La plantilla de Hiperxel da un mes de margen para que el fondo evite la quiebra de la cadena

Todo parecía indicar, o al menos así lo hacían ver los malos datos, que cientos de trabajadores de Hiperxel se iban a manifestar esta semana en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). A las puertas de Conxemar, la idea que tenía buena parte del personal –sin cobrar septiembre y la mayoría solo 415 euros de agosto– era plantarse ante la gran feria de productos del mar congelados para denunciar su situación. Recordando sus actuales problemas –que según indican podrían haberse evitado si Iberconsa no hubiese vendido Xeldist (su matriz) al Grupo Vinova de Juan Villamizar– y logrando la atención de las administraciones –por la feria han pasado desde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hasta el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas– con el objetivo de hacer ver su malestar y, cómo no, demandar soluciones necesarias y urgentes. Pero no fue así. Pese a que muchos de los empleados secundaban la protesta, según comentaron diferentes fuentes a FARO, los sindicatos que la habían solicitado (UGT, CC OO y CIG) acabaron desconvocándola. Entre sus argumentos, consideraron la marcha “más perjudicial que beneficiosa”, señalando que podría afectar a las negociaciones que buscan mantener a flote a la compañía y generar “desconfianza” entre los proveedores.