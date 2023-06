El conflicto del metal se enroca con tres fechas de huelga y cero para retomar las negociaciones

Un día después de la tercera jornada de huelga en el sector del metal de la provincia, las dos partes enfrentadas, sindicatos y patronal, reaccionan a golpe de comunicado. Los primeros, por el corte que sufrieron en la manifestación que tenían prevista para el jueves, coincidiendo con la última jornada de la feria del sector, Mindtech. Los segundos, por el duro impacto que tuvieron las dos movilizaciones de la semana en el devenir del evento, que sufrió una caída de asistencia del 55% respecto a 2021. Y aunque ninguna de las partes lo reconozcan, las negociaciones están ahora mismo rotas tras el recrudecimiento del conflicto: hay tres fechas más de huelga (el próximo miércoles y los días 6 y 7 de julio) y ninguna para retomar la negociación con una decimotercera reunión.

Por lo que respecta a la parte sindical, sus líneas rojas son tres y muy claras. Pasan por la subrogación de personal laboral –es decir, que si una empresa del sector del metal necesita personal de forma continua lo contrate directamente–, un incremento salarial “justo y digno” que se adapte a la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC), y una reducción de la jornada laboral mayor que la que ofrece la patronal –en concreto, vienen pidiendo trabajar 24 horas menos al año–.

Del mismo modo, tanto CC OO como CIG y UGT denuncian la crítica situación que se vivió durante la última jornada de protestas en las inmediaciones del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), en plena feria, destacando que la movilización estaba autorizada y dejando claro en que la Delegación del Gobierno en Galicia debe dar explicaciones y depurar responsabilidades por una actuación policial que consideran “desproporcionada”.

Los empresarios, representados por Atra, Instalectra y Asime, consideran por su parte que es “inadmisible” lo que sucedió en Mindtech, especialmente en la primera jornada, el martes, cuando se cortó “durante más de tres horas una de las arterias principales de una ciudad como Vigo”, en alusión a los accesos al recinto ferial y al aeropuerto, lo que lastró la llegada de visitantes.

La patronal no quiere ni oír hablar de la subrogación, que a su juicio “no afecta ni al 0,1% de los trabajadores” y que hasta el momento han cedido en apartados como el alza en los salarios (propusieron un 8% en la última reunión) o el recorte de la jornada (plantearon 8 horas). Eso sí, ahora mismo, su posición pasa por evaluar el impacto de los tres días de huelga. “Se adoptarán las decisiones que procedan”, avisan.

La patronal condena los altercados y barrunta volver al punto de partida

La parte empresarial del metal en la negociación del convenio provincial, formada por las asociaciones Asime, Atra e Instalectra, está todavía recuperándose de las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos. En especial, de las dos últimas, que coincidieron con la celebración de Mindtech en el Ifevi y que asestaron un duro golpe a la feria, que redujo a más de la mitad los asistentes que recibió en la anterior edición, en 2021.

“Es injustificable lo vivido estos días en las empresas y en el Ifevi”, censuran

“Es injustificable lo vivido estos días en las empresas del sector y en los alrededores del Ifevi, con actos violentos y vandalismo que vulneran los derechos fundamentales y perjudican el propio derecho a huelga y manifestación, que hemos respetado siempre desde la patronal”, señalaron ayer desde Asime. Su secretario general y portavoz de la patronal en la negociación, Enrique Mallón, insiste en que las “diferencias eran mínimas” entre ambas partes y que no se descarta volver a las condiciones de partida tras el recrudecimiento de la huelga: “Ya hicimos concesiones”.

Durante la decimosegunda reunión –no hay fecha para la decimotercera–, convocada precisamente por parte de la patronal con el ánimo de aplacar la huelga, las empresas mejoraron las condiciones salariales, proponiendo subidas del 2%, 3% y 3% para los tres próximos años, con un 1% adicional dependiendo del IPC, frente a los 4% para cada año que pedían los trabajadores. De igual forma, se planteó una reducción de jornada de 8 horas, frente a las 24 que proponen los sindicatos. Para Mallón estás son cuestiones “a negociar”, no así la subrogación de los trabajadores de las empresas auxiliares, una línea roja para la patronal pese a que sí fue rubricado en los convenios del resto de provincias gallegas. “Llevar a todo el sector a la huelga por un aspecto residual como este nos parece un acto de irresponsabilidad”, trasladaron desde Asime.

Los sindicatos no descartan un paro indefinido en el peor de los casos

Por el momento, el balance es “positivo y de victoria” para los trabajadores, cuya protesta continuará “in crescendo”

La confrontación entre los trabajadores del metal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedó patente durante la tercera jornada de protestas, ¿pero qué pasaría si ese descontrol se hubiese dado en el centro de Vigo? La ciudad acogerá pronto –si nada cambia– una nueva movilización, y lo último que debería permitirse es revivir un episodio de caos como el protagonizado en las cercanías de Peinador.

El colectivo sindical defiende que su reivindicación ha sido, es y será siempre pacífica, achaca el conflicto del Ifevi a la mala praxis policial, y denuncia que hubo presiones por parte de Mindtech para acabar con la manifestación. Del mismo modo, afirma que sus acciones seguirán elevándose, que continuarán “in crescendo” cuanto más tarde en resolverse esta situación.

“La patronal debe dejar de echarnos un pulso” Afirman CC OO, CIG y UGT

Así pues, las negociaciones en torno al convenio del sector –que atañe a toda la provincia de Pontevedra– no tienen pinta de que vayan a solucionarse de un día para otro. Todo apunta a que será un proceso lento, en el que costará volver a la palabra y ceder en determinadas cuestiones, y los representantes de los trabajadores no descartan un paro indefinido como última bala. A largo plazo, en el peor de los escenarios, si todo se enquista y no hay visos de futuro.

Así lo reconocen tanto Celso Carnero –CC OO Industria Vigo– como Xulio Fernández –CIG Industria Vigo– y Rubén Pérez –UGT Industria Vigo–. Los tres sindicalistas, que llevan meses dialogando con Enrique Mallón, destacan que por el momento, tras 10 días desde que tuvo lugar la primera movilización, el balance es “positivo” e incluso “de victoria”. “La patronal debe dejar de echarnos un pulso y cambiar de actitud, hablar con nosotros de verdad y no reírse de sus profesionales”, dicen. El 28 de junio, el 6 y el 7 de julio se postulan decisivos en este sentido... La huelga volverá a presionar.