El ‘déjà vu’ de la AP-53: otro año sin descuentos

Después de dos décadas de espera, este año estaba marcado en el calendario como el primero con bonificaciones en una de las autopistas más caras de España, la única en la que la concesionaria no premia a los usuarios por el uso del telepeaje o en la que completar un viaje o un centenar al mes cuesta lo mismo. El pacto de investidura suscrito entre PSOE y BNG incluyó, entre las exigencias de los nacionalistas, las ansiadas bonificaciones para la AP-53. Todo hacía pensar que, a tenor de los esfuerzos de las dos fuerzas políticas por vender este acuerdo [coincidente en el tiempo con la precampaña de las elecciones autonómicas] a la segunda iría la vencida, pues esta cuestión ya se había abordado tiempo atrás.

A este pacto se le dibujó una cronología, con el objetivo de que, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) las bonificaciones se acordasen antes de que finalizase el primer trimestre del presente año. Esta fue la aproximación que dio en Lalín el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, mientras que los socialistas prefirieron no dar fechas concretas. Que la hoja del mes de marzo ya haya sido arrancada del calendario no es tan relevante como que este año no vaya haber presupuestos, algo anunciado por el presidente del Ejecutivo centra, Pedro Sánchez, a mediados del mes pasado. La aplicación de las bonificaciones estaba asociada a la aprobación de una nueva cuenta y, con ella prorrogada al menos este año, todo apunta a que los usuarios de la vía de alta densidad que comunica Santiago de Compostela con la comarca dezana van a seguir asumiendo unos precios prohibitivos. La prórroga del presupuesto torpedea la aplicación del acuerdo salvo un escenario casi milagroso. El Gobierno podría recurrir a una improbable modificación de crédito para traspasar partidas de, por ejemplo, fondos asignados a la AP-9 que no se consumieron en su totalidad. Después de tantos años de promesas de los dos principales partidos estatales, PP y PSOE, a los ciudadanos estas rebajas les recuerdan el cuento del pastor que bromeaba con la amenaza del lobo a su rebaño y que cuando finalmente sus ovejas fueron atacadas por el cánido ya nadie fue en su auxilio.

En el mejor de los casos habrá que aguardar otro año más por las bonificaciones, siempre y cuando en 2025 haya presupuestos, y que la situación de equilibrio político estatal se mantenga; es decir, que no nos vayamos a unas nuevas elecciones generales.

La propuesta consistía en viajes de regreso será gratis (si es en un plazo de 24 horas) y una extensión de un 50% más de bonificación para los viajeros superrecurrentes, aquellos que completan más de 20 viajes al mes. En el caso de los que se desplazan de Lalín a Santiago por esta vía el desembolso pasaría de los 267 euros mensuales a solo s67,20 euros. Y un viaje regular de Silleda a Compostela, la cifra adelgazaría desde los 160 a los 40,50 euros.

La AP-53 sigue siendo utilizada como arma política mientras los usuarios se preguntan a qué se debe un castigo que dura ya más de dos décadas. En un órdago a juego, el PP lanzó en la campaña de las autonómicas una propuesta de gratuidad total mediante un peaje en sombra, mientras que PSOE y BNG apostaron por, tras estas rebajas, buscar más pronto que tarde que transitar por esta vía no costase nada a sus usuarios.

Récord de usuarios el pasado año

La autopista que comunica la capital de Galicia con la comarca dezana continúa dando sorpresas y su utilización no para de crecer, del mismo modo que lo hacen sus precios. Parece que sus prohibitivas tarifas no son un impedimento para que una de las vías de alta capacidad más caras de España gane usuarios y en 2023 marcó su récord histórico coincidiendo con sus dos décadas de puesta en funcionamiento, entonces con un primer tramo entre Santiago y Silleda. El pasado ejercicio la vía de alta capacidad propiedad del Estado alcanzó un promedio de 7.089 desplazamientos diarios, cifra que nunca había logrado, superando incluso el mejor dato hasta la fecha, el de 2019, por algo más de un centenar de vehículos. La AP-53 nunca había superado la barrera de los siete millares de viajes diarios y este registro pulveriza incluso los de años anteriores a la pandemia sanitaria, pues por ejemplo la Intensidad Media Diaria (IDM) computada por el Ministerio de Transportes en 2019 fue de 8.316 vehículos o 8.190 doce meses antes. La autopista Santiago-Alto de Santo Domingo mejora asimismo los dos últimos balances, los de 2021 y 2022, el segundo de ellos ya con los hábitos de movilidad recuperados y sin los condicionantes de la pandemia. El balance es, en este mismo orden, de 8.837 y 8.500 usuarios diarios.

