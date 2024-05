El famoso concurso de televisión 'Pasapalabra' está cerca de entregar su bote: esta noche habrá un nuevo millonario que saldrá del duelo entre concursantes, Óscar Díaz y Moisés Laguardia. El que contesté correctamente a los 25 enunciados del rosco se llevará casi dos millones de euros.

Antes esta velada que pasará a la historia, el presentador del concurso acudió esta mañana al matinal Espejo Público para promocionarla. Allí habló con Susanna Griso sobre como se desarrollará el concurso aunque, como es evidente, no pudo desvelar el ganador. Sin embargo, en la conversación salió un detalle que quizá no todo el mundo sabe: el presentador tiene acento andaluz, pero en 'Pasapalabra' lo oculta.

En otros programas en los que estuvo presente, como Operación Triunfo, no hizo lo mismo. Tampoco en entrevistas con otros compañeros ni tampoco en su vida personal deja atrás su rasgo más característico. Pero, ¿por qué en 'Pasapalabra' lo esconde? ¿Es una decisión propia?

Leal explicó que cuando llega el rosco final tiene que ocultar su acento y comenzar a hablar de forma "neutra" para que no haya ninguna duda sobre lo que está diciendo. "Sobre todo en los plurales", explicó. De esta forma, los concursantes no dudarán en ningún momento de lo que están escuchando y no habrá excusa para que contesten correctamente. Así, el sevillano justifica por qué emplea un acento sin matices, para que los participantes entiendan sin problema las definiciones.

Además de la promoción que hizo Leal en Espejo Público, los propios aspirantes al bote de 1.816.000 euros acudirán esta noche a 'El Hormiguero' para que los espectadores puedan conocer un poco más de ellos. ¿Consegurán mantener el secreto sobre quién de los dos se convertirá finalmente en millonario?