los diputados de Junts, aunque no se han sumado a ese manifiesto.

Batallón de Honores

El Monarca ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López. El Monarca ha pasado revista al Batallón de Honores antes de dirigirse a la escalinata del Congreso para entrar en el Palacio con la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Tras escucharse el Himno Nacional dentro del salón de plenos, Armengol ha dado su discurso de apertura a todos los parlamentarios para que en esta legislatura resuelvan las cuestiones y los problemas de la ciudadanía con respeto y diálogo, y no trasladen crispación política a la calle.