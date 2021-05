Seis firmas llevan sin internet tres días en Porto do Molle: “Los clientes no lo creen”

Empresas del polígono de Porto do Molle, en Nigrán, se han encontrado con un problema inesperado desde el pasado martes de madrugada. Al menos seis firmas llevan desde ese día sin internet y se ven obligados a parar por completo algunos departamentos e incluso a “mandar a la gente para casa”. “Son ya tres días sin enviar ni recibir informes, sin poder usar el teléfono ni recibir llamadas y tres de pérdidas”, apunta Gelu Álvarez, administradora y gerente de una de las empresas afectadas, Cimalab.

Según denuncian, la distribuidora R ha tenido un problema y no les da una fecha para la solución cuando acumulan ya tres días con este problema. “Nos dijeron que son seis las empresas afectadas; ayer trabajadores de una nave vecina se acercaron a preguntar si nosotros también estábamos con este problema”, concreta Álvarez.

Además del problema operacional, la falta de internet está mermando la “reputación” de las firmas ante sus clientes. “Y lo peor de todo es que los clientes no nos creen cuando los técnicos les explican que no tenemos internet ni teléfono en la nave, no se pueden creer que en un polígono como el nuestro puedan pasar esas cosas; Es una pérdida de prestigio para la empresa”, lamenta la gerente de Cimalab.

“Tenemos un grandísimo enfado. La pérdida del trabajo que no hacemos, por no poder entregarlo en tiempo y forma, y la pérdida potencial del trabajo que dejamos de hacer”, resume la directiva, que avanza que reclamarán daños y perjuicios contra la distribuidora.

El polígono de Porto do Molle logró agotar prácticamente el suelo industrial en apenas una década de actividad. Como apuntó FARO recientemente, quedan 12.337 metros cuadrados de parcelas de esta tipología en el polígono y el Concello de Nigrán está a punto de aprobar ya la recalificación de otras inicialmente destinadas a otros usos con el fin de habilitar espacio para facilitar la llegada de nuevas firmas ante la abultada lista de espera.