Unai Simón: "Me operaré después de la Eurocopa"

Unai Simón sorprendió en la rueda de prensa en la concentración de España al desvelar que se debe operar de una muñeca una vez acabe la Eurocopa. Sin embargo, el meta quiso dejar muy claro que las molestias no le afectan en su rendimiento.

Unai fue claró al afirmaron que "me operaré", sin añadir más detalles ya que "el tiempo de baja lo facilitará un especialista". Asimismo, el portero no quiso "darle mucha importancia, no es algo que me impide jugar, ni algo que me preocupe, ojalá sea a partir del 15 junio tras ganar la Eurocopa".

Ante una nueva pregunta sobre esta revelación cerró el asunto asegurando que “no quiero hablar más del tema de la muñeca, no me impide competir. Cuando acabe la temporada se hablará con más calma”.

Error con los pies

Su juego con los pies salió a debate después del error que costó el penalti ante Croacia y elogió en este sentido a Luis Enrique, quien fue el técnico que "me explicó cómo jugar porque antes nadie lo había hecho. Fue una persona muy importante, estoy agradecido y gracias a él entiendo este fútbol de cómo debo poner el balón cuando nos presionan y buscar la mejor opción".

En cuanto al error, Unai concretó que “si ese pase lo doy bien a Robin (Le Normand), sería el mismo que otros parecidos, la diferencia es que me roban la pelota". El portero fue un punto autocrítico al relatar que "hay que saber reducir los riesgos, ser prácticos y mirar dentro del equipo".

Rueda de prensa del portero de la selección española Unai Simón / J.J. Guillén

Pese a todo, Unai Simón recalcó que "el equipo necesita tener la pelota, nos gusta jugar desde atrás y el futbol son esta acciones". Una vez analizada la jugada, el portero del Atheltic reconoció que "ese balón lo tenía que jugar de primeras, debo aprender de los errores y saber lo que ocurre en el terreno de juego. Me hubiera arrepentido si hubieran expulsado a Rodri. Al final, el resultado fue bueno, pero la figura del portero tiene que ser fiable".

España está iniciando esta Eurocopa sin su pieza clave en defensa, Ayméric Laporte, quien les da "calma y tranquilidad", pero añadió el valor de Nacho, Le Normand y Vivian.

En cuanto al entorno de la Roja, Unai Simón detecta una mejora: “En la Euro del 2021 jugamos en un amistoso en el Wanda ante Portugal y parte de la afición pitaba, en prensa leíamos cosas sin ningún sentido, no nos sentíamos representados, aunque este grupo ilusionó en la Nations League. Convence, todos tenemos mucha ilusión por la Eurocopa y se está viendo, todos remamos hacia la misma dirección, jugadores, prensa y afición”.

Sobre la pérdida de la posesión frente a Croacia relativizó ya que "también es futbol que nos pasen cosas, no quiero decir que no se hacía antes, pero no siempre vas a tener la posesión o el control de la pelota. De lo que se trata es de ganar, sea lo que sea, con el 5 por ciento de posesión o el 95 por ciento”.