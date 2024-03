El Concello quiere mantener vinculado Mouriscade con las actividades ecuestres

La denuncia de socios del Club Hípico Juan Oliveira de Lalín, dando por hecho su disolución y por lo tanto el cese de la actividades en la instalaciones municipales situadas en Mouriscade, ha hecho que en el Concello ya se piense en el futuro inmediato de unas dependencias construidas ex profeso para la práctica de los deportes ecuestres. En este sentido, el concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto, señalaba ayer al respecto que “como es habitual, no voy a intervenir en la vida interna de las directivas y de los clubes porque nunca antes lo hice y tampoco lo voy a hacer ahora tampoco” pero sí adelantó algunos planes de su departamento en torno al picadero de la capital dezana.

Souto hace memoria después de conocer la incierta situación por la que pasa Mouriscade ante la inminente disolución de la entidad: “Por nuestra parte, en todo lo que pudimos los ayudamos de una forma importante. Llegados a este punto creo que tienen la decisión ya tomada. Una vez que ellos arreglen sus cuestiones internas de directiva, asociación y demás, y si finalmente dejan las instalaciones, nosotros buscaremos la mejor solución para ponerlas a funcionar por las vías y conductos legales y pertinentes que hay”. Y eso incluye mantener operativas las dependencias pensadas para un fin evidente porque, como subraya el responsable de Deportes de Lalín, “no vamos ahora a tirar con aquello y hacer otra cosa. La idea es que las instalaciones sigan estando vinculadas con la equitación y la hípica”.

En cuanto a la gestión futura del picadero de Mouriscade, Avelino Souto reconoce que “todavía no lo sé. Es una vía que se puede explorar. Ahí, evidentemente, como mínimo hay tres o cuatro opciones. Por un lado está que gestionemos nosotros directamente, por otro también está la gestión a través de una asociación lalinense como la que existía hasta ahora, o la tercera vía de sacarlo a un concurso y que sea una gestión privada”. De momento, en el Concello están a la espera de la conclusión de la próxima asamblea del Juan Oliveira porque “es algo que tenemos que valorar y en su momento tomaremos la decisión que va a ser mejor para los intereses de la gente”, asegura el concejal.

Por lo que respecta a los caballos del Juan Oliveira explica que “la información que tenemos es que ellos los están atendiendo por ahora, pero con la disolución del club es un tema que van a tener que finiquitar. A nosotros, en el momento que nos lo dejen tienen que ser las instalaciones sin animales y sin nada más”.

Redes sociales con contraseñas manipuladas

La presidenta del Club Hípico Juan Oliveira, Uxía Rodríguez, quiso desvincular ayer el hecho de que las redes sociales de la entidad carezcan de actividad con la situación por la que atraviesa. Rodríguez aclara que “nuestro Instagram no tiene publicaciones porque es debido a que alguien ha cambiado las contraseñas de nuestras redes sociales. Eso se va a denunciar también porque alguien ha manipulado y cambiado todas las contraseñas vinculadas entre sí. Solamente las sabía la directiva anterior”. La mandataria se mantiene firme en cuanto a que “no vamos a ofrecer información de ningún tipo hasta que se realice la próxima asamblea. Lo hacemos por respeto a la mayoría de los socios que han adoptado esta postura. Tras ella diremos el por qué de esta situación”. De todas formas, reconoce que “la situación es insostenible y como ponen trabas por todas partes se ha tomado esta decisión y lo han hecho la mayoría de los socios por no decir de forma absoluta. Me refiero a dejar de dar las clases y decidir qué hacer con el club, que es algo que de momento no se ha hecho. Tenemos justificación de todo y se sabrá en su día”. Y añade aclarando que “en esta junta directiva queremos hacer las cosas de forma correcta y que no haya ni malos entendidos ni nada parecido. Queremos que sean los socios los que digan lo que hay que hacer”.