El metal se tensa, sin diálogo a seis días de la quinta protesta

El conflicto del metal continúa enquistado y la tensión no cesa, con reproches mutuos entre la parte empresarial y los sindicatos pero sin visos de diálogo a corto plazo. A solo seis días de la que será la quinta protesta del sector si nada cambia, manifestación que llega al no haber acuerdo en torno al convenio colectivo que afecta a cerca de 30.000 trabajadores de la provincia de Pontevedra, la patronal exigió hoy la “desconvocatoria inmediata” de la huelga convocada por CC OO, CIG y UGT “para poder continuar con las negociaciones”, algo que las tres centrales descartaron al afirmar que siempre asistirán a todas las convocatorias de reunión “sen condicións previas”.

Las primeras palabras que llegaron este viernes fueron de Asime, Atra e Instalectra, que convocaron una rueda de prensa en la que denunciaron la actitud “violenta” de determinados grupos de manifestantes, mostrando distintas imágenes con los daños ocasionados en las inmediaciones del Ifevi, donde hace dos semanas se celebró la feria Mindtech. Posteriormente, fuentes del ámbito industrial consultadas por este periódico cifraron en cerca de un millón de euros estos perjuicios así como aquellos ocasionados indirectamente al congreso, que sufrió un “bloqueo histórico” durante más de tres horas que –según su versión– impidió el paso de numerosos asistentes al evento y por lo tanto rentabilizar el mismo.

Ante esta situación, la parte empresarial emprenderá acciones legales contra aquellos que han provocado altercados o incitado a ello, unas medidas que no han descartado seguir los sindicatos en relación a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, volviendo a insistir en que las personas “reprimidas” por la Policía no van a presentar ninguna denuncia.

Desde las centrales hicieron hincapié en que “a única culpable do fracaso da feira (Mindtech) é a patronal”. “Teñen que sentarse a negociar, porque cada vez son moitas máis as empresas que ven xustas as nosas peticións e piden chegar a acordos xa, para deixar de perder cartos”, resaltó en este sentido Celso Carnero, responsable de CC OO Industria en Vigo, señalando que “as persoas traballadoras cada día que pasa están máis cansas dos pasotismos da patronal e por iso eles si teñen motivos para estar enfadados”. Conforme avanzó este viernes, ya está registrada la ruta de la próxima manifestación, que tendrá lugar el 6 de julio: empezará en Praza América y terminará a las puertas de la factoría de Stellantis y Ceaga.