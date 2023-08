“No estamos desmantelando la empresa, para 2024 podríamos volver a tener beneficios”

El comité de Metalships avanzó esta semana una huelga indefinida a partir del próximo lunes para protestar por los siete últimos despidos de y lo que considera el “desmantelamiento” de la empresa. Su CEO, Jesús Villacañas, reconoce que la situación es delicada –hay números rojos– pero niega que se vaya a cerrar el astillero. Todo lo contrario.

–En tres años la plantilla ha pasado de unos 70 a unos 40 trabajadores, ¿qué está pasando?

–La situación es clara. Desde el 1 de septiembre del 2020, cuando llego yo, lo que se trata es de cambiar el rumbo de la compañía. Se pide hacer un plan de viabilidad para que la cuenta de resultados vuelva a números positivos. Esto no es de ahora. Las cuentas del astillero son públicas. Desde el 2016 esta compañía está perdiendo dinero. En 2016, 2017, 2018... En 2019 tuvo números positivos del orden de 200.000 euros, pero volvió a números rojos en 2020, 2021 y 2022. Entonces, lo que se trata es de cambiar la trayectoria. Veníamos perdiendo ingentes cantidades de dinero. Si sumas desde el 2016 hasta el 2022, esta compañía ha perdido 32 millones. ¿Qué compañía de este nivel en España pierde 32 millones de euros y su propietario sigue soportándola? Nosotros no hemos hecho quitas ni hemos entrado en suspensión de pagos, y sí hemos abonado todos los trabajos a terceros. Nadie nos puede decir que hemos dejado de atender un compromiso de pago, cheque, talón, transferencia e incluso con los bancos financieramente. Todas nuestras financiaciones las hemos devuelto. Desgraciadamente, desde el 2016 las nuevas construcciones no han conseguido dar números positivos.

–¿De ahí los despidos?

–Lo que se trata es de hacer planes de reestructuración poco a poco, manteniendo la confianza de los clientes, que es muy difícil. Hemos hecho reestructuraciones porque, si no tienes un volumen de trabajo superior, la plantilla y los costes hay que ir acomodándolos a la realidad. No podían seguir así. Y eso es el mandato y lo que tratamos de hacer. Todas las reestructuraciones y reordenaciones que hemos hecho han sido cumpliendo la ley escrupulosamente. Todo es para ver si conseguimos una cuenta de resultados un poco más satisfactoria, en números positivos. Eso nos permitirá tener un acceso a la financiación de nueva construcción mucho mejor. A día de hoy, el único que financia, que paga las nóminas puntualmente y que resiste todo esto es el propietario con su patrimonio.

–Los sindicatos dicen que el objetivo es quedarse solo con 12 trabajadores, y el resto auxiliares en función de la demanda que haya.

–Eso no es cierto. Se han reducido los costes operativos, lo que pasa es que esto es difícil de decir, porque te pueden achacar que no estás manteniendo las cosas. No, estamos manteniendo las cosas y se han reducido por el orden del 30%. Los planes de reordenación, vamos a decir, de viabilidad, no afectan solo a la plantilla. Y la plantilla tendrá que estar dimensionada de acuerdo a la carga de trabajo. Lo de los 12 trabajadores no sé de dónde sale. Con la plantilla que tenemos hoy en día, de 40, creo que tenemos una dimensión lo suficientemente adecuada para gestionar las reparaciones que queremos, las que tengamos de más y poder seguir ofertando nuevas construcciones.

–¿Cuál es el balance de 2023?

–Estábamos en casi 650.000 euros en negativo en el pasado mes de mayo... Aun no somos rentables mes a mes. Somos deficitarios, seguimos en rojo, por eso se ha decidido hacer otra reordenación.

–¿Y qué plan hay para que esos números dejen de ser rojos? ¿Hay una idea de cuándo se logrará?

–Estamos cerca, pero tenemos compromisos financieros antiguos que pagar. Creo que para el 2024 podríamos cambiar la tendencia.

–¿Beneficios para 2024?

–Es que en el 2023, entre la trayectoria, las indemnizaciones… Se hace una reestructuración, pero eso no es gratis. Se han pagado todas las indemnizaciones ya.

–Con estos argumentos se hace obvio que rechazan la acusación del comité de que se ha ejecutado un despido por represión sindical.

–Absolutamente. Lo repito, se ha hecho todo de acuerdo a la ley, se ha analizado qué puestos podríamos amortizar y se han amortizado, y se ha analizado cuáles son los servicios menos demandados. De todos los que ofrece el astillero, la sección menos demandada es tubería. ¿Dónde podemos reorganizar para ahorrar más costes y con menos impacto en el valor añadido a nuestros clientes? Tubería. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar de ofrecer tubería? No, lo que pasa es que externalizamos ese servicio también.

–¿Esa va a ser la tendencia?

–Más de los 40 ya no, y es una tendencia del siglo XX. Realmente hoy en día lo que vende el astillero es su conocimiento interno y la gestión del proyecto. ¿Qué es lo que te pide un armador? “Enséñame cómo vas a gestionar este proyecto.” Se externaliza la mano de obra, la gestión no se puede externalizar.

–Cuando los trabajadores o el comité dicen que están desmantelando la empresa, ¿qué opinan?

–Hay que dejar claro que no estamos desmantelando la empresa. No sé dónde está el desmantelamiento de la empresa. Si hubiese un desmantelamiento, ¿por qué no un desmantelamiento en el 2017 antes de perder semejante cantidad de dinero? Si quieres desmantelar no aumentas un 300% las actividades comerciales, que tienen un coste importante; no aumentas un 15% las estadías o la actividad en el dique para facturar. ¿Qué es desmantelamiento? ¿Invertir en otra cosa distinta a lo que se invertía?

–¿Cómo se está preparando la compañía ante la huelga indefinida que comienza el lunes?

–Lo único que estamos pensando es en tratar de dialogar y de evitarla, pero es muy difícil si la otra parte no atiende a razones. Una huelga indefinida lo único que hace es agravar el problema. Perder la confianza de los clientes, que nos cuesta mucho traer. No sabemos qué se persigue. Si el argumento de la huelga es la falta de convenio, tenemos que decir que tenemos un preacuerdo para el convenio del 2023 y 2024, donde se han aprobado subidas salariales, donde hay siete actas firmadas. El comité realizó una asamblea de trabajadores y se aprobó por unanimidad.

–¿Qué contempla?

–La última acta fue firmada por responsables del comité el 31 de julio y luego ratificada por la asamblea. Incluye una subida del 3,5% para este año, con carácter retroactivo desde el 1 de julio y con una revisión del IPC con un incremento adicional máximo del 1%. Para el 2024 la subida sería de un 2,75%, manteniendo la revisión anual. Y no hay reducción de jornada porque nosotros ya tenemos 40 o 50 horas menos que el sector provincial.

–Conforme pudo saber Faro, se comunicó al comité de empresa que se van a construir tres barcos. ¿Están firmados ya por el astillero?

–Están para firma.

–¿Cuándo está previsto?

–En los próximos meses.

–¿Este año?

–Sí. Son proyectos singulares. Tenemos dos o tres proyectos que se podrían firmar el próximo mes y que son para mercados que conocemos muy bien, barcos que encajan muy bien en este astillero.

–También se anunció un contrato de lanchas de fibra, algo que sorprende teniendo en cuenta que este proyecto parece encajar más para Rodman. ¿Es un pedido de Rodman que irá para Metalships?

–Sí, sí, y que podría compartirse, que podría ser compartido por el grupo. Hay unidades que no le caben a Rodman por tamaño y otras que, si se fragua todo, tampoco cabrían por número de unidades.

–Han venido saliendo noticias de tanto en cuanto, pero, ¿el astillero está oficialmente en venta?

–El astillero sigue en venta, como creo que ha manifestado el accionista único en varias ocasiones. Si viene alguien con un proyecto interesante y con una oferta interesante, claro que se le atiende.

–Gondán mostró mucho interés, ¿por qué no se le vendió?

–No puedo responder porque no estaba yo en las negociaciones. Son cosas que se comentan en el Consejo y es confidencial.

–¿Fue por un tema de precios o de diferentes visiones?

–Probablemente diferentes visiones. Puede ser por muchos motivos: precio, financiamiento, forma de pago, si entra la plantilla o no… No sé porque yo no estuve en la negociación. Yo soy el gestor de una de las sociedades, pero bueno, está claro que hubo contactos, es público por ambas partes.

–¿Hay algún interesado ahora?

–No lo sé. No puedo responder.

–¿Y hay un precio de venta?

La sociedad que se vende está en marcha y tiene un nombre. Todos saben qué barcos construyó Metalships, la marca tendrá que valer algo. Se han dicho 30 millones, es lo que ha trascendido al público. Pero vuelvo a repetirlo: el accionista y único propietario es quien debe decirlo y lo negociará.