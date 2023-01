El Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG) da por superada definitivamente la crisis de la pandemia y en sus planes no está que la difícil coyuntura actual marcada por la invasión de Rusia a Ucrania y el elevado coste de las materias primas le influya demasiado. Faltan todavía los datos definitivos, pero en su asamblea general de ayer la alianza confirmó que el pasado 2022 se cerró con la facturación y el empleo al alza, después de alcanzar el ejercicio anterior una cifra de negocio ya superior a los 90 millones de euros. “Galicia es la única comunidad que ha dado un salto de gigante en materia aeronáutica en los últimos años, una industria en la que cada vez tenemos más que decir, gracias al esfuerzo del CAG, en colaboración con la Xunta, y al gran trabajo realizado por nuestras empresas”, valoró su presidente, Enrique Mallón.

La industria aeronáutica emplea a más de 1.250 personas de forma directa y suma otros 250 puestos indirectos con “un crecimiento sostenido en los últimos años”, apuntó Mallón, que liga el éxito del sector a la innovación y la tecnología, “su sello de calidad”. Además de los costes –el energético, “absolutamente desorbitado”– y los problemas para encontrar candidatos de alta cualificación, el sector apuesta por seguir expandiéndose, apoyado por el efecto tractor de grandes compañías vinculadas a la Civil UAVs Initiative del polo de Rozas como Airbus, presente en la cumbre de ayer. “El hecho de que una empresa puntera a nivel mundial esté desarrollando en Galicia tecnologías absolutamente estratégicas no es algo circunstancial”, señaló Patricia Argerey, directora de la Axencia Galega de Innovación (Gain). “Tienen interés, no solo en desarrollar sistema no tripulados en Galicia –añadió–, sino que también han invitado a nuestras empresas a incorporarse en otras actuaciones y proyectos a nivel global”.

El Observatorio de la Industria Aeroespecial impulsado por la Xunta sacará este mismo año varios estudios que “serán claves” en “la identificación de nuevas oportunidades en el segmento de los sistemas no tripulados.