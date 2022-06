El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido finalmente citar como imputada a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en la causa que investiga el tratamiento de su departamento a la menor tutelada por la Generalitat que sufrió abusos de un monitor, marido de Oltra en el momento de los hechos. La decisión que acaba de ser comunicada a las partes se adopta tras el escrito de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana en la que apreciaba indicios racionales de hasta tres delitos presuntamente cometidos por la consellera de Igualdad: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

La vicepresidenta deberá declarar en calidad de investigada el próximo 6 de julio, según acaban de confirmar fuentes del TSJCV. En un auto notificado este jueves a las partes, el TSJCV sostiene que la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata “una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien proteger la carrera política de la aforada”. El TSJCV entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, “con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”.

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Conselleria de Igualdad y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos “una conexidad inescindible”. Junto al auto por el que asume su competencia y se acuerda la incoación de diligencias previas, el Tribunal ha notificado una providencia por la que cita a declarar a la aforada como investigada el próximo 6 de julio a las 10 horas.

La decisión del TSJCV se produce después del escrito en el que la Fiscal Superior, en base a la exposición razonada de hechos realizada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, veía indicios de un "plan preestablecido" para ocultar y desacreditar los abusos relatados por la menor. Así habla de una supuesta orden verbal que "no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad", y que habría dado Mónica Oltra como superior jerárquica de todos los funcionarios investigados y dirigida a los mismos para que incoaran una información paralela a la judicial "con objeto de desvirtuar la credibilidad de la menor".

Por el contrario, la vicepresidenta había solicitado al TSJCV que archivara la causa contra ella porque "no existen indicios objetivos de criminalidad que justifiquen la apertura de un proceso penal". En su primer recurso formal, tras personarse en la causa el 19 de mayo, la vicepresidenta aseguraba que no ordenó abrir el expediente sobre los abusos de su ex marido a una menor tutelada (hechos condenados por la sección segunda de la Audiencia de Valencia y pendiente de un recurso ante el Supremo). "Ningún funcionario de la Generalitat, ni trabajadores de entidades colaboradoras recibieron orden, sugerencia, indicación o consigna, ni directa ni indirectamente, por parte de doña Mónica Oltra para que se actuara de una u otra forma y en concreto para que se aperturase un expediente informativo o para que ocultase datos de la investigación o perjudicase de alguna forma a la menor".