La comisión del San Paio cierra la lista de patrocinadores con 430 marcas locales

La comisión de fiestas del San Paio 2024 de A Estrada cerró estos días su lista de patrocinadores con un total de 430 marcas que respaldan las celebraciones. A mayores, desde el miércoles se inició una campaña de recaudación entre los vecinos, con un puesto en la Sala Abanca para recoger donativos que se habilitará los días de feria. En las dos jornadas que ha estado funcionando, los integrantes de la comitiva organizativa ya recogieron las aportaciones de unas ochenta personas y se espera que a medida que se acerca la fecha de los festejos, que abarcan desde el 25 al 29 de junio, sean cada vez más los vecinos y vecinas que se animen a aportar su grano de arena.

Así lo consideró ayer el presidente, Manolo Gañete, quien afirmó sentirse extremadamente satisfecho con la participación tanto de empresas como de establecimientos hosteleros y comerciales: “Estamos máis que contentos, definitivamente excedéronse as expectativas”. Ahora, a mayores de lo que se consiga recaudar con este punto físico habilitado en la Sala Abanca, también siguen funcionando las huchas que la comisión ha depositado hace meses en los locales de la hostelería estradense. Si bien esta recolecta está pendiente, se espera que los resultados del recuento sean también positivos.

Por otra parte, esta semana la organización ha dado un anticipo para ir abriendo boca, adelantaron que el cartel incluirá, entre otras, las actuaciones de The Rapants –recientemente nominados a los premios Martín Códax–, Milladoiro, Panorama, Galilea, Asia, América, Cinema Gin Tonics o Marcos Magán. Con todo, Gañete advierte a los estradenses de que no está todo dicho y que quedan sorpresas que prometen no dejar indiferente, aunque no se sabrá cuáles serán dichas actuaciones especiales hasta el día de la presentación oficial. “O cartel xa está pechado, queda aínda o prato forte, ou máis ben o postre, pero hai que agardar ata que fagamos a presentación”.

Así pues, no se sabrá el total de actuaciones contratadas hasta pasar la Feira da Sidra, el próximo fin de semana, aunque poco más tarde la intención de la comisión de fiestas es no solo desvelar el programa para esos cinco días de fiesta, sino también publicar el tradicional libro del San Paio donde figuren todas las marcas patrocinadoras así como otra información relativa a la organización del evento.

Este año los festejos no comenzarán con el San Xoán, como vino ocurriendo en las últimas ediciones. El motivo es, según apunta Gañete, que “eran demasiados días de festa”. Por esta razón, se desconoce si habrá algún tipo de celebración para el solsticio de verano en la villa.

Después de tres ediciones organizando las fiestas patronales, el Concello ha devuelto la gestión al pueblo, dejando a esta comisión encabezada por Manolo Gañete al frente. En pocos meses el equipo tuvo que entrevistar a numerosas empresas, comercios y locales hosteleros para conseguir su patrocinio. “Nós temos 430 marcas agora, pero para conseguilas houbo que falar con moitas máis e insistir, foi a parte máis dura a nivel traballo” explica Gañete. Finalmente, los vecinos y vecinas interesadas en dar su aportación pueden hacerlo en la Sala Abanca todas las jornadas feriales en horario de 11.00 a 14.00 horqas.