La mudanza de la discordia

El Campeonato Provincial y el Sector Vigo de Kung-Fu que mañana por la tarde se celebra en Lalín llega marcado por la polémica. Padres de los cerca de 400 jóvenes participantes mostraban ayer su malestar por el traslado de la sede de la competición del Arena al pabellón, apenas cuatro días antes de su celebración. “La sorpresa sin sentido es que esta prueba llevaba semanas asignada al Lalín Arena y cuatro días antes de la competición nos metieron a todos en el pabellón”, subraya uno de los padres. Los progenitores dicen que quieren saber “quién tiene la culpa de este percance y también del plantón la Federación Gallega de Kung-fu porque la imagen es lamentable. Lo que pasa aquí en Lalín es una pena, pagamos nuestros impuestos para que el Arena también esté disponible para estos eventos deportivos que se celebran una vez al año”.

Una madre, por su parte, manifiesta que “aquí parece que hay ciertos deportes que tienen derecho a todo y otros que ni siquiera existen. Y no es mi intención echarle la culpa al balonmano, sino a quienes permiten ciertas cosas cuando el recinto ya estaba reservado con antelación”. Y añade que sería bueno por parte de la federación que no se volviera a celebrar ningún campeonato en Lalín, y lo digo como uno de las perjudicadas. Estábamos encantados porque este campeonato se celebrase en Lalín y resulta que menos de una semana después nos enteramos que la ubicación ha cambiado y que la mayoría de los padres no podrán ver competir a sus hijos porque no hay espacio para que todos entren en el pabellón municipal”.

Comprensión

Por su parte, el concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto, afirma que comparte el malestar de los padres afectados por la medida pero también sentencia que “gobernar es tomar decisiones”. Al respecto, el edil popular asegura que “se intentó compaginar los horarios del balonmano y el kung-fu pero no fue posible”. En este sentido, Couso indica que el traslado al pabellón fue consensuado con la Federación Gallega de Kung-fu después de haberse reunido con los organizadores de los dos eventos deportivos que centrarán el fin de semana en la capital comarcal.

El responsable de Deportes del Concello de Lalín considera que el sector de balonmano debería tener prioridad en este caso debido a que necesita tres jornadas de competición por sólo una tarde en el caso del kung-fu. Y recuerda que “hoy le tocó ceder al kung-fu porque se trata de que colaboremos entre todos para buscar una solución a estos temas”, apostilló.

