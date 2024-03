Hasta 27 firmas facturan más de diez millones de euros y Nudesa marca distancia, con casi 159

Un total de 27 empresas con domicilio en Deza y Tabeirós-Montes arrojan un volumen de negocio superior a los diez millones de euros. Entre todas ellas rozan los 835 millones de euros, más de la mitad de la facturación total de las 1.091 firmas que figuran en el Ardán 2024, que es de 1.611 millones. No sucede lo mismo con el empleo, pues estas compañías dan trabajo a 2.053 personas, apenas el 25% de las 8.302 que aparecen y que no son la totalidad, pues muchas empresas no aportan este dato.

La presencia de empresas de la zona se duplica con creces en el último número del directorio elaborado por el Consorcio Zona Franca de Vigo, que en su anterior edición recogía 531. En el global de Galicia sucede lo mismo, pues ahora son 40.000 las firmas de las que ofrece información, en este caso al cierre del ejercicio 2022, con las heridas socioeconómicas de la pandemia prácticamente curadas.

Entre las 27 sociedades punteras apenas hay novedades, más allá de la entrada de ABCR Laboratorios, de Forcarei (13,5 millones); Maxideza, de Lalín (10,7); y Avipor Silleda (10,4). El podio no varía y sus inquilinas ven medrar su facturación. Nudesa afianza su liderazgo y roza los 159 millones de euros, unos 35 millones más que un año antes, cuando ya había sumado otros cuatro. Y todo apunta a que no ha tocado techo, sino que este se elevará en los próximos ejercicios, toda vez que en abril comenzará a funcionar su segunda fábrica.

Otra firma de Silleda, Frigoríficos Bandeira, se mantiene en segundo lugar, con algo más de 89 millones de euros. El matadero ya había ganado 21,3 y 18,6 millones más en las dos anteriores liquidaciones, lo que arroja una subida de casi 40 millones en dos años.

Martínez Otero Contract repite en el tercer escalón, ahora con 65,9 millones de euros. Son 15,39 millones más para la mueblera de A Estrada que al cierre de 2021, y entonces ya había remontado otros 13,3 millones, de modo que en el bienio sube 28 millones largos.

Cuarta continúa Conejos Gallegos SLU, que ingresó 52,9 millones de euros de explotación en 2022. La primera firma de Rodeiro facturó 4,88 millones más que el curso precedente, que se añaden a los 3,7 que se había apuntado el anterior. Además, su cooperativa homónima (Cogal) supera los 19 millones de euros, tras subir 1,27.

La primera novedad en el ránking corresponde a Tecglass, que escala del décimo al quinto puesto –releva a Caetano Fórmula, de A Estrada, que que este año no figura en el Ardán– y se convierte en la primera referencia de Lalín, con 35,7 millones de euros, 7,3 más. Desbanca a Inasus, ahora novena, con 27,4 millones (cae 2,3) y a la que también adelantan la estradense Hierros Diego y la también lalinense Construcciones Taboada y Ramos, cuyos negocios suben en torno a los cuatro millones y se sitúan en 32,7 y 30,1 millones, respectivamente. Octava es Nucamsa, con 28,9 millones, tras una ligera subida. Y en décima posición está Petrosan Gasóleos, de A Estrada, con 25,4 millones, siete menos.

La firma más potente de Forcarei es Teccarsa (25,1 millones). En Vila de Cruces sigue como líder Industrias Guerra (17,7). Y para encontrar la primera de Agolada hay que remontarse al puesto 59º, que corresponde a Garpin Red, ligeramente por encima de 5 millones. El Ardán recoge 208 firmas de las comarcas por encima del millón de euros en ingresos de explotación.

Punteras en empleo

En el Ardán 2024 aparecen una docena de empresas de Deza y Tabeirós-Montes que rebasan el centenar de empleados. Son solo dos más que en su anterior número, pese a duplicarse la cifra de compañías analizadas. El liderazgo lo mantiene sobradadamente Martínez Otero, que llega a 353 trabajadores, treinta más que el año anterior, lo que le sirve para ensanchar la distancia con sus perseguidores. En segundo lugar continúa Inasus, aunque baja de 205 a 186, los mismos que tiene Sociser Galicia, de Silleda, con una facturación de 4,8 millones de euros. Del podio se cae Cogal, con 144 en su cooperativa y cinco más en la SLU, tras sumar cinco y uno. A continuación se sitúan Coesco Deza, de Silleda, con 143, que suma 44 empleados en dos años y mueve 8,9 millones; las lalinenses Vilariño Esp (138) y Florentino Colección (123), con 8,7 y 6 millones; Nudesa, Tecglass e Industrias Guerra, las tres con 114 trabajadores; Teccarsa (104) y Taboada y Ramos (103).

Poco por debajo del centenar están Frigoríficos Bandeira y Metaldeza, con 97 nóminas. Con 80 figura Frigodeza, matadero del polígono lalinense de Botos que afronta ahora una regulación de empleo. Con 3,5 millones, Inside The Team (A Estrada) da trabajo a 71 personas, una más que ABCR Lab, que mueve 13,5. Embutidos Lalinense, que roza los 10 millones, paga 67 nóminas, por las 61 de Construcciones Rafer (Lalín) y José Luis Docampo (Forcarei), con 8,6 y 6,4 millones, si bien esta última, que fabricaba pan tostado, echó el cierre recientemente.

Nudesa abre al público su nueva fábrica La nueva factoría levantada por Nudesa en el polígono de Silleda será inaugurada con tres jornadas de puertas abiertas. Los días 10 y 11 de abril habrá charlas de expertos sobre el futuro de los sectores porcino y vacuno, tanto de leche como de carne. Y el sábado 13, de 11 a 13:30, abrirá sus puertas a cualquier persona que tenga curiosidad por conocer esta segunda fábrica de la firma líder en facturación de Deza. Serán visitas guiadas previa inscripción (986581200 o nudesa@nudesa.com). Ya por la tarde, a partir de las 17:00, será el turno de sus distribuidores.

