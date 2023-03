Ence prevé crear 1.200 empleos tras invertir 355 millones en sus tres plantas de As Pontes

El presidente de Ence, Ignacio Colmenares, desgranó ayer la hoja de ruta del proyecto que la compañía pretende erigir en As Pontes. Serán tres plantas en los antiguos terrenos de la central térmica, en la que invertirá 355 millones y darán empleo a 1.200 personas. El proyecto tiene tres fases. La primera es la puesta en marcha de una fábrica de fibra recuperada, que incluye también una planta piloto de recuperación de fibras textiles. La compañía espera que esté en marcha en 2027. Su construcción implica una inversión de 125 millones y la creación de 325 empleos.

La segunda fase será una planta de cogeneración de 150 MW de potencia térmica y alrededor de 50 MW de potencia eléctrica, con una inversión de 155 millones. Y la tercera es una fábrica de tissue, en la que invertirá 75 millones. Colmenares destacó que se trata de un “proyecto de innovación tecnológica” basado en la “economía circular” y alegó que al evitar seguir “cortando más madera, vamos a generar riqueza con un producto sostenible”.

La primera fase, la de la bioplanta de fibra reciclada, es la que está más avanzada. En febrero firmó con Endesa un acuerdo para la compra de las 45 hectáreas en las que se construirá la instalación, en lo que era el parque de carbones de Saá. El directivo también avanzó que la empresa pretende “solicitar en el próximo mes de abril la declaración de proyecto estratégico” para la instalación para tener en “un año o año y medio” finalizada toda la tramitación y “poder empezar”.

La materia prima fundamental no será la madera, sino cartón y papel recuperados, “de modo que no introducirá tensión adicional en el mercado maderero”, según la empresa. Colmenares incidió en que el proceso que se pretende realizar en As Pontes “no es nada contaminante” sino que es “inocuo para el medio natural”.

La compañía, además, ya ha finalizado, con éxito, según reconoció su presidente, las pruebas piloto del “nuevo e innovador” proceso que supone la primera fase del proyecto: el reciclado y blanqueado del cartón y el papel recuperados. “Todas las pruebas que hemos realizado en Francia, Italia y Alemania han dado bien, por lo tanto, tenemos la tecnología madura y por ello hay que tramitar y empezar a construir”, aseguró. En la actualidad, está preparando la solicitud para que la bioplanta sea declarada por la Xunta proyecto e interés estratégico. Además, ha presentado al Perte de Economía Circular la primera fase de la fábrica.

En la presentación también estuvo el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, quien detalló que el Ejecutivo gallego “va a evaluar la solicitud de Ence” una vez presentada, como proyecto industrial estratégico, para “la reducción de plazos administrativos, incluyendo la concesión de la licencia de obra en el propio expediente”.

Por su parte, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, catalogó la iniciativa “como un proyecto vital para una localidad que se está reconstruyendo industrialmente, foco de colaboración de todas las administraciones para que todos los proyectos que están sobre la mesa, fructifiquen”.