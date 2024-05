El Gastrotur do Ulla traerá a A Estrada tres jornadas de gastronomía y pesca

La Fundación de Exposicións e Congresos acoge los próximos 17, 18 y 19 de mayo la primera edición del Gastrotur do Ulla, o lo que es lo mismo, el Salón dos Recursos Turísticos, gastronómicos e Deportivos nas Terras do Ulla. Esta iniciativa nace de la voluntad de poner en valor a los concellos de tres provincias que están vertebrados por este caudaloso río y se escogió A Estrada para la primera entrega por la celebración ese mismo fin de semana del 50 aniversario de la Festa do Salmón, de tal manera que, de la mano de la Sociedad Deportiva Río Ulla, están previstas actividades lúdicas y formativas alrededor de la pesca, tales como talleres, exposiciones y demostraciones.

De este modo, la cita arranca el viernes 17 de mayo, Día das Letras Galega, a las 10.00 horas. De 12.00 a 16.00 habrá una sesión de showcooking con productos de las tierras el Ulla, así como actividades de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) que se realizarán en paralelo.

A las 17.00 horas se celebrará la inauguración oficial del GastroTur do Ulla y a las 17.30 tendrá lugar por un lado taller de montaje de moscas de salmón con los artesanos de pesca Paco Porto y Antonio Vilariño y la inauguración de la exposición fotográfica Auga, Pesca e Vida del periodista gráfico Antonio Hernández. Del mismo modo, simultáneamente se realizarán actividades de la Dirección Xeral de Xuventude y una demostración de aeromodelismo de la escuela de Teo. La primera jornada se cerrará a las 20.00 horas

Ya el sábado la apertura volverá a producirse a las 10.00 pero no será hasta dos horas más tarde que se entregarán los premios del XLVII Concurso Internacional de Pesca en Augas Galegas y se dará paso a otra sesión de showcooking, así como las actividades organizadas por Agacal. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, se realizará un taller de montaje de aparatos de pesca con los artesanos Eloi Savedra y Santi Minas, para media hora después, a las 18.00 horas, acoger una cata de vino con productos gallegos de calidad.

El domingo 19 será la última jornada, con un taller de montaje de moscas para trucha con el artesano Pepe Guzmán y el montador estradense José Luis Maceira a las 12.00 horas, una exposición de cañas artesanas de bambú de Suso Vilar a las 17.00 horas y el último showcooking a las 17.30.