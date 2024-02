“Donar médula es anónimo, universal y muy altruista”

La sala de prensa del Concello de Lalín acogió ayer tarde una interesante actividad que tuvo como eje la importancia de las donaciones de sangre y de médula ósea. Organizada por la concejalía que coordina Noelia Seijas en colaboración con la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) y la Asociación Galega de Afectados de Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame), la cita sirvió también para conocer de primera mano la experiencia de personas transplantadas después de habérseles diagnosticado leucemia linfoblástica.

La trabajadora social de Asotrame en Santiago, Alba García, estuvo acompañada por Javi Puga y Sandra Carrera, dos receptores que compartieron con los presentes sus vivencias. García explica que “nos vienen muchas personas a la asociación preguntando por si les van a pinchar en las lumbares y es doloroso pero nada de eso sucede y pienso que es importante que la gente no haga caso de esos bulos porque son mentira”. Al respecto, también destaca que “entre 18 y 40 años son las edades idóneas para donar médula ósea porque se considera que es más efectivo. Como la donación es totalmente anónima se entiende que a partir de los 40 deja de ser la etapa ideal”. Y añade que “a día de hoy, cuando llegan al transplante al final es como digamos la opción que hay. Quiero decir que si no llegan a transplantarse corren el riesgo de no poder sobrevivir.” La trabajadora social de Asotrame también hace hincapié en que “hay dos tipos de donación de médula pero en cuestión de unas dos semanas las analíticas dan niveles normales para el donante. En el 95 por ciento de los casos la donación se parece a la diálisis porque te ponen una vía en cada brazo y la sangre pasa a una máquina donde se separan las células madre del resto de la sangre. En una bolsa aparte quedarían esas células madre que una semana antes hay que recibir unas inyecciones para que aumenten de número. Ese exceso queda en esa bolsa y el resto de la sangre entra en tu cuerpo otra vez por un brazo”.

El acto de donar está considerado como el mayor acto de bondad entre los seres humanos. Por eso, Alba García recalca que “ni la persona que hace la donación va a saber quien va a recibir esa médula, ni el receptor tampoco sabrá quien es su donante. La intención es impedir que se pida nada a cambio por ninguna de las dos partes. La donación es anónima, universal y muy altruista”. Y en cuanto al promedio de donaciones de nuestro entorno, en Asotrame desvelan que “por lo que nos contó la técnica de la agrupación de Santiago, el año pasado se hicieron un total de nueve donaciones. Nueve personas donaron médula que fue tanto para otros puntos de España y el extranjero. Señalar que Asotrame fue declarada de utilidad pública en 2018 y tiene como objetivos colaborar en la investigación, atención psicosocial y sensibilización sobre la importancia de la donación de médula.

La primera de las intervenciones, ayer, en el consistorio lalinense tuvo como temática la donación de sangre y contó con una gran participación de los vecinos que se acercaron al evento. Todos ellos quisieron saber de primera mano el funcionamiento de ADOS, cuyas unidades móviles realizan visitas periódicas a la capital dezana con una buena respuesta de los potenciales donantes de la localidad. La promotora de la agencia, Ana de Santiago, fue la encargada de despejar todas las dudas planteadas por los participantes tales como si se puede donar con hepatitis.

ADOS tiene como misión actuar como instrumento de gestión eficiente en el ejercicio de funciones relacionadas con la donación y el abastecimiento de sangre y sus derivados, la coordinación de transplantes de órganos y tejidos, y el procesamiento y almacenamiento de células, tejidos y muestras biológicas humanas con el fin de diagnósticos, de orden terapéutico y orientados a la investigación.